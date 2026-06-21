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Heart Rate हुआ पुराना! अब 'एंट्रॉपी' बताएगा शरीर की असली हालत, जोमैटो के फाउंडर के नए हेल्थ डिवाइस का बड़ा दावा

Deepinder Goyal Temple Device: स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड से आगे बढ़ते हुए हेल्थ ट्रैकिंग की दुनिया में एक नये डिवाइस की एंट्री होने वाली है. जोमैटो के को-फाउंडर दीपिंदर गोयल की हेल्थ-टेक कंपनी टेंपल ने एंट्रॉपी नामक नए बायोमार्कर का खुलासा किया है, जो शरीर की रियल-टाइम एनर्जी के खर्च और शरीर की सही स्थिति को मापने का दावा करता है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 21, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:57 AM IST
Heart Rate हुआ पुराना! अब 'एंट्रॉपी' बताएगा शरीर की असली हालत, जोमैटो के फाउंडर के नए हेल्थ डिवाइस का बड़ा दावा

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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