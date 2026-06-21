Entropy Health Metric: आज के डिजिटल दौर में हम अपनी सेहत का हाल जानने के लिए स्मार्टवॉच या फिर फिटनेस बैंड का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के डिवाइस हमारे शरीर के हार्ट रेट, स्टेप्स, कैलोरी और नींद को ट्रैक करते हैं और इसी से सेहत का अंदाजा लगाते हैं. लेकिन अब जोमैटो के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल की हेल्थ टेक कंपनी टेंपल ने बड़ा और सबसे अलग दावा किया है. टेंपल को लेकर दीपिंदर गोयल ने एक ऐसे नए बायोमार्कर की खोज का दावा किया है, जो सीधे यह बताएगा कि आपके शरीर को जिंदा रहने के लिए रियल-टाइम में कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है.
दीपिंदर गोयल ने इसे कॉस्ट ऑफ बीइंग अलाइव यानी जिंदा रहने की कीमत वाला स्कोर बताया है.
दीपिंदर गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनकी टीम ने एन्ट्रॉपी नाम का एक लाइव मेट्रिक खोजा है. यह स्कोर सिर्फ सिर के टेंपल यानी कान के पास वाले हिस्से से ही मापा जा सकता है और शरीर के दूसरे किसी हिस्से से नहीं. इसके साथ ही यह स्कोर हर सेकंड अपडेट होता है और इसकी रेंज 1 से 250 के बीच होती है.
The Temple team has made a breakthrough.
We have discovered (literally discovered) a biomarker, only readable on the temple region, and nowhere else, that measures the real-time cost of you being alive.
We are calling it Entropy
It's a live number on Temple's home screen,… pic.twitter.com/wEOu29hVBf
Deepinder Goyal (@deepigoyal) , 2026
कम स्कोर
जब आप गहरे आराम या ध्यान की मुद्रा में होते हैं, तो यह स्कोर सबसे कम होता है.
ज्यादा स्कोर
जब आप बहुत भारी काम या फिर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो यह स्कोर सबसे ऊपर पहुंच जाता है.
हमारा उठना-बैठना, सोना, स्ट्रेस, एक्सरसाइज, चाय-कॉफी पीना, खाना खाना और यहां तक कि मेडिटेशन करना भी इस स्कोर को प्रभावित कर बदलता है. कंपनी का दावा है कि यह नॉर्मल हार्ट रेट ट्रैकर्स के मुकाबले शरीर की असली स्थिति को ज्यादा सटीकता से बताता है.
दीपिंदर गोयल ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए एन्ट्रॉपी का टेस्ट लैब-ग्रेड कैलोरीमीटर जो शरीर की ऊर्जा मापने की मशीन है उससे किया. 100 से ज्यादा कार्डियो सेशन्स के टेस्ट में इस नए मेट्रिक का रिजल्ट हार्ट रेट ट्रैकिंग के मुकाबले 0.93 कोरिलेशन यानी ज्यादा सटीक पाया गया.
इस तकनीक में दो चीजें सबसे खास होंगी-
एन्ट्रॉपी मैक्सिमा
यह नंबर आपके शरीर का वो सबसे ज्यादा ताकत है, जो आप किसी भारी काम के दौरान लगाते हैं. यह नंबर जितना ज्यादा होगा, आपका शरीर उतना ही मजबूत माना जाएगा.
एन्ट्रॉपी मिनिमा
यह नंबर आराम करते समय आपके शरीर का सबसे कम एनर्जी स्कोर है. साइंस के अनुसार, आराम के समय शरीर जितनी कम एनर्जी खर्च करता है, उम्र उतनी ही लंबी होती है. इसलिए इसे कम रखना ज्यादा फायदेमंद है.
हालांकि, अभी इस डिवाइस को लेकर वैज्ञानिकों की अलग-अलग जांच होना बाकी है. वहीं दीपिंदर गोयल का कहना है कि वे इस प्रोडक्ट को अभी और बेहतर बना रहे हैं, इसलिए आम जनता के लिए इसे कब लॉन्च किया जाएगा, इसकी तारीख अभी तय नहीं की गई है. अगर यह तकनीक सफल होती है, तो आने वाले समय में हेल्थ ट्रैकिंग की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी.