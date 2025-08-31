ऑनलाइन फ्रॉड का नया तरीका: Google Form के जाल में फंसा रहे ठग, मिनटों में उड़ सकते हैं आपके पैसे

Google Form Scam: आजकल ऑनलाइन धोखाधड़ी के नए-नए तरीके सामने आ रहे हैं. ठग अब लोगों को गुमराह करने के लिए हर दिन नए-नए तरीके अपना रहे हैं. कभी लुभावने ऑफर तो कभी फेक लिंक के जरिए वे लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं. अब ये ठग भरोसेमंद दिखने वाले प्लेफॉर्म जैसे Google फार्म का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे लोग आसानी से उनके झांसे में आ जाएं. ऐसे में अगर आपके पास भी कोई गूगल फार्म आता है तो तुरंत सावधान हो जाइए. आपकी जरा सी लापरवाही आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है.

कैसे होता है यह धोखा?

इस तरह के फ्रॉड की शुरुआत एक ईमेल या सोशल मीडिया मैसेज से होती है. मैसेज ज्यादा लोगों का ध्यान खींचने वाले होते हैं जैसे आपका पासवर्ड रीसेट करना है, आपका अकाउंट हैक हो गया है या फिर बैंक डिटेल अपडेट करें. कई मामलों में ये ईमेल ऐसे अकाउंट से आते हैं जो पहले से हैक हो चुके होते हैं, जैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार या ऑफिस के किसी साथी के अकाउंट से. यही कारण है कि ईमेल बिल्कुल असली लगता है और लोग धोखा खा जाते हैं.

इन मैसेज में एक लिंक दिया होता है, जिस पर क्लिक करने पर यूजर सीधे Google Form पर पहुंचता है. यह फॉर्म असली वेबसाइट जैसा दिखता है और जानबूझकर इस तरह तैयार किया जाता है कि वह कंपनी, बैंक या किसी कंपनी का लगे. यूजर से इसमें पासवर्ड, बैंक डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर या दूसरी जानकारी मांगी जाती है. कई बार इसमें मैलवेयर डाउनलोड करने या किसी संदिग्ध फोन नंबर/ईमेल पर संपर्क करने के निर्देश भी दिए जाते हैं.

ठग क्यों चुन रहे Google Form?

Google Form का लिंक देखने में सेफ लगता है क्योंकि यह सीधे Google के सर्वर पर होस्टेड होता है. इसी भरोसे का फायदा ठग उठाते हैं. इसके साथ ही यह फॉर्म बनाना बिलकुल फ्री है और मिनटों में नया लिंक तैयार हो जाता है.

जब कोई फॉर्म रिपोर्ट हो जाता है या बंद किया जाता है तो स्कैमर तुरंत नया फॉर्म बनाकर अलग URL से फ्रॉड करते हैं.

सुरक्षा सॉफ्टवेयर के लिए इन लिंक को तुरंत ब्लॉक करना मुश्किल होता है.

इनसे कैसे बचें

साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूजर्स को ऐसे मामलों में सावधान रहना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान रखकर आप आसानी से इससे बच सकते हैं:

कभी भी पासवर्ड और बैंक डिटेल Google Form पर न डालें.

फॉर्म के नीचे ध्यान दें Google हमेशा यह अलर्ट दिखाता है कि पासवर्ड कभी सबमिट न करें और यह सामग्री Google द्वारा न तो बनाई गई है और न समर्थित है.

किसी भी ईमेल या लिंक पर अंधविश्वास न करें. शक होने पर सीधे बैंक कंपनी या बॉस को फोन करके पुष्टि करें.

अनजान लिंक या अजीब रिक्वेस्ट से हमेशा बचें.

अपने मोबाइल, कंप्यूटर और ब्राउजर को हमेशा अपडेट रखें.

अगर जानकारी अनजाने में शेयर की दी है तो तुरंत पासवर्ड बदलें.

