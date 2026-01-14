Elon Musk के Grok का भरा पापों का घड़ा! गंदी फोटो बनाई तो कोर्ट से आएगा बुलावा, पास हुआ ऐतिहासिक कानून

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर अमेरिका में चिंता लगातार बढ़ रही थी और अब इसका असर कानून पर भी दिखा है. मंगलवार को अमेरिकी सीनेट ने एक ऐसा बिल पास किया, जो बिना अनुमति बनाई गई अश्लील AI तस्वीरों के मामलों में पीड़ितों को सीधे मुकदमा करने का अधिकार देगा. इस फैसले के पीछे Elon Musk के प्लेटफॉर्म X पर मौजूद AI चैटबॉट Grok को लेकर उठे विवादों की बड़ी भूमिका रही. यह कानून, जिसे Defiance Act कहा जा रहा है, उन लोगों के लिए एक फेडरल सिविल अधिकार तैयार करता है, जिनकी बिना सहमति के AI की मदद से यौन रूप से आपत्तिजनक तस्वीरें बनाई जाती हैं.

Grok और AI इमेज जनरेशन पर सवाल

सीनेटरों का कहना है कि यह बिल AI इमेज जनरेशन टूल्स के तेजी से हो रहे गलत इस्तेमाल का जवाब है. अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे कंटेंट को हटाने की जिम्मेदारी तो है, लेकिन पीड़ितों के पास मजबूत कानूनी विकल्प नहीं थे. इसी कमी को Defiance Act भरने की कोशिश करता है. इस पूरे विवाद के केंद्र में X का AI चैटबॉट Grok है. कई बार यूजर्स ने Grok से महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की तस्वीरों को डिजिटल तरीके से निर्वस्त्र करने के लिए कहा और सिस्टम ने ऐसा कंटेंट बना भी दिया.

US Senate में उठी कड़ी आवाज

Illinois से डेमोक्रेटिक सीनेटर Dick Durbin ने सीनेट में इस मुद्दे को मजबूती से उठाया. उन्होंने बताया कि हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक X पर मौजूद Grok चैटबॉट से महिलाओं और कम उम्र की लड़कियों की तस्वीरों को बिना अनुमति निर्वस्त्र किया जा सकता है. Durbin ने कहा कि Grok ऐसी तस्वीरें बना देता है, जिनका जिक्र तक रिकॉर्ड में करना शर्मनाक है. उनके मुताबिक यह कंटेंट न सिर्फ डराने वाला है, बल्कि इंसानी गरिमा के खिलाफ भी है.

आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

रिसर्चर्स ने इस समस्या की गंभीरता को आंकड़ों में समझने की कोशिश की. 24 घंटे के भीतर @Grok अकाउंट से पोस्ट हुए कंटेंट की जांच में सामने आया कि चैटबॉट हर घंटे करीब 6,700 ऐसी तस्वीरें बना रहा था, जिन्हें यौन रूप से आपत्तिजनक या कपड़े उतारने वाली कैटेगरी में रखा गया. Bloomberg की रिपोर्ट के अनुसार, X अब उन प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो गया है जहां सबसे ज्यादा AI-generated non-consensual इमेजेज सामने आ रही हैं. इससे कंपनी और अमेरिकी सांसदों पर दबाव और बढ़ गया.

अमेरिका से बाहर भी बढ़ा विरोध

Grok को लेकर नाराजगी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रही. मलेशिया और इंडोनेशिया ने बार-बार हो रहे दुरुपयोग के बाद Grok तक पहुंच को सीमित कर दिया. इन देशों ने कहा कि AI से बनाई जा रही अश्लील, आपत्तिजनक और बिना सहमति वाली तस्वीरें, खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ा कंटेंट, गंभीर चिंता का विषय हैं.

X ने बाद में Grok के इमेज-जनरेशन फीचर को ज्यादातर यूजर्स के लिए सीमित कर दिया, लेकिन ब्रिटेन के अधिकारियों का मानना है कि इससे असली समस्या हल नहीं हुई. UK के प्रधानमंत्री Keir Starmer के ऑफिस ने कहा कि यह कदम अवैध तस्वीरें बनाने वाले AI फीचर को बस एक पेड सर्विस में बदल देता है.

आगे क्या होगा?

Defiance Act, मई में लागू हुए Take It Down Act को आगे बढ़ाता है. उस कानून में बिना सहमति के अश्लील तस्वीरें फैलाने वालों के लिए आपराधिक सजा का प्रावधान है. नया बिल पीड़ितों को मुआवजा मांगने और कानूनी रोक लगाने का अधिकार देगा. इस बिल को रिपब्लिकन सीनेटर Lindsey Graham का भी समर्थन मिला है. हालांकि सीनेट पहले भी 2024 में इसे पास कर चुकी है, लेकिन तब यह हाउस में अटक गया था. अब इसे दोबारा पास कर राष्ट्रपति तक भेजना होगा. हाउस में इसका समर्थन न्यूयॉर्क की Alexandria Ocasio-Cortez कर रही हैं, जो खुद कई बार AI से बनी बिना सहमति वाली तस्वीरों का निशाना बन चुकी हैं.