बच्चों ने 'सुसाइड' किया सर्च तो पेरेंट्स के पास आ जाएगा मैसेज! इंस्टाग्राम ला रहा नया फीचर

Instagram Safety: इंस्टाग्राम पर माता-पिता को अब अलर्ट मिलेगा, अगर उनका बच्चा कोई सेल्फ हार्म से जुड़े शब्दों को बार-बार सर्च करता है, तो उन्हें अलर्ट मैसेज भेजे जाएंगे.
New Meta Feature: इंस्टाग्राम पर एक नया फीचर आया है. इसके तहत इंस्टाग्राम के 'चाइल्ड सुपरविजन टूल्स' का इस्तेमाल करने वाले माता-पिता को अब एक नया अलर्ट मिलेगा. इसके जरिए अगर उनका बच्चा प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़े शब्दों को बार-बार सर्च करता है, तो इंस्टाग्राम इसकी जानकारी माता-पिता को देगा. मेटा पहली बार ये फीचर लाया है, जब कंपनी माता-पिता को सीधे अलर्ट भेजेगी. अब तक कंपनी ऐसे सर्च को सिर्फ ब्लॉक करती थी और मदद के लिए बाहरी लिंक दिखाती थी.
इंस्ट्राग्राम का ये अलर्ट अगले हफ्ते से ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से शुरू होगा. इसके जरिए 'टीन अकाउंट्स' इस्तेमाल करने वाले परिवारों को इसकी सूचना मिलेगी. बाकी देशों में ये बाद में लागू होगा.
हालांकि कुछ संस्थाएं ऐसी भी है, जिसने मेटा के इस कदम की आलोचना की है. 'मौली रोज फाउंडेशन' के सीईओ एंडी बरोज ने इसको लेकर कहा कि यह 'फायदे से ज्यादा नुकसान' पहुंचा सकता है. वहीं इस कदम को लेकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अचानक ऐसे नोटिफिकेशन मिलने से माता-पिता घबरा सकते हैं. वहीं कुछ स्थिति में ऐसा भी हो सकता है कि वे घबरा कर बच्चों से संवेदनशीलता के साथ बात न करें.
वहीं चैरिटी संस्था 'पैपायर्स' का कहना है कि इंस्टाग्राम की असली समस्या ये है कि बच्चे ऑनलाइन दुनिया के अंधेरे में फंसते जा रहे हैं. ऐसे में माता-पिता नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई भी खतरनाक कंटेंट परोसा जाए. वहीं इसको लेकर कुछ शोध ये भी बताते हैं कि इंस्टाग्राम अभी भी खुद से डिप्रेशन और खुदकुशी से जुड़ा कंटेंट युवाओं को दिखाता है. ऐसे में आलोचक मेटा को अपनी इस कमी को सुधारने की सलाह देते हैं, न कि माता-पिता पर इसकी जिम्मेदारी डालने की.
इस पहल को लेकर मेटा का कहना है कि वे माता-पिता को केवल अलर्ट ही नहीं भेजेंगे बल्कि उनके साथ एक्सपर्ट के सुझाव भी शेयर करेंगे, जिससे वे अपने बच्चे से सही तरीके से बात कर सकें. अलर्ट ईमेल, एसएमएस, वॉट्सऐप या सीधे इंस्टाग्राम ऐप के जरिए भेजा जाएगा. वहीं मेटा ने इस दौरान सावधानी बरतने की बात भी कही. वहीं मेटा ने ये भी बताया कि आने वाले समय में AI चैटबॉट के जरिए भी अगर कोई बच्चा खुदकुशी या सेल्फ-हार्म के बारे में बात करेगा, तो उसको लेकर भी माता-पिता को अलर्ट किया जाएगा.