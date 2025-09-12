EMI नहीं भरी तो लॉक हो जाएगा फोन! RBI बना रहा है प्लान, जानिए क्या होंगे नियम

RBI EMI Rules: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) जल्द ही एक नया नियम लाने की तैयारी कर रहा है, जिसके तहत अगर कोई ग्राहक मोबाइल फोन को लोन पर खरीदता है और समय पर EMI का भुगतान नहीं करता, तो बैंक या लोन देने वाली कंपनी उसके फोन को रिमोटली लॉक कर सकेगी. यह कदम देश में बढ़ते खराब कर्ज (Bad Loans) को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. हालांकि, इस नियम पर कंज्यूमर राइट्स को लेकर विवाद भी खड़ा हो सकता है.

पिछले साल रोक, अब नया प्रस्ताव

पिछले साल RBI ने बैंकों और NBFCs को यह प्रैक्टिस रोकने के लिए कहा था कि वे डिफॉल्ट करने वालों के फोन ऐप के जरिए लॉक करें. लेकिन अब Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने वित्तीय संस्थानों से बातचीत के बाद अपना रुख बदला है और आने वाले महीनों में Fair Practices Code को अपडेट कर सकता है.

नए नियमों में यह साफ किया जाएगा कि:

• फोन लॉक करने से पहले ग्राहक की सहमति जरूरी होगी.

• फोन लॉक करने के बावजूद कस्टमर का पर्सनल डेटा एक्सेस नहीं किया जाएगा.

क्यों उठाया जा रहा है यह कदम?

RBI का मकसद है कि छोटे लोन (खासतौर पर मोबाइल फोन जैसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स पर) में बढ़ते डिफॉल्ट को कम किया जाए.

• 2024 में Home Credit Finance की स्टडी के अनुसार, भारत में करीब एक-तिहाई कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स EMI पर खरीदे जाते हैं.

• भारत में 1.16 बिलियन मोबाइल कनेक्शन हैं, ऐसे में यह नियम करोड़ों यूजर्स को प्रभावित कर सकता है.

• 1 लाख रुपये से कम के लोन में सबसे ज्यादा डिफॉल्ट दर्ज होते हैं.

• क्रेडिट ब्यूरो CRIF Highmark के मुताबिक, इस कैटेगरी के लोन में डिफॉल्ट रेट सबसे ज्यादा है.

किन कंपनियों को होगा फायदा?

अगर यह नियम लागू होता है तो Bajaj Finance, DMI Finance और Cholamandalam Finance जैसी बड़ी NBFC कंपनियों को फायदा मिल सकता है. इससे उन्हें लोन रिकवरी में आसानी होगी और वे खराब क्रेडिट हिस्ट्री वाले ग्राहकों को भी लोन देने में सहज होंगी.

ग्राहक अधिकारों पर उठे सवाल

कंज्यूमर राइट्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह पॉलिसी लाखों लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकती है.

• CashlessConsumer ग्रुप के फाउंडर श्रीकांत एल. ने कहा- 'फोन लॉक करना लोगों को पढ़ाई, नौकरी और जरूरी सर्विसेज से दूर कर देगा. यह टेक्नोलॉजी को हथियार बनाकर पेमेंट के लिए मजबूर करने जैसा है.' यानी, जहां यह कदम बैंकों और लोन कंपनियों को राहत देगा, वहीं आम ग्राहकों की आजीविका और डिजिटल एक्सेस पर बड़ा असर डाल सकता है.

RBI का संतुलन बनाने का प्रयास

RBI का कहना है कि उसका मकसद लोन रिकवरी को आसान बनाना है, लेकिन साथ ही ग्राहकों के डेटा और अधिकारों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है. इसलिए इस पॉलिसी को लागू करने से पहले स्पष्ट गाइडलाइंस बनाई जाएंगी.

FAQs

Q1. नया नियम कब लागू होगा?

रिपोर्ट्स के अनुसार, RBI आने वाले महीनों में Fair Practices Code अपडेट कर सकता है.

Q2. क्या फोन लॉक करने से पर्सनल डेटा डिलीट होगा?

नहीं, नए नियम में यह साफ कहा जाएगा कि डेटा एक्सेस या डिलीट नहीं होगा.

Q3. किन लोन पर यह नियम लागू होगा?

मुख्य रूप से कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, जैसे मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स पर.

Q4. किन कंपनियों को फायदा मिलेगा?

Bajaj Finance, DMI Finance और Cholamandalam Finance जैसी NBFCs को.

Q5. ग्राहकों के लिए जोखिम क्या है?

EMI न चुकाने पर उनका फोन लॉक हो सकता है, जिससे पढ़ाई, नौकरी और डिजिटल सर्विसेज पर असर पड़ेगा.