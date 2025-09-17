ATM यूजर्स सावधान! अगर इन नंबर्स का है आपका PIN, तो बैंक अकाउंट हो सकता है खाली
Advertisement
trendingNow12926403
Hindi Newsटेक

ATM यूजर्स सावधान! अगर इन नंबर्स का है आपका PIN, तो बैंक अकाउंट हो सकता है खाली

साइबर अटैक का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है. छोटी से छोटी चूक से भी फ्रॉड आपके बैंक अकाउंट पर हमला कर सकते हैं. ऐसे में आपका ATM पिन भी आपको खतरे में डाल सकता है. जानें कैसे.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 17, 2025, 11:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ATM यूजर्स सावधान! अगर इन नंबर्स का है आपका PIN, तो बैंक अकाउंट हो सकता है खाली

आजकल हर कोई ATM या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करता है, बिल पेमेंट से लेकर शॉपिंग तक, ये कार्ड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं. लेकिन कई लोग एक बड़ी गलती कर बैठते हैं. वे ऐसा PIN चुन लेते हैं जो बहुत ही आसान होता है, जैसे 1234 या 0000. ऐसे पिन्स को हैकर्स और फ्रॉड करने वाले लोग मिनटों में पकड़ लेते हैं. अगर आपका भी पिन कुछ ऐसा ही है, तो समझ लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट खतरे में है. थोड़ी सी लापरवाही आपकी मेहनत की कमाई को खतरे में डाल सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

ATMsecurity risk

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;