Google Maps का बड़ा अपडेट: अब रियल-टाइम AQI दिखेगा आपके फोन पर, बाहर निकलने से पहले ऐसे करें चेक Google Maps ने एक नया रियल-टाइम AQI ट्रैकर फीचर पेश किया है. इस फीचर की मदद से यूजर अपने आस-पास की एयर क्वालिटी का अपडेट तुरंत देख सकते हैं. Google का यह अपडेट दुनिया के 40 से ज्यादा देशों की ऑवरली प्रदूषण जानकारी शामिल करता है, जिनमें भारत भी शामिल है.

