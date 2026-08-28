/अब ट्रिप प्लानिंग का टेंशन खत्म! Google AI बताएगा सस्ती फ्लाइट, ट्रैक करेगा किराया और खोजेगा होटल, जानिए कैसे

Google लगातार अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर ला रहा है. इसी क्रम में गूगल ने AI सर्च एक्सपीरियंस को अब सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं रखना चाह रहा है, बल्कि आपके पर्सनल ट्रैवल एजेंट की भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है. गूगल ने अपने AI मोड में कई नए फीचर्स जोड़े हैं, जो आपके ट्रिप की प्लानिंग से लेकर फ्लाइट के दाम ट्रैक करने और होटल बुकिंग तक का सारा झंझट चुटकियों में खत्म कर देंगे. सिर्फ इतना ही नहीं, अब आप रिवॉर्ड पॉइंट्स और एयरलाइन माइल्स के आधार पर भी अपना ट्रिप प्लान कर सकेंगे. आइए जानते हैं कि गूगल का यह नया AI फीचर कैसे काम करेगा और इससे ट्रैवल इंडस्ट्री में क्या बदलाव आने वाले हैं.