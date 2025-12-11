Advertisement
trendingNow13037212
Hindi NewsटेकAadhar Card में एड्रेस बदलने के लिए न लाइन-न ऑफिस! अब घर बैठे-बैठे मिनटों में हो जाएगा काम, ये रहा पूरा प्रोसेस

Aadhar Card में एड्रेस बदलने के लिए न लाइन-न ऑफिस! अब घर बैठे-बैठे मिनटों में हो जाएगा काम, ये रहा पूरा प्रोसेस

How to change Aadhaar Address: जिन लोगों के आधार कार्ड में पता सही नहीं है या फिर एड्रेस बदलवान है, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है. UIDAI ने अपने नए आधार ऐप में एक ऐसा फीचर शुरू कर दिया है जिससे अब आप घर बैठे बिना किसी ऑफिस का चक्कर लगाए या लाइन में लगे आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे. 

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 11, 2025, 02:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aadhar Card में एड्रेस बदलने के लिए न लाइन-न ऑफिस! अब घर बैठे-बैठे मिनटों में हो जाएगा काम, ये रहा पूरा प्रोसेस

How to change Aadhaar Address: क्या आपके भी आधार में गलत एड्रेस है या फिर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और आधार एड्रेस को बदलना चाहते हैं? अगर हां तो आपको खुश कर देने वाली खबर है. अब आधार कार्ड का एड्रेस बदलवाने के लिए न तो आपको लाइन में लगना होगा और न ही किसी ऑफिस का चक्कर लगाना होगा. अब आप घर बैठे मात्र कुछ स्टेप्स का फॉलो करके आप बड़े ही आसानी से आधार एड्रेस बदल सकते हैं. यह सुविधा अब शुरू कर दी गई है.  आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे आधार का एड्रेस बदल सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है. 

UIDAI द्वारा शुरू किए गए नए आधार ऐप में अभी तक यूजर्स अपना मोबाइल नंबर बदल सकते थे. लेकिन अब इसी ऐप में एक और नई सुविधा शुरू हो गई है. यूजर्स आसानी से अपने एड्रेस भी अब इसी ऐप की सहायता से बदल सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने फोन में नया आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, वहीं अगर पहले ही ऐप आपके फोन में मौजूद है तो आप बस ऐप को अपडेट कर लीजिए. इसके साथ ही बहुत ही जल्द नए आधार ऐप में नाम और ईमेल अपडेट का भी ऑप्शन यूजर्स को मिल सकता है.
 
यूजर्स को मिली बड़ी राहत
UIDAI ने अपने नए आधार ऐप में अब यूजर्स को घर का पता अपडेट करने का भी ऑप्शन दे दिया है. अभी तक नए आधार ऐप की सहायता से यूजर्स सिर्फ मोबाइल नंबर ही अपडेट कर पा रहे थे. अब इसी के साथ आधार कार्ड पर दर्ज घर का पता अपडेट करने से जुड़ा फीचर भी आ गया है. इस नए फीचर की सहायता से आप घर बैठकर भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं.

अब जान लीजिए क्या है प्रोसेस
अगर आपको आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करना है तो यह बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे और आपका आधार अपडेट हो जाएगा. लेकिन यह पहले जरूर तय कर लें कि आपका नया आधार ऐप अपडेट होना ही चाहिए, नहीं तो ये फीचर शायद आपको न मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

जैसे ही आप नया आधार ऐप खोलेंगे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा.
यहीं पर आपको Update My Aadhaar का ऑप्शन मिल जाएगा
बस इस पर क्लिक कर दें.
क्लिक करने के बाद आपको आधार में बदलाव करने से जुड़े कुछ ऑप्शन मिलेंगे. इसमें आपको एड्रेस पर सेलेक्ट करना होगा.
अब Using Your Documents के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.

ये भी पढे़ंः ‘6G आने वाला है… स्किन भी दिखाएगा!’ ये क्या बोल गए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 
इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आधार में अपना पता बदलने के लिए आपको 75 रुपये का चार्ज देना होगा और यह प्रोसेस पूरा होने में 30 दिन का समय लग सकता है.
इसके बाद आपको अपने नाम पर पते का एक प्रूफ चुनना होगा जैसे बिजली का बिल.
इतना करने के बाद नए पते की डिटेल्स भरें और फेस ऑथेंटिकेशन के बाद फीस पेमेंट कर दें.
अब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और अगले 30 दिनों में आधार पर आपका पता अपडेट हो जाएगा.

ये भी पढे़ंः Instagram का बड़ा बदलाव! अब किसी की Public Story बिना टैग के भी रीपोस्ट कर सकेंगे

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Aadhaar Address updatehow to change aadhaar addressAadhaar App

Trending news

तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
Tamilnadu
तमिलनाडु के DGP को सरकार ने अचानक 15 दिनों के लिए मेडिकल लीव पर क्यों भेजा? जानें सच
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
Aanurag Thakur
सदन में कौन सांसद पी रहा था लगातार ई-सिगरेट? किसने देखा तो मच गया लोकसभा में बवाल
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
Blacklisted
कश्मीर में पकड़ा गया चीनी नागरिक ब्लैकलिस्ट, मोबाइल में मिला कुछ ऐसा तुरंत वापस भेजा
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court
NIA ने अचानक मांगा एक महीना, सुप्रीम कोर्ट में शब्बीर शाह की जमानत पर सुनवाई टली
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
Tirupati Tirumala Temple
तिरुपति मंदिर में 54 करोड़ का घोटाला! 10 साल तक भक्तों को दिया गया नकली शॉल
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
kolkata police white uniform reason
'खाकी' नहीं, 'सफेद वर्दी' पहनती है इस जगह की पुलिस, अंग्रेजों से जुड़ा है इसका कारण
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी ने संसद में दिए गए Amit Shah के भाषण पर साधा निशाना, देखें वीडियो
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
India Weather news
ना तो ठंड बढ़ी, ना कोहरा... दिसंबर में भी कैसे 'इंडिगो की फ्लाइट' बन गई सर्दी?
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
1971 india pakistan war
दिन के उजाले में भारत का वो 'धुरंधर' दांव, देखते ही पाकिस्तान के हौसले धुआं हो गए
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?
Goa Night Club Fire
हमें डिटेन नहीं किया गया है...लूथरा ब्रदर्स ने जी न्यूज से बातचीत में क्या-क्या कहा?