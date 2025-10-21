सावधान! आपका फोन चार्ज नहीं...हैक हो रहा है, दूसरों का चार्जर लेने से पहले जान लें हकीकत

Never Take Charger from Unknown: आजकल स्मार्टफोन के बिना रहना बहुत मुश्किल है और फोन यूज करते वक्त बैटरी खत्म होना एक नॉर्मल परेशानी है. ऐसे स्थिति में हम अक्सर किसी का भी चार्जर इस्तेमाल करने लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी-सी गलती आपके डिवाइस और डेटा के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है. एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने इसके खतरे के बारे में चेतावनी दी है. इससे हमारा फोन हैकिंग का शिकार हो सकता है.

दूसरों से चार्जर लेने में क्या गड़बड़ी है?

फोन की बैटरी खत्म होने पर जिस चार्जर या केबल को आप मांग रहे हैं, उसमें कोई हैकिंग डिवाइस छिपा हो सकता है. एथिकल हैकर रायन मॉन्टगोमरी, जो कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी की जांच करते हैं, उनका कहना हैं कि अनजान लोगों से लिया गए चार्जिंग केबल का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो में दिखाया कि कैसे एक नॉर्मल दिखने वाली चार्जिंग केबल उनके कंप्यूटर को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकती थी. उन्होंने ने सलाह दी है कि किसी अंजान चार्जिंग केबल का यकीन न करें.

अंजान केबल में क्या खतरा छिपा है?

रायन के मुताबिक, कुछ खास केबल्स में ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर से बिना भलक लगे चुपके से डेटा चुरा सकती है. इस तरह की केबल्स बाहर से तो बिलकुल नॉर्मल ही दिखती हैं. लेकिन ये आपके डिवाइस को आसानी से हैकर्स के कंट्रोल में दे सकती हैं. हैकर्स आपकी पर्सनल जानकारी जैसे- पासवर्ड, फोटो या बैंक की डिटेल्स चुटकियों में चुरा सकते हैं. इसलिए ध्यान रखें कि हमेशा अपनी खुद की केबल का यूज करना सबसे सेफ है.

खुद को शिकार होने से कैसे बचाएं हैं?

इस तरह के खतरे से बचने के लिए साइबर एक्सपर्ट USB डेटा ब्लॉकर का यूज करने की सलाह देते हैं. यह एक छोटा-सा डिवाइस है जो चार्जर और आपके डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफर को रोकता है. इससे हैकर्स आपके फोन तक नहीं पहुंच पाएंगे. लेकिन ध्यान रहे बाजार में नकली डेटा ब्लॉकर भी आते हैं. बता दें कि नकली डेटा ब्लॉकर में चार पिन होती हैं. इसलिए खरीदते समय ध्यान से चैक करें.

क्या पब्लिक चार्जिंग स्टेशन सुरक्षित हैं?

अमेरिका की FBI जांच एजेंसी भी पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों के खिलाफ चेतावनी दे चुकी हैं. एयरपोर्ट, होटल या मॉल के फ्री चार्जिंग पोर्ट्स में 'Juice Jacking' नाम से मैलवेयर हो सकता है. ये मैलवेयर आपके डिवाइस को लॉक कर सकता है या सारा डेटा चोरी कर सकता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखेम कि इन पब्लिक चार्जिंग पोर्ट्स का इस्तेमाल करने से बचें.