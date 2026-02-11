Advertisement
Explainer: AI से बनी रील या फोटो पोस्ट करने से पहले जान लें ये 3 नए नियम, वरना बंद हो सकता है आपका अकाउंट

New AI Rules India 2026: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की रफ्तार हर दिन तेजी से बढ़ती जा रही है. एक तरफ एआई की रफ्तार बढ़ने से इंसानों के काम आसान होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ इससे जुड़े खतरे भी उतने ही गंभीर होते जा रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने AI कंटेंट को लेकर सख्त रुख अपना लिया है और नए नियम लागू किए हैं. आइए जानते हैं नए IT नियमों की पूरी ABCD.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 11, 2026, 08:41 AM IST
New AI Rules 2026 Explainer:  AI के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने कंटेंट पर शख्त नियमों की घोषणा कर दी है.नए नियमों की सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. AI से जुड़े नए नियमों का सीधा असर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ डिजिटल कंपनियों पर होगा. नए नियमों के मुताबिक इंटरनेट पर जो भी कंटेंट अपलोड या शेयर किया जाएगा और वह एआई से बना हुआ हो, तो इस बारे में जानकारी देनी जरूरी होगी. सिर्फ यही नहीं अब किसी भी डीपफेक या गैरकानूनी कंटेंट को 3 घंटों के भीतर हटाना होगा. नए नियम में 3 बड़े बदलाव किए गए हैं जो 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे.

तो सवाल ये है कि नए AI नियम क्या हैं? Deepfake पर सरकार की यह डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक किस तरह से काम करेगी? सोशल मीडिया यूजर्स से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स पर सरकार के इन नियमों का क्या असर होगा? आइए इस डिटेल एक्सप्लेनर में हम आपको हर जरूरी बात आसान भाषा में समझा रहे हैं.

पहले जान लीजिए कौन से हैं 3 बड़े बदलाव

1. सरकार के नए नियमों के अनुसार 20 फरवरी से सोशल मीडिया कंपनियां किसी AI लेबल को हटा या छ‍िपा नहीं सकेंगी. यानी किसी फोटो-वीड‍ियो पर अगर एक बार AI का लेबल लग गया तो उसे हटाना नहीं होगा.
2. सोशल मीडिया कंपनियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे AI से बनाए गए डीपफेक, गंदे और फ्रॉड वाले फोटो-वीडियो को रोकने के लिए जरूर टूल्‍स लाएं.
3. सोशल मीडिया कंपनियों को हर 3 महीने में अपने यूजर्स को चेतावनी देनी होगी. उन्‍हें यह जानकारी देनी होगी कि एआई का गलत इस्‍तेमाल करने पर सजा या जुर्माना हो सकता है.

किस तरह के कंटेंट पर पूरी तरह रोक है?
सरकार ने नए नियमों में कुछ श्रेणियों को नो-गो जोन में रखा है. ऐसी सामग्री अपलोड करने पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा-

बच्चों से जुड़ा अश्लील कंटेंट 

फेक दस्तावेज या झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड

हथियार, विस्फोटक या गोला-बारूद से संबंधित जानकारी 

डीपफेक फोटो-वीडियो

नियम तोड़ने पर क्या सजा मिलेगी?

अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपका पोस्ट तुरंत हटाया जा सकता है.

आपका सोशल मीडिया अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है.

गंभीर मामलों में प्लेटफॉर्म आपकी पहचान पुलिस को बता देगा और आपराधिक कानून के तहत जेल भी हो सकती है.

भारत सरकार ने इंटरनेट और सोशल मीडिया की दुनिया को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए यह कदम उठाया है. 10 फरवरी को केंद्र सरकार ने IT नियम 2021 में जरूरी बदलाव किए हैं जो अब AI से बने फोटो वीडियो यानी सिंथेटिक मीडिया को सीधे कानून के दायरे में लाते हैं. ये नए नियम 20 फरवरी 2026 से प्रभावी हो जाएंगे.

सिंथेटिक कंटेंट (SGI) क्या है?
अगर कोई भी ऑडियो, वीडियो या फोटो किसी AI टूल से बनाया जाता है या उसमें कुछ बदलाव किया जाता है जो देखने या सुनने में बिलकुल असली लगता हो उसे सिंथेटिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन (SGI) माना जाएगा. इसमें डीपफेक वीडियो, किसी की आवाज को बदलना या चेहरा बदलना शामिल है. हालांकि, फोटो की क्वालिटी ठीक करना, कलर ठीक करना या ट्रांसलेशन जैसे सामान्य कामों को इन नियमों से बाहर रखा है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए 20 फरवरी से क्या बदल जाएगा?

सरकार के नए नियमों के आने के बाद Instagram, YouTube और फेसबुक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी.

अब AI से बनी किसी फोटो वीडियो आडियो पर एक स्पष्ट लोगो या टैग होना चाहिए, इसे छिपाया नहीं जा सकेगा.

अगर सरकार किसी गलत कंटेंट को हटाने का आदेश देती है तो कंपनियों को अब 36 घंटे में नहीं बल्कि 3 घंटे के अंदर हटाना होगा.

कंपनियों को कंटेंट के अंदर ऐसी कोडिंग डालनी होगी जिससे यह पता लगाया जा सके कि वह किस प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है.

आम यूजर्स पर क्या होगा असर?

अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं या लगातार पोस्ट करते रहते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा:

अब जब भी आप कोई वीडियो या फोटो अपलोड करेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपसे सवाल कर सकता है कि क्या यह AI से बनाया गया है? आपको सच-सच बताना होगा.

अगर आपने जानबूझकर AI कंटेंट को अपना कंटेंट बताकर पोस्ट किया तो आप पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत केस दर्ज हो सकता है और जेल भी हो सकती है.

अब आपको हर 3 महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरफ से चेतावनी या नोटिफिकेशन भेजा जाएगा. यह नोटिफिकेशन आपको AI के गलत इस्तेमाल और उसके कानूनी परिणामों के बारे में याद दिलाएगा.

बच्चों, निजी डेटा और हिंसा से जुड़े AI कंटेंट पर भी सरकार सख्त

सरकार के नए नियमों के अनुसार ऐसे AI कंटेंट पर तुरंत एक्शन लेना होगा जो बच्चों से जुड़ा आपत्तिजनक सामग्री बिना सहमति के किसी व्यक्ति की प्राइवेसी/एडिटेड इमेज या वीडियो वाले सामग्री दिखाते हैं.
ऐसे मामलों में प्लेटफॉर्म को किसी शिकायत या आदेश का इंतजान नहीं करना होगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ऐसे कंटेंट को खुद पहचान कर बिना देर किए डिलीट करना होगा.

सोशल मीडिया कंपनी की भी जवाबदेही
वहीं अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी सरकार के इन नियमों को पालन करने में विफल रहती है तो उसकी कानूनी सुरक्षा समाप्त हो सकती है. यानी कि अब एआई कंटेंट को बिना जानकारी शेयर करने पर सिर्फ कंटेंट बनाने या पोस्ट करने वाला यूजर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होगा. 

क्यों पड़ी इन नियमों की जरूरत?

बीते कुछ समय से डीपफेक या एआई कंटेंट के जरिए से नेताओं और फेमस हस्तियों के गलत वीडियो वायरल हुए हैं, जिससे लोगों की प्राइवेसी का हनन, समाज में भ्रम फैलता है. सरकार का मकसद अभिव्यक्ति की आजादी को रोकना नहीं बल्कि यह तय करना है कि जनता को पता हो कि वे जो देख रहे हैं वो असली है या फेक.

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं.

