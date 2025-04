मेहनत की कमाई को 'निचोड़ने' के लिए स्कैमर्स को नया प्लान! अब ऐसे कर रहे धोखाधड़ी

Cyber ​​Crime: साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. आए दिन ऐसे मामलों की खबरें सामने आ रही है. ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है. वहीं अब एक नए तरीके से धोखाधड़ी साइबर अपराधी कर रहे हैं. e-PAN डाउनलोड करवाने के नाम पर साइबर अपराधी धोखाधड़ी कर रहे हैं.

कई लोगों को e-PAN कार्ड डाउनलोड करने के लिए ई-मेल मिल रहा है. इस ई-मेल में एक लिंक अटैच है जिस पर क्लिक करने से धोखाधड़ी हो सकती है. यानी आपका खाता खाली हो सकता है. इसको लेकर अलर्ट जारी किया है. फ‍िशिंग ईमेल की कैटिगरी में ऐसे फर्जी ई-मेल्स आते हैं जिनकी वजह से लोगों को नुकसान हो सकता है.

e-PAN कार्ड डाउनलोड के नाम पर धोखाधड़ी

PIB फैक्‍ट की रिपोर्ट की माने तो कई लोगों को ई-मेल के जरिए ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए कहा जा रहा है. इस ई-मेल में एक लिंक होता है और लिंक पर क्लिक करते ही e-PAN कार्ड डाउनलोड करने की बात लिखी होती है. ये ई-मेल पूरी तरह से फर्जी है.

Scam alert !!

Have you received an email asking you to click on a link to download your e-PAN Card?

#PIBFactCheck

This email is #Fake

Check the sender email id. Never click on any link in suspicious emails and avoid downloading any attachments.

Do not… pic.twitter.com/on157GKM49

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 10, 2025