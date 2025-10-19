Advertisement
सावधान! एक्सटेंशन बोर्ड में भूल से भी मत लगाना ये 5 चीजें, वरना धूं-धूं कर जल उठेगा घर

कई बार हम यह सोचकर किसी भी डिवाइस का प्लग एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देते हैं कि बिजली वहीं से मिल जाएगी, लेकिन इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन से डिवाइस एक्सटेंशन कॉर्ड में नहीं लगाने चाहिए.

अक्सर घरों में सॉकेट्स की कमी के कारण हम एक्सटेंशन बोर्ड या पावर स्ट्रिप का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक्सटेंशन बोर्ड में लगाना सुरक्षित नहीं होता? कई बार हम यह सोचकर किसी भी डिवाइस का प्लग एक्सटेंशन बोर्ड में लगा देते हैं कि बिजली वहीं से मिल जाएगी, लेकिन इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि कौन से डिवाइस एक्सटेंशन कॉर्ड में नहीं लगाने चाहिए.

1. माइक्रोवेव: सबसे ज्यादा बिजली खींचने वाला डिवाइस
हर घर में माइक्रोवेव आज जरूरी उपकरण बन चुका है, लेकिन इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाना सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है. सीनेट की एक रिपोर्ट बताती है कि माइक्रोवेव भारी मात्रा में बिजली खींचता है, जिससे एक्सटेंशन कॉर्ड जल्दी गर्म हो सकता है और फट सकता है. एक्सपर्ट पॉल मार्टिनेज के मुताबिक, ऐसे उपकरणों को हमेशा अलग सर्किट या दीवार के सॉकेट में लगाना चाहिए ताकि ओवरलोडिंग न हो. माइक्रोवेव को हमेशा सीधे दीवार वाले सॉकेट में लगाएं और इस्तेमाल के बाद निकाल दें.

2. हीटर: ठंड में आराम, लेकिन खतरा भी बड़ा
सर्दियों में हीटर आरामदायक गर्मी देता है, लेकिन यह घर में आग का सबसे बड़ा कारण भी बन सकता है. अमेरिका में 2017 से 2019 के बीच हर साल लगभग 1,700 फायर इंसिडेंट्स सिर्फ स्पेस हीटर की वजह से हुए. क्योंकि हीटर बहुत ज्यादा बिजली खींचता है, इसलिए एक्सटेंशन कॉर्ड उसकी क्षमता नहीं झेल पाता और फट सकता है. हीटर को हमेशा सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं और कभी भी उसे एक्सटेंशन बोर्ड से न चलाएं.

3. टोस्टर: छोटा दिखता है, पर खतरा बड़ा है
टोस्टर देखने में छोटा लगता है, लेकिन यह 1,200 से 1,400 वाट तक बिजली खींचता है. अगर आप इसे एक्सटेंशन बोर्ड में लगाते हैं, तो कॉर्ड गर्म होकर पिघल सकता है या फट सकता है, जिससे आग लगने का खतरा रहता है. जब भी टोस्टर इस्तेमाल करें, उसे दीवार के सॉकेट में ही प्लग करें.

4. फ्रिज: लगातार चलने वाला पावर ड्रेनर
फ्रिज भले ही ज्यादा बिजली न खींचे, लेकिन यह 24 घंटे चलता रहता है, जिससे लगातार बिजली का लोड एक्सटेंशन बोर्ड पर पड़ता रहता है. इससे बोर्ड में ओवरहीटिंग होती है, जो आग का कारण बन सकती है. साथ ही इससे फ्रिज का कंप्रेसर भी खराब हो सकता है. फ्रिज को हमेशा डायरेक्ट वॉल सॉकेट में लगाएं ताकि यह बिना रुकावट और बिना खतरे के काम करे.

5. एयर कंडीशनर: सबसे बड़ा पावर गजलर
गर्मी के मौसम में AC हर घर की जरूरत है, लेकिन इसे एक्सटेंशन कॉर्ड में लगाना बेहद खतरनाक है. AC यूनिट काफी ज्यादा बिजली खींचता है और एक्सटेंशन कॉर्ड इतनी बड़ी लोड क्षमता नहीं झेल पाता. एक्सपर्ट मार्टिनेज की मानें तो हमेशा अपने कमरे के हिसाब से सही BTU वाला AC चुनें और उसे दीवार के सॉकेट में ही लगाएं. AC या किसी बड़े उपकरण को कभी भी एक्सटेंशन बोर्ड से न चलाएं.

