Advertisement
trendingNow13073702
Hindi NewsटेकElon Musk के Grok का भरा पापों का घड़ा! गंदी फोटो बनाई तो कोर्ट से आएगा बुलावा, पास हुआ ऐतिहासिक कानून

Elon Musk के Grok का भरा पापों का घड़ा! गंदी फोटो बनाई तो कोर्ट से आएगा बुलावा, पास हुआ ऐतिहासिक कानून

सीनेटरों का कहना है कि यह बिल AI इमेज जनरेशन टूल्स के तेजी से हो रहे गलत इस्तेमाल का जवाब है. अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट को हटाने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पीड़ितों के पास मजबूत कानूनी विकल्प नहीं थे. इसी कमी को Defiance Act भरने की कोशिश करता है. इस पूरे विवाद के केंद्र में X का AI चैटबॉट Grok है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 14, 2026, 07:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Elon Musk के Grok का भरा पापों का घड़ा! गंदी फोटो बनाई तो कोर्ट से आएगा बुलावा, पास हुआ ऐतिहासिक कानून

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर अमेरिका में चिंता लगातार बढ़ रही थी और अब इसका असर कानून पर भी दिखा है. मंगलवार को अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसा बिल पास किया, जो बिना अनुमति बनाई गई अश्लील AI तस्वीरों के मामलों में पीड़ितों को सीधे मुकदमा करने का अधिकार देगा. इस फैसले के पीछे Elon Musk के प्लेटफॉर्म X पर मौजूद AI चैटबॉट Grok को लेकर उठे विवादों की बड़ी भूमिका रही. यह कानून, जिसे Defiance Act कहा जा रहा है, उन लोगों के लिए एक फेडरल सिविल अधिकार तैयार करता है, जिनकी बिना सहमति के AI की मदद से यौन रूप से आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई जाती हैं.

Grok और AI इमेज जनरेशन पर सवाल
सीनेटरों का कहना है कि यह बिल AI इमेज जनरेशन टूल्स के तेजी से हो रहे गलत इस्तेमाल का जवाब है. अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट को हटाने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पीड़ितों के पास मजबूत कानूनी विकल्प नहीं थे. इसी कमी को Defiance Act भरने की कोशिश करता है. इस पूरे विवाद के केंद्र में X का AI चैटबॉट Grok है. कई बार यूजर्स ने Grok से महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तस्वीरों को डिजिटल तरीके से निर्वस्त्र करने के लिए कहा और सिस्टम ने ऐसा कंटेंट बना भी दिया.

US Senate में उठी कड़ी आवाज
Illinois से डेमोक्रेटिक सीनेटर Dick Durbin ने सीनेट में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया. उन्होंने बताया कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक X पर मौजूद Grok चैटबॉट से महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरों को बिना अनुमति निर्वस्त्र किया जा सकता है. Durbin ने कहा कि Grok ऐसी तस्वीरें बना देता है, जिनका जिक्र तक रिकॉर्ड में करना शर्मनाक है. उनके मुताबिक यह कंटेंट न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि इंसानी गरिमा के खिलाफ भी है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता
रिसर्चर्स ने इस समस्या की गंभीरता को आंकड़ों में समझने की कोशिश की. 24 घंटे के भीतर @Grok अकाउंट से पोस्ट हुए कंटेंट की जांच में सामने आया कि चैटबॉट हर घंटे करीब 6,700 ऐसी तस्वीरें बना रहा था, जिन्हें यौन रूप से आपत्तिजनक या कपड़े उतारने वाली कैटेगरी में रखा गया. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, X अब उन प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा AI-generated non-consensual इमेजेज सामने आ रही हैं. इससे कंपनी और अमेरिकी सांसदों पर दबाव और बढ़ गया.

अमेरिका से बाहर भी बढ़ा विरोध
Grok को लेकर नाराजगी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही. मलेशिया और इंडोनेशिया ने बार-बार हो रहे दुरुपयोग के बाद Grok तक पहुंच को सीमित कर दिया. इन देशों ने कहा कि AI से बनाई जा रही अश्लील, आपत्तिजनक और बिना सहमति वाली तस्वीरें, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा कंटेंट, गंभीर चिंता का विषय हैं.

X ने बाद में Grok के इमेज-जनरेशन फीचर को ज्यादातर यूजर्स के लिए सीमित कर दिया, लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों का मानना है कि इससे असली समस्या हल नहीं हुई. UK के प्रधानमंत्री Keir Starmer के ऑफिस ने कहा कि यह कदम अवैध तस्वीरें बनाने वाले AI फीचर को बस एक पेड सर्विस में बदल देता है.

आगे क्या होगा?
Defiance Act, मई में लागू हुए Take It Down Act को आगे बढ़ाता है. उस कानून में बिना सहमति के अश्लील तस्वीरें फैलाने वालों के लिए आपराधिक सजा का प्रावधान है. नया बिल पीड़ितों को मुआवजा मांगने और कानूनी रोक लगाने का अधिकार देगा. इस बिल को रिपब्लिकन सीनेटर Lindsey Graham का भी समर्थन मिला है. हालांकि सीनेट पहले भी 2024 में इसे पास कर चुकी है, लेकिन तब यह हाउस में अटक गया था. अब इसे दोबारा पास कर राष्ट्रपति तक भेजना होगा. हाउस में इसका समर्थन न्यूयॉर्क की Alexandria Ocasio-Cortez कर रही हैं, जो खुद कई बार AI से बनी बिना सहमति वाली तस्वीरों का निशाना बन चुकी हैं.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Elon MuskGrokAI DeepfakeUS Senate AI bill

Trending news

हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
Rahul Gandhi
हेलीपैड पर राहुल गांधी से सिद्धारमैया ने क्या की गुफ्तगू? अटकलों के बीच कही ये बात
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
hindi Jammu and Kashmir news
घाटी में कोर्ट के आदेश पर CIK का एक्शन, कश्मीर में देश विरोधी डिजिटल मॉड्यूल पर वार
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
DNA Analysis
DNA: भारत में स्ट्रे डॉग संकट पर सुप्रीम कोर्ट अलर्ट, भारत में 9 करोड़ 50 लाख कुत्ते
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
Sir
बंगाल में SIR की स्क्रूटनी में किस दल से कितनी शिकायतें मिलीं, चुनाव आयोग ने बताया
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
Rocket Force
DNA: भारत की रॉकेट फोर्स Vs PAK की पूरी फोर्स, आर्मी चीफ ने मुनीर की 'मरम्मत' की?
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
Khelo India
खेलो इंडिया ने गैर जरूरी खेलों को लिस्ट में शामिल कर पंजाब यूनिवर्सिटी को किया पीछे?
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
telangana news hindi
प्यार, नौकरी और धोखा.... जॉब मिलने पर प्रेमी ने छोड़ा, प्रेमिका टीचर ने की आत्महत्या
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
Weather
मकर संक्रांति पर बरसेंगे बदरा? यहां ठंड से मिलेगी राहत तो पहाड़ों में होगी बर्फबारी
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
Viral News
इंडियन या US फाउंडर्स में कौन है सबसे ज्यादा खड़ूस? इस शख्स ने किया खुलासा
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला
Punjab
पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भगवंत मान सरकार लायी व्यापक बदलाव, जनहित में अहम फैसला