टेक

Google Messages होने जा रहा है अब और भी स्मार्ट, मिलेगा ‘Nano Banana’ फीचर, बदल जाएगा चैटिंग का एक्सपीरियंस

Google Nano Banana on Messages: टेक जगत की दुनिया में इनोवेशन हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहा है. सर्च इंजन Google जो अपने यूजर्स को हमेशा शानदार एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है एक बार फिर एक धमाकेदार सरप्राइज के साथ तैयार है. मैसेजिंग ऐप्स में फोटो एडिटिंग के लिए अब तक थर्ड-पार्टी ऐप्स पर निर्भर रहना पड़ता था लेकिन जल्द ही यह सब बदलने वाला है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 19, 2025, 12:41 PM IST
Google Messages होने जा रहा है अब और भी स्मार्ट, मिलेगा ‘Nano Banana’ फीचर, बदल जाएगा चैटिंग का एक्सपीरियंस

Google Messages: Google समस-समय पर अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए नया नया अपडेट लाता रहता है. इसी क्रम में एक बार फिर से सर्च इंजन Google अपने यूजर्स के लिए बड़ा सरप्राइज़ लेकर आ रहा है. कंपनी अब अपने पॉपुलर मैसेजिंग ऐप Google Messages में ऐसा फीचर जोड़ने जा रही है, जो फोटो एडिटिंग का पूरा तरीका ही बदल कर रख देगा. रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही नमो बनाना फीचर ऐप में शामिल किया जाएगा.‘Nano Banana’ AI टूल यूजर्स को चैट के अंदर ही फोटो एडिट करने की सुविधा देगा. यानी अब किसी थर्ड-पार्टी ऐप की जरूरत नहीं होगी सब कुछ होगा सीधे मैसेजिंग विंडो में वो भी Google के एडवांस्ड AI के साथ.

क्या है Google Nano Banana?
Google Search और Google Lens में धूम मचाने वाला यह कमाल का फीचर Nano Banana एक एडवांस्ड AI इमेज एडिटिंग टूल है. इसकी खासियत यह है कि यह किसी भी फोटो को एडिट करने के बाद भी उसकी लाइकेनेस यानी असली पहचान या चेहरा पहचानने लायक रूप को बरकरार रखता है. दूसरे शब्दों में यह फोटो को एडिट तो करता है लेकिन चेहरे या डिटेल्स को सेम टू सेम रखता है.

Google Messages में कैसे काम करेगा?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार Android Authority ने Google Messages के नए वर्जन 20251009 में ‘Nano Banana’ का कोड पाया है. जब यूजर किसी चैट में किसी फोटो को लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ऊपर की तरफ एक Banana का आइकन दिखाई देगा. इस पर टैप करते ही यूजर फोटो को AI से एडिट कर सकेंगे. जैसे कि बैकग्राउंड हटाना, फिल्टर लगाना या मजेदार मीम्स बनाना.

Meta से मुकाबले में Google का बड़ा कदम
Google का यह कदम सीधे तौर पर Meta यानी फेसबुक, इंस्टा और WhatsApp की मदद कंपनी को टक्कर देने वाला है. Meta ने हाल ही में अपना Imagine AI टूल लॉन्च किया था जो टेक्स्ट से नई इमेज बनाता है. लेकिन यूजर्स ने इसकी शिकायत की थी कि यह चेहरे की एडिटिंग सही से नहीं कर पा रहा है. वहीं Google Nano Banana इसी कमी को दूर करता है. यह फोटो को एडिट करते हुए चेहरे की डिटेल्स को पूरी तरह से रियल और नेचुरल रखता है.

ऐप्स में भी आ रहा है Nano Banana
Google पहले ही इस टूल को NotebookLM और Google Search में भी लॉन्च कर चुका है. अब जल्द ही यह Google Photos में भी आने वाला है. इसका मतलब है कि कंपनी अपने सभी प्लेटफॉर्म्स को एक साथ AI-इंटीग्रेटेड बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है. Google Nano Banana का Messages में आना सिर्फ एक नया फीचर नहीं बल्कि AI चैटिंग की दुनिया में एक बड़ा कदम है. इससे यूजर्स चैटिंग के दौरान ही अपनी फोटो एडिट कर सकेंगे, मीम्स बना सकेंगे और चैट एक्सपीरियंस को और बेहतर बना सकते हैं.

