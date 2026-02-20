AI पर नए नियम आज से लागू: 3 घंटे में डीपफेक डिलीट और AI कंटेंट पर '10% लेबल' अनिवार्य; जानें हर चीज

New IT Rules 2026: इंटरनेट पर लगातार बढ़ते डीपफेक और एआई से बने कंटेंट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार आज से सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. इस नए IT रूल्स 2026 के अनुसार अगर सोशल मीडिया पर कोई गैर-कानूनी या अश्लील डीपफेक कंटेंट पाया गया, तो कंपनियों को उसे सिर्फ 3 घंटे के अंदर हटाना होगा. पहले यह समय ज्यादा था, लेकिन अब इसे काफी घटा दिया गया है. सरकार ने कहा कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी.

अभी तक क्या था नियम?

अब तक नियम ये था कि सरकार या कोर्ट के आदेश के बाद कंपनियों को विवादित कंटेंट हटाने के लिए 36 घंटे का वक्त मिलता था. लेकिन डीपफेक की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने इसे घटाकर महज 3 घंटे कर दिया है. वहीं, अगर मामला किसी की प्राइवेसी या अश्लीलता (Non-consensual nudity) से जुड़ा है, तो कार्रवाई और भी तेज, यानी 2 घंटे के भीतर करनी होगी. इसके पीछे सरकार का कहना है कि आज के समय में डीपफेक कंटेंट इतने तेजी से लोगों के पास तक पहुंचते हैं कि अगर इनको समय पर नहीं रोका गया तो इतनी देर में हजारों लोगों को भ्रामित कर देते हैं.

क्या है नया नियम?

बारत सरकार के नए नियम के अनुसार, अब अगर डीपफेक कंटेंट को लेकर किसी व्यक्ति, संस्था या सरकारी एजेंसी की ओर से शिकायत आती है, तो उस प्लेटफॉर्म को तुरंत इसकी जांच शुरू करनी होगी. और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो अधिकतम 3 घंटे में उसे हटाना जरूरी होगा. इससे साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हर AI से बने कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल लगाना अनिवार्य होगा. अब नए नियम के बाद अगर कोई ऑडियो AI जनरेटेड है तो उसकी शुरुआत में ही यह बताना होगा कि यह असली आवाज नहीं है. कंपनियां अब इन लेबल्स या पहचान को मिटा नहीं सकेंगी. यह एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा जिससे पता चल सकेगा कि कंटेंट कहां से आ रहा है. नए नियम के अनुसार अब कंपनियों को हर 3 महीने में कम से कम एक बार अपने यूजर्स को वॉर्निंग देनी होगी. उन्हें बताना होगा कि अगर उन्होंने AI का गलत इस्तेमाल किया या नियम तोड़े, तो उन्हें सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है.

किस तरह से होगा लेबल?

सरकार के नए रूल 3 (3) के तहत AI कंटेंट पर जो लेबल होगा वह विजुअल में कम से कम 10 प्रतिशत का एरिया कवर करेगा. अगर कोई ऑडियो के लिए AI यूज करता है तो पहले 10% टाइम में उसको 'यह AI ऑडियो है' बोलना होगा. अब मेटाडेटा को कोई चेंज, हाइड या डिलीट नहीं कर पाएगा. सरकार ने कहा कि अब प्लेटफॉर्म्स को टेक्निकल तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि कोई भी कंटेंट अपलोड होने से पहले ही चेक हो जाए कि ये AI वाला है या नहीं.

पीएम मोदी ने AI समिट में भी थी 'ऑथेंटिसिटी लेबल' की बात

दिल्ली में चल रही India AI Impact Summit 2026 में 19 फरवरी को पीएम मोदी ने सुझाव दिया था कि जैसे हम खाने के समान पर 'न्यूट्रिशन लेबल' लगाते हैं. वैसे ही अब डिजिटल कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल होना चाहिए. इससे लोगों को पहले से पता चल पाएगा कि यह फैब्रिकेटेड है या AI से बना है.

नियम तोड़ा तो 'सुरक्षा कवच' छिना

अगर X (ट्विटर), फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वे अपना 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) प्रोटेक्शन खो देंगे. इसका सीधा मतलब ये है कि यूजर के किए गए गलत पोस्ट के लिए पुलिस सीधे कंपनी पर भी केस दर्ज कर सकेगी.

कंपनियों पर बढ़ी जिम्मेदारी

नए नियमों के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत करना होगा. शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना और समय पर कार्रवाई करना जरूरी होगा. अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं . एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला डिजिटल वर्ल्ड में जिम्मेदारी तय करने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा कि इंटरनेट पर जो दिख रहा है, उसकी जांच पहले से हो रही है.

आप क्या करें?

अगर किसी को सोशल मीडिया पर कोई ऐसा वीडियो दिखे जिस पर आपको शक हो, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें. हमेशा सतर्क रहें और बिना जांचे किसी भी कंटेंट को आगे फॉरवर्ड ना करें. इन नए नियमों के बाद सरकार का साफ संकेत है कि अब डिजिटल मंचों पर किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी. एआई का दौर है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ सभी को काम करना होगा.

