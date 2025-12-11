Aadhar Card में एड्रेस बदलने के लिए न लाइन-न ऑफिस! अब घर बैठे-बैठे मिनटों में हो जाएगा काम, ये रहा पूरा प्रोसेस

How to change Aadhaar Address: क्या आपके भी आधार में गलत एड्रेस है या फिर किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं और आधार एड्रेस को बदलना चाहते हैं? अगर हां तो आपको खुश कर देने वाली खबर है. अब आधार कार्ड का एड्रेस बदलवाने के लिए न तो आपको लाइन में लगना होगा और न ही किसी ऑफिस का चक्कर लगाना होगा. अब आप घर बैठे मात्र कुछ स्टेप्स का फॉलो करके आप बड़े ही आसानी से आधार एड्रेस बदल सकते हैं. यह सुविधा अब शुरू कर दी गई है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कैसे आप घर बैठे आधार का एड्रेस बदल सकते हैं और इसका क्या प्रोसेस है.

UIDAI द्वारा शुरू किए गए नए आधार ऐप में अभी तक यूजर्स अपना मोबाइल नंबर बदल सकते थे. लेकिन अब इसी ऐप में एक और नई सुविधा शुरू हो गई है. यूजर्स आसानी से अपने एड्रेस भी अब इसी ऐप की सहायता से बदल सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपने फोन में नया आधार ऐप डाउनलोड करना होगा, वहीं अगर पहले ही ऐप आपके फोन में मौजूद है तो आप बस ऐप को अपडेट कर लीजिए. इसके साथ ही बहुत ही जल्द नए आधार ऐप में नाम और ईमेल अपडेट का भी ऑप्शन यूजर्स को मिल सकता है.



यूजर्स को मिली बड़ी राहत

UIDAI ने अपने नए आधार ऐप में अब यूजर्स को घर का पता अपडेट करने का भी ऑप्शन दे दिया है. अभी तक नए आधार ऐप की सहायता से यूजर्स सिर्फ मोबाइल नंबर ही अपडेट कर पा रहे थे. अब इसी के साथ आधार कार्ड पर दर्ज घर का पता अपडेट करने से जुड़ा फीचर भी आ गया है. इस नए फीचर की सहायता से आप घर बैठकर भी अपने आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट कर सकते हैं.

अब जान लीजिए क्या है प्रोसेस

अगर आपको आधार कार्ड का एड्रेस अपडेट करना है तो यह बहुत ही आसान है. इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप फॉलो करने होंगे और आपका आधार अपडेट हो जाएगा. लेकिन यह पहले जरूर तय कर लें कि आपका नया आधार ऐप अपडेट होना ही चाहिए, नहीं तो ये फीचर शायद आपको न मिलेगा.

जैसे ही आप नया आधार ऐप खोलेंगे आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना होगा.

यहीं पर आपको Update My Aadhaar का ऑप्शन मिल जाएगा

बस इस पर क्लिक कर दें.

क्लिक करने के बाद आपको आधार में बदलाव करने से जुड़े कुछ ऑप्शन मिलेंगे. इसमें आपको एड्रेस पर सेलेक्ट करना होगा.

अब Using Your Documents के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें.

इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आधार में अपना पता बदलने के लिए आपको 75 रुपये का चार्ज देना होगा और यह प्रोसेस पूरा होने में 30 दिन का समय लग सकता है.

इसके बाद आपको अपने नाम पर पते का एक प्रूफ चुनना होगा जैसे बिजली का बिल.

इतना करने के बाद नए पते की डिटेल्स भरें और फेस ऑथेंटिकेशन के बाद फीस पेमेंट कर दें.

अब आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी और अगले 30 दिनों में आधार पर आपका पता अपडेट हो जाएगा.

