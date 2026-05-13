अब साथ लेकर घूमें अपना 'पर्सनल AC'! गर्दन पर लगाइए यह छोटा सा गैजेट और भूल जाइए मई-जून की गर्मी

Sony Cooling Gadgets: मई-जून की भयंकर गर्मी और ऊपर से आसमानी आग से शरीर पसीने से तर-बतर हो जाता है. इस गर्मी के मौसम में अगर दोपहर में घर से बाहर निकलना होतो किसी सजा से कम नहीं लगता और पंखे-कलर भी इस लू के आगे दम तोड़ देते हैं. लेकिन जरा सोचिए अगर आप चिलचिलाती धूप के बीच सड़क पर जा रहे हों और आपकी गर्दन के चारों तरफ एक पर्सनल मिनी एसी लगा हो, जो आपको पसीने की एक बूंद भी न होने दे?

Sony ने इसे मुमकिन बना दिया है. सोनी ने अपना नया Reon Pocket Pro Plus वियरेबल एयर कूलर का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है. यह कमाल का गैजेट सीधे आपकी गर्दन को ठंडा करता है और लू के थपेड़ों से भी बचाता है.

क्या है Reon Pocket Pro Plus?

सोनी का यह डिवाइस बीते साल के Pro मॉडल का अपग्रेडेड वर्जन है. यह पेलियर इफेक्ट की टेक्नोलॉजी पर काम करता है. आसान भाषा में कहें तो इसमें एक मेटल कूलिंग प्लेट लगी होती है जो आपकी गर्दन के पिछले हिस्से को टच करती है. बिजली की मदद से यह प्लेट ठंडी हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉनिक आइस पैक के जैसे ही काम करती है.

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गर्दन ही क्यों?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इसे गर्दन पर ही क्यों पहना जाता है? इसका जवाब है कि हमारी गर्दन के पास रक्त कोशिकाएं यानी blood vessels स्किन के बहुत ही करीब होती हैं. यहां ठंडक का एहसास होने से पूरा शरीर ठंडक महसूस करता है. यही वजह है कि एथलीट अक्सर अपनी गर्दन पर ठंडे तौलिये का इस्तेमाल करते हैं.

पिछले मॉडल से कितना बेहतर?

इस नए प्रोडक्ट को लेकर सोनी ने दावा किया है कि Reon Pocket Pro Plus पुराने मॉडल की तुलना में 20 प्रतिशत ज्यादा कूलिंग देता है. यह स्किन के टेंपरेचर को अतिरिक्त 2 डिग्री सेल्सियस तक कम कर सकता है.

डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव

फ्लेक्सिबल आर्म्स

डिवाइस के आर्म्स को फिर से डिजाइन किया गया है जिससे यह गर्दन और कंधों पर बेहतर तरीके से फिट हो सके. इसकी स्टेबिलिटी में 40 प्रतिशत का सुधार हुआ है.

स्मार्ट एग्जॉस्ट सिस्टम

इसमें गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए एक खास वेंट है, जिसे एडजस्ट किया जा सकता है. अगर आपने हाई-कॉलर वाले कपड़े पहने हैं, तब भी यह गर्म हवा को शरीर से दूर फेंकने में सक्षम है.

सेफ्टी और सेंसर

इसमें ओवरहीटिंग से बचाने के लिए ऑटोमैटिक शटडाउन फीचर और हवा के सर्कुलेशन के लिए इन-बिल्ट फैन दिया गया है.

Reon Pocket Tag

इसके साथ एक छोटा सेंसर भी दिया गया है जो आपके आस-पास की नमी और टेंपरेचर को जानकर कूलिंग को अपने आप एडजस्ट कर देता है.

बैटरी और कंट्रोल

इस डिवाइस को आप स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हैं, हालांकि यह बिना फोन के भी चल सकता है. बैटरी की बात करें तो इसके सेकंड-हाइएस्ट कूलिंग मोड पर यह 10 घंटे तक का बैकअप दे सकता है. डिस्चार्ज होने के बाद आप इसे USB-C से चार्ज किया जा सकता है.

वर्तमान में इसे यूके में 199 पाउंड और यूरोप में 229 यूरो में लॉन्च किया गया है. भारतीय रुपयों में इसकी कीमत करीब 21 से 23,000 रुपये के बीच होती है. फिलहाल सोनी ने इसे भारत में लॉन्च करने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही इसे भारतीय बाजारों में भी लॉन्च किया जा सकता है.

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