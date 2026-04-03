NASA के मून मिशन में आई एक और समस्या, अब चांद की दूरी तय कर रहे एस्ट्रोनॉट्स का ईमेल हुआ खराब, धरती से मांगी मदद

Microsoft Outlook Space Error: चांद की सैर पर निकले नासा के एस्ट्रोनॉट्स के साथ एक और समस्या हो गई है. Artemis II मिशन को लेकर एक नई टेक्निकल समस्या सामने आई है. जहां एक ओर यह मिशन अंतरिक्ष इतिहास रचने जा रहा है तो वहीं दूसरी ओर अंतरिक्ष में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को अब ईमेल सिस्टम से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है. बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान उनका ईमेल प्लेटफॉर्म Microsoft Outlook अचानक काम करना बंद कर दिया.
Trending Photos
NASA Artemis II Mission: जरा सोचिए आप धरती से हजारों मील दूर अंतरिक्ष में हैं, मिशन है चांद का चक्कर लगाना और अचानक आपके कंप्यूटर का Outlook ही काम करना बंद कर दे! सुनने में यह किसी कॉमेडी फिल्म के सीन जैसा लगता है लेकिन NASA के मून मिशन Artemis II के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है. करोड़ों डॉलर के इस मिशन में तब एक अजीब स्थिति पैदा हो गई आउटलुक में समस्या आ गई. आखिर अंतरिक्ष में माइक्रोसॉफ्ट के आउटलुक के साथ ऐसा हुआ है, जो काम करना बंद कर दिया है, आइए जानते हैं...
नासा के 4 जाबांज आर्टेमिस II मिशन के साथ चांद का चक्कर लगाने निकले हैं. 50 साल बाद चंद्रमा के करीब इंसानों को भेजने की यह यात्रा भारतीय समय के अनुसार 2 अप्रैल को शुरू हुई. लेकिन अंतरिक्ष की गहराई में जाते ही क्रू मेंबर्स को एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिससे पृथ्वी पर हम सभी कभी न कभी जरूर परेशान होते हैं, वो है सॉफ्टवेयर क्रैश होना!
नासा के आर्टेमिस II मिशन के कमांडर रीड वाइसमैन ने पृथ्वी पर मौजूद मिशन कंट्रोल को सूचना दिया है कि उनके पास मौजूद पर्सनल कंप्यूटिंग डिवाइस Microsoft Surface Pro पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक नहीं खुल रहा है. उन्होंने ह्यूस्टन स्थित कंट्रोल सेंटर से मदद मांगते हुए कहा कि मेरे डिवाइस पर दो आउटलुक हैं और दोनों ही इस समय काम नहीं कर पा रहे हैं, आप इसे रिमोटली चेक कर सकें तो सही रहेगा.
इस पर मिशन कंट्रोल टीम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया और वाइसमैन के डिवाइस को रिमोट एक्सेस के जरिए ठीक करने की कोशिश की. कुछ ही देर बाद कंट्रोल सेंटर ने जानकारी दी कि Optimus से जुड़ी समस्या हल कर ली गई है और आउटलुक भी खुल गया है. हालांकि टीम ने यह भी साफ किया है कि अंतरिक्ष से आउटलुक ऑफलाइन मोड में ही दिखेगा.
जैसे ही यह खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर मीम्स की मानो बाढ़ आ गई. लोग चुटकी ले रहे हैं कि नासा जैसे बड़े मिशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का इस्तेमाल करना हैरान कर देने वाला है.
(ये भी पढ़ेंः चांद की तरफ बढ़ा इंसान! 54 साल बाद नया इतिहास रचने को Artemis II तैयार...)
नासा के इस आर्टेमिस II मिशन के साथ टॉयलेट फैन जाम की भी समस्या आ चुकी थी, जिसे ग्राउंड टीम की मदद से ठीक कर लिया गया है. आर्टेमिस II मिशन में कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर और मिशन स्पेशलिस्ट क्रिस्टीना कोच व जेरेमी हैंसन शामिल हैं. 3 अप्रैल को क्रू ने ट्रांसलूनर इंजेक्शन बर्न पूरा कर लिया है, जिससे उनका यान अब चंद्रमा की ओर बढ़ रहा है.
(ये भी पढ़ेंः क्यों ऑरेंज रंग के सूट पहनकर चांद पर निकले NASA के एस्ट्रोनॉट्स? जानें इन कपड़ों...)