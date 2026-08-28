/अब ट्रिप प्लानिंग का टेंशन खत्म! Google AI बताएगा सस्ती फ्लाइट, ट्रैक करेगा किराया और खोजेगा होटल, जानिए कैसे

Google लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर ला रहा है. इसी क्रम में गूगल ने AI सर्च एक्सपीरियंस को अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रखना चाह रहा है, बल्कि आपके पर्सनल ट्रैवल एजेंट की भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है. गूगल ने अपने AI मोड में कई नए फीचर्स जोड़े हैं, जो आपके ट्रिप की प्लानिंग से लेकर फ्लाइट के दाम ट्रैक करने और होटल बुकिंग तक का सारा झंझट चुटकियों में खत्म कर देंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप रिवॉर्ड पॉइंट्स और एयरलाइन माइल्स के आधार पर भी अपना ट्रिप प्लान कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि गूगल का यह नया AI फीचर कैसे काम करेगा और इससे ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या बदलाव आने वाले हैं.
यूजर्स अब AI मोड को बता सकते हैं कि वे कब और कहां जाना चाहते हैं. इसके बाद यह फीचर 300 से ज्यादा एयरलाइंस और ट्रैवल साइट्स से सबसे बेस्ट ऑप्शन खोजेगा और लेटेस्ट रेट्स स्क्रीन पर दिखाएगा. अगर यूजर चाहें तो सीधे AI मोड में ही अपनी यात्रा का प्लान तैयार कर सकते हैं.
अगर कोई यूजर कीमत कम होने का इंतजार करना चाहता है, तो वह AI मोड से फ्लाइट के दाम ट्रैक करने को कह सकता है. जैसे ही उस रूट और डेट के किराए में बदलाव होगा, यूजर को ईमेल के जरिए अलर्ट मिल जाएगा. यह प्राइस ट्रैकिंग फीचर 180 से ज्यादा देशों में शुरू कर दिया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है.
अब यूजर्स सीधे बातचीत करके अपने लिए होटल खोज कर बुक कर सकते हैं. यात्रा की जरूरतें और पसंद बताने पर AI मोड होटल्स की लिस्ट, उनके रिव्यू और जरूरी जानकारियों के साथ सामने रख देगा.
होटल पसंद आने के बाद यूजर AI मोड से बुकिंग पूरी करने को कह सकते हैं. इसके बाद कंटिन्यू ऑन गूगल का ऑप्शन दिखेगा, जो यूजर को गूगल के पार्टनर होटल चेन्स या ट्रैवल साइट्स पर ले जाएगा. वहां कमरे का सेलेक्ट करके, कैंसिलेशन पॉलिसी चेक कर Google Pay की सहायता से पेमेंट कर सकेंगे. गूगल ने यह भी साफ किया है कि कस्टमर सर्विस और बुकिंग की जिम्मेदारी संबंधित होटल या ट्रैवल प्लेटफॉर्म की ही होगी.
यह होटल बुकिंग फीचर अमेरिका में अंग्रेजी भाषा में रोलआउट होना शुरू हो चुका है. आने वाले हफ्तों में यह बुकिंग डॉट कॉम, एक्सपीडिया, हिल्टन, मैरियट, प्राइजलाइन जैसी प्रमुख ट्रैवल कंपनियों और होटल चेन्स के साथ मिलकर काम करने लगेगा. फिलहाल AI मोड से सीधे होटल बुक करने वाला फीचर फिलहाल अमेरिका में रोलआउट किया गया है और जल्द ही इसे दूसरे देशों में भी शुरू किया जाएगा.
गूगल के नए अपडेट की मदद से अब यूजर्स क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स या एयरलाइन माइल्स में भी फ्लाइट और होटल का खर्च देख सकेंगे. इसके लिए यूजर्स को सीधे AI मोड से पूछना होगा. यह फीचर दुनियाभर के यूजर्स के लिए जारी कर दिया गया है.