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अब ट्रिप प्लानिंग का टेंशन खत्म! Google AI बताएगा सस्ती फ्लाइट, ट्रैक करेगा किराया और खोजेगा होटल, जानिए कैसे

गूगल ने अपने सर्च फीचर AI मोड में बड़ा अपडेट लाया है. अब एआई मोड सिर्फ जानकारी देने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि फ्लाइट के दाम ट्रैक करने से लेकर होटल खोजने तक, आपके स्मार्ट ट्रैवल एजेंट की तरह काम करेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 28, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:26 PM IST
अब ट्रिप प्लानिंग का टेंशन खत्म! Google AI बताएगा सस्ती फ्लाइट, ट्रैक करेगा किराया और खोजेगा होटल, जानिए कैसे
Image Credit: गूगल सर्च का नया अवतार!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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