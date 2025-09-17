ATM यूजर्स सावधान! अगर इन नंबर्स का है आपका PIN, तो बैंक अकाउंट हो सकता है खाली

साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. छोटी से छोटी चूक से भी फ्रॉड आपके बैंक अकाउंट पर हमला कर सकते हैं. ऐसे में आपका ATM पिन भी आपको खतरे में डाल सकता है. जानें कैसे.
आजकल हर कोई ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, बिल पेमेंट से लेकर शॉपिंग तक, ये कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन कई लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं. वे ऐसा PIN चुन लेते हैं जो बहुत ही आसान होता है, जैसे 1234 या 0000. ऐसे पिन्स को हैकर्स और फ्रॉड करने वाले लोग मिनटों में पकड़ लेते हैं. अगर आपका भी पिन कुछ ऐसा ही है, तो समझ लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट खतरे में है. थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है.