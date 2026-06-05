न OTP मांगा... न कोई कॉल की, अचानक गायब हो गए फोन के सारे ऐप्स और उड़ गए ₹95,000! नया 'Auto-Reset' फ्रॉड देख पुलिस हैरान

Auto-Reset Cyber Fraud: मार्केट में आया एक नया खतरनाक साइबर स्कैम जिसमें हैकर्स रिमोटली आपके फोन को रीसेट कर बैंक खाता खाली कर रहे हैं. मुंबई में जवान के साथ हुई ₹95,000 की ठगी. जानिए इस 'ऑटो-रीसेट' फ्रॉड से बचने के उपाय.
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डिजिटल इंडिया के इस दौर में जहां बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन बेहद आसान हो गए हैं, वहीं साइबर अपराधियों के हौसले और उनके तरीके भी लगातार एडवांस होते जा रहे हैं. मुंबई से एक ऐसा ही बेहद परेशान और हैरान कर देने वाला नया साइबर स्कैम सामने आया है, जिसने सुरक्षा एजेंसियों की भी नींद उड़ा दी है. इस नए ट्रेंड को 'ऑटो-रीसेट' साइबर फ्रॉड (Auto-Reset Cyber Fraud) का नाम दिया जा रहा है. इस फ्रॉड के तहत जालसाज दूर बैठकर आपके स्मार्टफोन का पूरा डेटा रिमोटली डिलीट (Wipe) कर देते हैं और आपके संभलने से पहले ही बैंक खाता पूरी तरह साफ हो जाता है. हाल ही में एक सीआईएसएफ (CISF) जवान इस शातिर चाल का शिकार बने हैं, जिन्होंने अपने फोन के अचानक रीसेट होने और सारे ऐप्स गायब होने के बाद लगभग ₹95,000 गंवा दिए.
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यह पूरा खेल तब शुरू होता है जब स्कैमर्स आपको किसी झांसे में लेकर एक संदिग्ध या मैलिशियस लिंक पर क्लिक करवाते हैं. यह खतरनाक लिंक आपके व्हाट्सएप, सामान्य टेक्स्ट मैसेज, ईमेल या सोशल मीडिया इनबॉक्स के जरिए आप तक पहुंचाया जाता है. जैसे ही आप अनजाने में इस लिंक पर क्लिक करते हैं या कोई गलत परमिशन दे देते हैं, आपके फोन में एक बैकग्राउंड मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है. इसके बाद आपके स्मार्टफोन का पूरा कंट्रोल हैकर्स के हाथ में चला जाता है. बैकग्राउंड में सक्रिय होकर ये अपराधी आपके मैसेज, ईमेल और बैंक द्वारा भेजे जाने वाले गोपनीय ओटीपी को लाइव देखने लगते हैं. जब वे आपकी बैंकिंग डिटेल्स और पासवर्ड चुरा लेते हैं, तो सबूत मिटाने के लिए वे दूर बैठकर ही आपके फोन को फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं.
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यह फ्रॉड इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि जब तक आपको किसी गड़बड़ी का अहसास होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है. स्मार्टफोन हर समय आपकी ही जेब या हाथ में रहता है और स्क्रीन पर सब कुछ सामान्य दिखाई देता है. लेकिन बैकग्राउंड में कोई दूसरा व्यक्ति आपकी अत्यंत संवेदनशील और व्यक्तिगत जानकारियों को चुपचाप चुरा रहा होता है. इसके जरिए हैकर्स आपके बैंकिंग और यूपीआई डिटेल्स, रजिस्टर्ड ईमेल अकाउंट्स, वन-टाइम पासवर्ड, पर्सनल मैसेज, ब्राउज़र में सेव किए गए पासवर्ड और डिजिटल वॉलेट की पूरी एक्सेस हासिल कर लेते हैं. फोन रीसेट होने के कारण पीड़ित तुरंत अपने बैंकिंग ऐप्स को ब्लॉक भी नहीं कर पाता है.
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इस डिजिटल महामारी से बचने के लिए आपको अपनी दैनिक मोबाइल आदतों में कुछ बुनियादी लेकिन बेहद कड़े बदलाव करने होंगे. सबसे पहला नियम यह है कि किसी भी अनजान या अजीब दिखने वाले लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें. यदि आपको एसएमएस या व्हाट्सएप पर लॉटरी, जॉब या किसी बड़ी छूट का लालच देने वाला लिंक मिले, तो उसे तुरंत डिलीट कर दें. दूसरी बात, कभी भी किसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट या असुरक्षित माध्यम से एपीके (APK) फाइल डाउनलोड न करें. हमेशा केवल आधिकारिक गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) या एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) का ही उपयोग करें.
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समय-समय पर अपने स्मार्टफोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप्स को दी गई परमिशन (App Permissions) को जरूर चेक करें. यदि किसी सामान्य ऐप ने आपके एसएमएस (SMS), कॉन्टैक्ट्स, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर या एक्सेसिबिलिटी की परमिशन ले रखी है, तो उसे तुरंत डिसेबल या बंद कर दें. इसके साथ ही अपने फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम और सुरक्षा पैच (Security Patches) को हमेशा अप-टू-डेट रखें. अपने सभी बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स पर बायोमेट्रिक लॉक, फिंगरप्रिंट या टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को अनिवार्य रूप से ऑन करके रखें ताकि बिना आपकी भौतिक उपस्थिति के कोई लेनदेन न हो सके.
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आज के इस दौर में डिजिटल रूप से एडवांस हो चुके स्कैमर्स रोज नए पैंतरे अपना रहे हैं. ऐसे में केवल एंटी-वायरस या तकनीक के भरोसे बैठना समझदारी नहीं है. इस नए युग के खतरों से बचने का एकमात्र और सबसे अचूक इलाज आपकी निजी सतर्कता है. किसी भी लिंक पर क्लिक करने, कोई नया ऐप इंस्टॉल करने या किसी को भी अपने फोन की एक्सेस देने से पहले दो बार जरूर सोचें. आपकी थोड़ी सी सावधानी और समझदारी ही आपको एक बहुत बड़े वित्तीय संकट या कंगाल होने से बचा सकती है.
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