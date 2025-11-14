Google Maps का बड़ा अपडेट: अब रियल-टाइम AQI दिखेगा आपके फोन पर, बाहर निकलने से पहले ऐसे करें चेक
दिल्ली समेत देश के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे समय में लोगों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना पड़ता है. इसी जरूरत को देखते हुए Google Maps ने एक नया रियल-टाइम AQI ट्रैकर फीचर पेश किया है. इस फीचर की मदद से यूजर अपने आस-पास की एयर क्वालिटी का अपडेट तुरंत देख सकते हैं. Google का यह अपडेट दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की ऑवरली प्रदूषण जानकारी शामिल करता है, जिनमें भारत भी शामिल है.
पहले AQI अपडेट क्यों देर से मिलता था?
पहले Google Maps पर दिखने वाला AQI डेटा कुछ देर की देरी के बाद अपडेट होता था. इसका मतलब यह था कि आपको अपने इलाके की सटीक एयर क्वालिटी का रियल-टाइम अंदाजा नहीं मिल पाता था. लेकिन Google के इस नए अपडेट के बाद यूजर अपने एरिया की मौजूदा हवा की गुणवत्ता को तुरंत देख सकेंगे. चाहे आप ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे हों, मॉर्निंग वॉक का प्लान बना रहे हों या यात्रा पर निकलने वाले हों, अब Google Maps आपको पहले ही बता देगा कि बाहर की हवा कैसी है.
रियल-टाइम AQI से प्लान बनाना होगा आसान
Google Maps का यह फीचर न सिर्फ जानकारी देता है बल्कि आपको अपने दिन की बेहतर प्लानिंग करने में भी मदद करता है. अगर AQI बहुत ज्यादा है तो आप बाहर जाने का समय बदल सकते हैं या मास्क पहनकर निकल सकते हैं. यह फीचर खासकर सर्दियों में तब उपयोगी है जब दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहरों में प्रदूषण खतरे के स्तर तक पहुंच जाता है.
रंगों से समझें AQI का स्तर
यूजर को AQI आसानी से समझ में आए, इसके लिए Google Maps रंगों का उपयोग करता है. यह रंग हवा की गुणवत्ता को एक नज़र में समझने लायक बनाते हैं. AQI का पूरा पैमाना 0 से 500 तक चलता है.
0–50 का अर्थ है हवा साफ है और इसे हरा रंग दिया गया है.
51–100 को संतोषजनक माना जाता है और यह पीले रंग में दिखाया जाता है.
101–200 के बीच हवा मध्यम मानी जाती है और यह नारंगी रंग में होती है.
201–300 खराब श्रेणी में आती है और इसे लाल रंग दिया जाता है.
301–400 बहुत खराब मानी जाती है और यह पर्पल रंग में दिखती है.
401–500 बेहद खतरनाक होती है, जिसे मरून रंग में दिखाया जाता है.
इन रंगों को देखकर यूजर तुरंत समझ सकता है कि बाहर निकलना सुरक्षित है या नहीं.
Google Maps पर AQI कैसे देखें?
Google Maps पर AQI देखने की प्रक्रिया अब बेहद आसान हो चुकी है. Android और iOS दोनों में Google Maps को अपडेट करने के बाद यूजर अपने शहर का नाम डालकर आसानी से डेटा देख सकते हैं. मैप के दाईं ओर दिए गए लेयर आइकन पर टैप करने से कई विकल्प दिखते हैं, जिनमें से Air Quality को चुनना होता है. इसके बाद मैप पर अलग-अलग जगहों पर दिख रहे शेडेड एरिया पर टैप करके AQI की पूरी जानकारी मिल जाती है.
सेहत के लिए बेहद जरूरी फीचर
रियल-टाइम AQI फीचर खासकर उन लोगों के लिए जरूरी है जिन्हें प्रदूषण से अधिक परेशानी होती है. यह फीचर उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में मदद करता है. बढ़ते प्रदूषण के मौसम में यह फीचर आपकी रोजमर्रा की सेहत संबंधी गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है. अब यूजर बिना किसी देरी के यह जान पाएंगे कि बाहर की हवा उनके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है या नहीं.
