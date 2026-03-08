चिलचिलाती गर्मी में भी शिमला बन जाएगा घर! AC खरीदने से पहले नोट कर लें ये स्मार्ट टिप्स; बिजली बिल की टेंशन होगी छूमंतर

New AC Buying Tips: गर्मी का मौसम धीरे-धीरे आ रहा है. ऐसे में अगर आप भी अपने घर या ऑफिस के लिए एक नया एयर कंडीशनर (AC) खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह सही समय है. लेकिन इस समय मार्केट में 1 टन से लेकर 2 टन तक के ढेरों AC मिल रहे हैं. ऐसे में कौन सा AC आपके कमरे और जेब के लिए सही है? यह चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. 2026 में AC सिर्फ ठंडा करने वाली मशीन नहीं रह गई हैं, बल्कि यह अब स्मार्ट और बिजली बचाने वाला गैजेट भी बन चुकी है. अगर आपने गलत एसी खरीद लिया, तो वह सिर्फ आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ती है, बल्कि कमरे को ठंडा करने में भी पसीने छुड़ा देती है. इसलिए हम यहां आपको AC खरीदने की कुछ शानदार टिप्स दे रहे हैं. यह नया एसी खरीदने से पहले आपको जरूर जान लेनी चाहिए.

कमरे के हिसाब से चुनें AC

AC खरीदते समय सबसे पहली चीज कमरे का साइज होता है. अगर कमरे के हिसाब से AC की क्षमता कम होगी, तो वह ठीक से ठंडक नहीं देगा. वहीं जरूरत से ज्यादा क्षमता वाला एसी बिजली ज्यादा खाएगा. आम तौर पर छोटे कमरे के लिए 1 टन, मध्यम साइज के कमरे के लिए 1.5 टन और बड़े कमरे के लिए 2 टन एसी सही माना जाता है. जैसे अगर आपका कमरा 100 वर्ग फुट तक है, तो आपके लिए 0.8 से 1 टन का AC काफी रहने वाला है. वहीं 100 - 150 वर्ग फुट के कमरे के लिए 1.5 टन का एसी सबसे बेस्ट रहता है.

स्प्लिट और विंडो एसी में क्या फर्क

इस समय मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के एसी मिलते हैं. पहला है स्प्लिट और दूसरा विंडो AC होता है. स्प्लिट एसी में दो अलग यूनिट होती हैं, जिससे कमरे में आवाज कम होती है और आपको कूलिंग भी बेहतर मिलती है. वहीं विंडो AC एक ही यूनिट में होता है और इसकी कीमत भी थोड़ी कम होती है. छोटे कमरों या किराये के घरों में कई लोग विंडो एसी को ज्यादा पसंद करते हैं.

इन्वर्टर एसी से होती है बिजली की बचत

आजकल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी ज्यादा चलन में हैं. इनमें कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड बदलता रहता है. इससे कमरे का तापमान स्थिर बना रहता है और बिजली की खपत भी कम होती है. इसके मुकाबले पुराने तरह के AC बार-बार ऑन और ऑफ होते रहते हैं, जिससे बिजली ज्यादा खर्च होती है.

स्टार रेटिंग से समझें बिजली की खपत

एसी लेते समय उसकी स्टार रेटिंग जरूर देखनी चाहिए. ज्यादा स्टार वाला एसी बिजली कम खर्च करता है. हालांकि ऐसे एसी की कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, लेकिन लंबे समय में बिजली बिल कम होने से यह पैसा वसूल हो जाता है.

साफ हवा के लिए अच्छे फिल्टर जरूरी

आज के समय में शहरों की हवा लोगों के लिए काफी बड़ा संकट बन गई है. ऐसे में आपके लिए बेहतर फिल्टर वाला AC लेना सबसे अच्छा ऑप्शन होगा. इससे धूल, छोटे कण और एलर्जी पैदा करने वाली चीजों को काफी हद तक रोका जा सकता है और कमरे की हवा साफ बनी रहती है.

कॉपर कॉइल (Copper Coil) क्यों है जरूरी?

एसी खरीदते समय आपको हमेशा 100% Copper Condenser Coil वाला मॉडल ही चुनना चाहिए. क्योंकि कॉपर गर्मी को तेजी से खत्म करता है. इसके साथ ही कॉपर कॉइल्स को साफ करना आसान होता है और इनमें लीकेज की समस्या एल्युमीनियम के मुकाबले बहुत कम होती है. प्रदूषित शहरों में कॉपर कॉइल ज्यादा लंबे समय तक चलती है.

स्मार्ट फीचर्स वाले AC बन रहे लोगों की पसंद

आज के समय में AC में भी कई तरह के स्मार्ट फीचर्स आने लगे हैं. इसमें आपको Wi-Fi और Voice Control जैसे फीचर मिल जाते हैं. जिसकी मदद से आप ऑफिस से घर पहुंचते ही फोन या एलेक्सा से एसी ऑन कर सकते हैं. वहीं अब AC में Self-Clean Technology आने लगी है. जिससे AC अपने अंदर जमी धूल और नमी को खुद ही साफ कर देता है. इससे आपके सर्विसिंग का खर्च भी बचता है.

सर्विस और मेंटेनेंस भी है जरूरी

अगर आपके पास पुराना AC है, तो वह आपके कमरे को सही से कूल करे इसके लिए समय-समय पर उसकी सर्विस कराना जरूरी रहता है. फिल्टर की सफाई और मशीन की जांच होती रहे, तो एसी लंबे समय तक ठीक से काम करता है. इसलिए नया एसी खरीदते समय भी कंपनी की सर्विस और वारंटी की जानकारी जरूर लें.

