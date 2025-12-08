Advertisement
trendingNow13033039
Hindi Newsटेक

Google पर भूलकर भी सर्च न करना ये 4 चीजें! पुलिस खोजते हुए पहुंचेगी आपके घर, जेल में कटेंगी रातें

कई सर्च टर्म ऐसे हैं जो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ले आते हैं और बार-बार ऐसा करने पर जेल तक की नौबत आ सकती है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 08, 2025, 09:01 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Google पर भूलकर भी सर्च न करना ये 4 चीजें! पुलिस खोजते हुए पहुंचेगी आपके घर, जेल में कटेंगी रातें

आज की डिजिटल दुनिया में गूगल सर्च करना एक आदत बन चुका है. मनोरंजन, पढ़ाई, राजनीति, स्वास्थ्य- लगभग हर चीज के लिए हम गूगल पर निर्भर रहते हैं. लेकिन बहुत से लोगों को यह नहीं पता कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें गूगल पर सर्च करना न सिर्फ गलत है बल्कि भारतीय साइबर कानून के अनुसार गैरकानूनी भी है. कई सर्च टर्म ऐसे हैं जो तुरंत सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर ले आते हैं और बार-बार ऐसा करने पर जेल तक की नौबत आ सकती है. इसलिए यह समझना जरूरी है कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है.

हथियार, बम या विस्फोटक बनाने की जानकारी सर्च करना
भारत में हथियार, बम, या किसी भी प्रकार के विस्फोटक बनाने की जानकारी सर्च करना बेहद गंभीर अपराध माना जाता है. अगर कोई व्यक्ति गूगल पर बम बनाने की प्रक्रिया या हथियारों से जुड़ा कंटेंट खोजता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की नजर तुरंत उस यूज़र पर जाती है. ऐसे सर्च से आप डिजिटल सर्विलांस के दायरे में आ जाते हैं. बार-बार ऐसा करने पर पूछताछ, हिरासत या कानूनी कार्रवाई की पूरी संभावना रहती है. भारतीय कानून के अनुसार, हथियारों की जानकारी इकट्ठा करना भी अपराध है अगर उद्देश्य गलत या संदिग्ध हो.

हैकिंग टूल्स या अवैध साइबर गतिविधियों से जुड़ी खोज
बहुत से लोग मज़ाक या जिज्ञासा में “how to hack” जैसा कुछ सर्च कर लेते हैं. लेकिन यह एक सीधा साइबरक्राइम माना जाता है. IT Act 2000 के तहत हैकिंग सीखना, हैकिंग टूल्स खोजना, या पासवर्ड चुराने वाले सॉफ़्टवेयर सर्च करना गैरकानूनी है. इससे न सिर्फ कानून का मामला बन सकता है बल्कि ऐसे लिंक पर क्लिक करने से आपका मोबाइल या लैपटॉप मालवेयर और स्पाइवेयर से संक्रमित हो सकता है. इंटरनेट पर हैकिंग की जानकारी ढूंढना आपकी डिजिटल पहचान, बैंकिंग और डेटा के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

चाइल्ड पॉर्नोग्राफी सर्च करना- सबसे गंभीर अपराध
इंटरनेट पर गलत कंटेंट के बीच सबसे बड़ा और खतरनाक अपराध है- Child Sexual Abuse Material (CSAM) को खोजना या देखना. भारत में POCSO Act और IT Act 2000 के तहत यह अपराध बेहद कड़ी सज़ा देता है. ऐसे कंटेंट को देखना, डाउनलोड करना, शेयर करना या सर्च करना भी आपको कई साल की जेल और भारी जुर्माने तक पहुंचा सकता है. यहां तक कि “गलती से सर्च” भी अगर बार-बार दिखे या संदिग्ध लगे, तो जांच शुरू हो सकती है. इसलिए इस तरह के कंटेंट से दूर रहना आपकी कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी है.

ऑनलाइन ड्रग्स, हथियार या डार्क वेब मार्केट की खोज करना
नशे की चीज़ें, ड्रग्स, हथियार या किसी भी तरह की प्रतिबंधित वस्तु की खरीदारी से जुड़ी सर्च सीधे कानून की निगरानी में आती हैं. भारत में Narcotics Control Bureau और पुलिस लगातार ऐसे ऑनलाइन पैटर्न को ट्रैक करती हैं. अगर कोई यूज़र बार-बार ऐसे सर्च करे, तो उसकी डिजिटल गतिविधियाँ मॉनिटर होना शुरू हो जाती हैं. डार्क वेब पर जाने के तरीके, अवैध मार्केटप्लेस, चोरी के डेटा या हथियार खरीदने से जुड़ी खोज करना आपको गंभीर आपराधिक मामलों में फंसा सकता है. डार्क वेब से जुड़ी कोई भी अवैध गतिविधि पकड़ी जाए तो जेल और क्रिमिनल रिकॉर्ड तय है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

googleGoogle searchwhat not to search on Google

Trending news

मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
Sir
मार-पीटकर देंगे सजा... SIR पर बिगड़े कांग्रेस विधायक के बोल; BLO's को दी खुली धमकी
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
congress bjp news
नेहरू किस पर कोड़ा चला रहे? भाजपा ने एक कार्टून दिखाकर राहुल गांधी पर बोला हमला
मस्जिद तो ठीक, पर बाबरी ही क्यों? हुमायूं कबीर क्या BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं
Humayun Kabir
मस्जिद तो ठीक, पर बाबरी ही क्यों? हुमायूं कबीर क्या BJP को फायदा पहुंचाना चाहते हैं
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
Umeed Portal
5.17 लाख अपलोड, 2.16 लाख मंजूर, पर 2.13 लाख अभी भी पेन्डिंग;वक्फ संपत्तियों की कहानी
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
IMD
IMD का अलर्ट, इन 4 राज्यों में भयंकर ठंड से हाहाकार, 3 में बारिश से भयंकर कोहराम!
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
Parliamnet session
‘संविधान की प्रस्तावना से हटा दिए जाएं सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द’, संसद में उठी मांग
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
Darjeeling News in Hindi
जब सिस्टम फेल हुआ, तब जनता बन गई 'इंजीनियर'; दार्जिलिंग में नदी पर खड़ा कर दिया पुल
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
aap
क्या 500 करोड़ रुपए में बनाते हैं सीएम? पंजाब में 'आप' का कांग्रेस पर तंज
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
Vande Mataram
वंदे मातरम के 150 साल, बीजेपी-कांग्रेस के बीच आखिर क्यों हो रहा घमासान?
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला
maharashtra news in hindi
महाराष्ट्र में 'नेता प्रतिपक्ष' की नियुक्ति न होने से भड़का विपक्ष, लिया ये फैसला