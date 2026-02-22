AI की दुनिया में बजा भारत का डंका! नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर US-चीन समेत दिग्गज देशों ने लगाई मुहर, जानें आपके लिए इसमें क्या है खास

Advertisement
Global India AI Summit: दिल्ली के भारत मंडपम में हुई India AI Impact Summit 2026 में अमेरिका और चीन समेत कई बड़े देशों ने 'नई दिल्ली डिक्लेरेशन' को मंजूरी दे दी है. इसका मकसद AI को सिक्योर, भरोसेमंद और सबके लिए सुलभ बनाना है. अब खेती, पढ़ाई और इलाज में AI का फायदा आम आदमी तक पहुंचेगा, वह भी पूरी प्राइवेसी और सिक्योरिटी के साथ. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 22, 2026, 07:14 AM IST
Global India AI Summit: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर दुनिया में चल रही बहस के बीच राजधानी से एक बड़ा संदेश निकला है. नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल AI समिट में अमेरिका, ब्रिटेन और चीन समेत दुनिया के ताकतवर देशों ने भारत के 'AI विजन' का समर्थन करते हुए 'New Delhi Declaration' को अपना लिया है. इन सभी देशों ने इसका समर्थन किय हैं. इस डिक्लेरेशन का साफ मकसद है कि AI का विकास ऐसा हो जो सिक्योर हो, ट्रांसपेरेंट हो और पूरी दुनिया के लोगों के काम आए. 

क्या है यह नई दिल्ली डिक्लेरेशन?
नई दिल्ली डिक्लेरेशन सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं यह आने वाले समय के डिजिटल वर्ल्ड का 'संविधान' है. इस डिक्लेरेशन का मुख्य उद्देश्य AI को सिक्योर, भरोसेमंद और सबके लिए सुलभ बनाना है. AI समिट में शामिल देशों ने माना है कि AI आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, उद्योग और नौकरी जैसे कई क्षेत्रों को बदल देगा. ऐसे में जरूरी है कि इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो और इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे. समिट में भारत ने जोर देकर कहा है कि AI पर केवल कुछ अमीर देशों या बड़ी टेक कंपनियों का कब्जा नहीं होना चाहिए. इसका फायदा गांव के किसान और छोटे व्यापारियों तक भी पहुंचना चाहिए. 

IT मंत्री ने दी जानकारी
आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया (X) पर खुशखबरी देते हुए बताया कि दुनिया के 88 देशों और बड़े संगठनों ने भारत के एआई डिक्लेरेशन पर मुहर लगा दी है।. उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन के साथ खड़ी है, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करने की बात कही गई है. अश्विनी वैष्णव ने आगे कहा कि यह डिक्लेरेशन 'सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय' देने के भारतीय संस्कार पर आधारित है. 

क्या रही नई दिल्ली डिक्लेरेशन की पांच बड़ी बतें?
1. इस डिक्लेरेशन में सबसे पहली बात यह रही की AI का इस्तेमाल केवल डेटा सेंटर तक सीमित न रहे. इसे खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में आम लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए. 
2. डीपफेक और मिस इंफॉर्मेशन के इस दौर में सभी देशों ने माना है कि AI का विकास एथिकल बाउंड्री के अंदर होना चाहिए. इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी ऐसी हो जो समाज को जोड़े, न कि उसको गुमराह करे. 
3. डिक्लेरेशन में ग्लोबल पार्टनरशिप की बात की गई है. जिसका मतलब अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों ने भी माना कि AI के खतरों से निपटने के लिए एक वैश्विक सहयोग जरूरी है.
4. डिक्लेरेशन में साफ कहा गया है कि AI का विकास मानवाधिकारों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए होना चाहिए. 
5. AI के लिए डेटा सबसे बड़ी जरूरत हैं. डिक्लेरेशन में इसके चोरी न होने और इसके सही इस्तेमाल की बात कहीं गई हैं. साथ ही इसके लिए भी कड़े नियम बनाने पर सभी देशों के साथ सहमति बनी है. 

भारत क्यों बना एआई का कैप्टन?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि भारत खुद को AI के क्षेत्र में एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करें. इसी विजन पर काम करते हुए पीएम मोदी ने एआई फॉर ऑल (AI for All) का नारा दिया. भारत ने दुनिया को दिखाया है कि कैसे एक विकासशील देश टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर गरीबी और असमानता को दूर कर सकता है. दिल्ली में जुटे दुनिया भर के दिग्गजों ने माना कि भारत के पास केवल टैलेंट ही नहीं, बल्कि वह एथिकल एआई का विजन भी है. 

भारत की भूमिका क्यों अहम?
इस पूरे समिट में भारत की भूमिका खास मानी जा रही है. राजधानी में दुनिया के कई देशों के प्रतिनिधि, टेक कंपनियों के प्रमुख और पॉलिसी स्पेशलिस्ट एक साथ इकट्ठा हुए. इसमें सभी ने एक स्वर में माना कि AI के क्षेत्र में भारत के पास सबसे बेहतर विजन है. इससे साफ संकेत मिला कि भारत अब AI की वैश्विक चर्चा में सक्रिय भागीदारी कर रहा है. भारत पहले से ही डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक इनोवेशन में अपनी पहचान बना चुका है. ऐसे में यह डिक्लेरेशन देश को वैश्विक टेक मंच पर और मजबूती दे सकता है. 

आपके जीवन पर क्या होगा असर?
अगर आप सोच रहे हैं कि इस हाई-प्रोफाइल मीटिंग से आपका क्या लेना-देना, तो रुकिए! इस डिक्लेरेशन के लागू होने से आने वाले समय में आपको बेहतर सरकारी सेवाएं मिलेंगी. स्वास्थ्य सेवाओं में AI का दखल बढ़ेगा जिससे लोगों का इलाज और बेहतर होगा. इसकी सबसे बड़ी बात है कि आपकी ऑनलाइन सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जवाबदेही तय होगी.

