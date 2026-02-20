Advertisement
trendingNow13116241
Hindi NewsटेकAI पर नए नियम आज से लागू: 3 घंटे में डीपफेक डिलीट और AI कंटेंट पर 10% लेबल अनिवार्य; जानें हर चीज

AI पर नए नियम आज से लागू: 3 घंटे में डीपफेक डिलीट और AI कंटेंट पर '10% लेबल' अनिवार्य; जानें हर चीज

New IT Rules 2026: सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा करने वालों और अश्लील डीपफेक वीडियो बनाने वालों की अब खैर नहीं! भारत सरकार अब इसके लिए आर-पार के मूड में आ गई हैं. सरकार आज 20 फरवरी 2026 से नए IT रूल्स 2026 लागू करने जा रही है. इन नए नियमों के अनुसार फेसबुक, इंस्टाग्राम, X, YouTube जैसी बड़ी कंपनियों पर कई Deepfake कंटेंट है तो उसे केवल तीन घंटे के अंदर प्लेटफॉर्म से हटाना होगा.

 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 20, 2026, 10:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI पर नए नियम आज से लागू: 3 घंटे में डीपफेक डिलीट और AI कंटेंट पर '10% लेबल' अनिवार्य; जानें हर चीज

New IT Rules 2026: इंटरनेट पर लगातार बढ़ते डीपफेक और एआई से बने कंटेंट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार आज से सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नए नियम लागू करने जा रहा है. इस नए IT रूल्स 2026 के अनुसार अगर सोशल मीडिया पर कोई गैर-कानूनी या अश्लील डीपफेक कंटेंट पाया गया, तो कंपनियों को उसे सिर्फ 3 घंटे के अंदर हटाना होगा. पहले यह समय ज्यादा था, लेकिन अब इसे काफी घटा दिया गया है. सरकार ने कहा कि लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होगी. 

अभी तक क्या था नियम?
अब तक नियम ये था कि सरकार या कोर्ट के आदेश के बाद कंपनियों को विवादित कंटेंट हटाने के लिए 36 घंटे का वक्त मिलता था. लेकिन डीपफेक की बढ़ती समस्या को देखते हुए सरकार ने इसे घटाकर महज 3 घंटे कर दिया है. वहीं, अगर मामला किसी की प्राइवेसी या अश्लीलता (Non-consensual nudity) से जुड़ा है, तो कार्रवाई और भी तेज, यानी 2 घंटे के भीतर करनी होगी. इसके पीछे सरकार का कहना है कि आज के समय में डीपफेक कंटेंट इतने तेजी से लोगों के पास तक पहुंचते हैं कि अगर इनको समय पर नहीं रोका गया तो इतनी देर में हजारों लोगों को भ्रामित कर देते हैं.

यह भी पढ़ें:- ChatGPT और Gemini से पंगा लेने आया देसी Sarvam AI! जानिए कैसे करें डाउनलोड

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है नया नियम?
बारत सरकार के नए नियम  के अनुसार, अब अगर डीपफेक कंटेंट को लेकर किसी व्यक्ति, संस्था या सरकारी एजेंसी की ओर से शिकायत आती है, तो उस प्लेटफॉर्म को तुरंत इसकी जांच शुरू करनी होगी. और अगर शिकायत सही पाई जाती है तो अधिकतम 3 घंटे में उसे हटाना जरूरी होगा. इससे साथ ही सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि अब हर AI से बने कंटेंट पर ऑथेंटिसिटी लेबल लगाना अनिवार्य होगा. अब नए नियम के बाद अगर कोई ऑडियो AI जनरेटेड है तो उसकी शुरुआत में ही यह बताना होगा कि यह असली आवाज नहीं है. कंपनियां अब इन लेबल्स या पहचान को मिटा नहीं सकेंगी. यह एक तरह का डिजिटल फिंगरप्रिंट होगा जिससे पता चल सकेगा कि कंटेंट कहां से आ रहा है. नए नियम के अनुसार अब कंपनियों को हर 3 महीने में कम से कम एक बार अपने यूजर्स को वॉर्निंग देनी होगी. उन्हें बताना होगा कि अगर उन्होंने AI का गलत इस्तेमाल किया या नियम तोड़े, तो उन्हें सजा या जुर्माना भरना पड़ सकता है.

किस तरह से होगा लेबल?
सरकार के नए रूल 3 (3) के तहत AI कंटेंट पर जो लेबल होगा वह विजुअल में कम से कम 10 प्रतिशत का एरिया कवर करेगा. अगर कोई ऑडियो के लिए AI यूज करता है तो पहले 10% टाइम में उसको 'यह AI ऑडियो है' बोलना होगा. अब मेटाडेटा को कोई चेंज, हाइड या डिलीट नहीं कर पाएगा. सरकार ने कहा कि अब प्लेटफॉर्म्स को टेक्निकल तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि कोई भी कंटेंट अपलोड होने से पहले ही चेक हो जाए कि ये AI वाला है या नहीं. 

पीएम मोदी ने AI समिट में भी थी 'ऑथेंटिसिटी लेबल' की बात
दिल्ली में चल रही India AI Impact Summit 2026 में 19 फरवरी को पीएम मोदी ने सुझाव दिया था कि जैसे हम खाने के समान पर 'न्यूट्रिशन लेबल' लगाते हैं. वैसे ही अब डिजिटल कंटेंट पर भी स्पष्ट लेबल होना चाहिए. इससे लोगों को पहले से पता चल पाएगा कि यह फैब्रिकेटेड है या AI से बना है. 

नियम तोड़ा तो 'सुरक्षा कवच' छिना
अगर X (ट्विटर), फेसबुक या यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो वे अपना 'सेफ हार्बर' (Safe Harbour) प्रोटेक्शन खो देंगे. इसका सीधा मतलब ये है कि यूजर के किए गए गलत पोस्ट के लिए पुलिस सीधे कंपनी पर भी केस दर्ज कर सकेगी. 

कंपनियों पर बढ़ी जिम्मेदारी
नए नियमों के बाद अब सोशल मीडिया कंपनियों को भारत में अपनी मॉनिटरिंग व्यवस्था को और मजबूत करना होगा. शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया देना और समय पर कार्रवाई करना जरूरी होगा. अगर कोई प्लेटफॉर्म नियमों का पालन नहीं करता, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं . एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह फैसला डिजिटल वर्ल्ड में जिम्मेदारी तय करने की दिशा में बड़ा कदम है. इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा कि इंटरनेट पर जो दिख रहा है, उसकी जांच पहले से हो रही है. 

आप क्या करें?
अगर किसी को सोशल मीडिया पर कोई ऐसा वीडियो दिखे जिस पर आपको शक हो, तो उसे तुरंत रिपोर्ट करें. हमेशा सतर्क रहें और बिना जांचे किसी भी कंटेंट को आगे फॉरवर्ड ना करें. इन नए नियमों के बाद सरकार का साफ संकेत है कि अब डिजिटल मंचों पर किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी. एआई का दौर है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ सभी को काम करना होगा. 

यह भी पढ़ें:- बार-बार PIN डालने का झंझट खत्म! अब अंगूठा लगाते ही PhonePe से होगा पेमेंट, जानें...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

New IT Rules 2026 IndiaAI Content Labeling Rulessocial media new guidelines

Trending news

तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
India independence 1947
तब जून 1948 में मिलती आजादी, ब्रिटिश पीएम ने सत्ता ट्रांसफर के लिए रखी थी एक शर्त!
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
RG Kar Victim
क्या कोई चोर कभी चोरी... आरजी कर मामले में CBI जांच पर पीड़िता के पिता ने उठाये सवाल
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
Rajya Sabha elections
क्या आदित्य ठाकरे बिगाड़ेंगे शरद पवार का खेल! राज्यसभा सीट पर ठाेका दावा
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
manoj mukund naravane book controversy
'आप चाइनीज से पूछिए...', वो किताब तो छपी नहीं, जनरल नरवणे ने लिख डाली मर्डर मिस्ट्री
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
Sir
चुनाव आयोग का ऐलान, दिल्ली-पंजाब समेत 22 राज्यों में SIR का तीसरा चरण अप्रैल से शुरू
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
Rajya sabha
राज्यसभा की 37 सीटों पर लड़ाई, शह-मात के गेम में कौन पड़ेगा किस पर भारी?
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
Odisha news
पति की जान बचाने के लिए जंगल में भालू से भिड़ गई महिला, कुल्हाड़ी से कर दिया अधमरा
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
weather update
उत्तर भारत में बढ़ेगा पारा, इन राज्यों में झमाझम बरसेंगे मेघ; पहाड़ों पर क्या होगा
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
Shillong MP Ricky AJ Syngkon
फुटबॉल खेलते वक्त रुकी दिल की धड़कन, मैदान में गिरे सांसद की हार्ट अटैक से मौत
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान
Kerala
शशि थरूर ने फिर दे दिया कांग्रेस आलाकमान का दिल दुखाने वाला बयान