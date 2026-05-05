बिना OTP और बिना जानकारी के गायब हो रहे हैं पैसे! AI के नाम पर चल रहे इस बड़े फ्रॉड से खुद को ऐसे बचाएं

AI Gift Card Scam: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है. मन में आने वाले सवालों के जवाब से लेकर ऑफिस के टास्क पूरा करने के लिए लोग एआई की मदद लेने लगे हैं. लेकिन इसी बीच AI के बढ़ते इस्तेमाल ने जालसाजों के लिए भी ठगी का नया और शातिर जरिया बन गया है. अब ChatGPT, गूगल Gemini और Claude जैसे AI चैटबॉट्स के नाम पर बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं.

कैसे काम कर रहा है यह AI गिफ्ट कार्ड स्कैम?

AI को लेकर होने वाला यह स्कैम इतना खतरनाक है कि स्कैमर्स यूजर्स के क्रेडिट कार्ड से उनकी पर्सनल जानकारी के बिना महंगे गिफ्ट कार्ड्स खरीदे जा रहे हैं. यह स्कैम इतना चालाकी से डिजाइन किया गया है कि आम आदमी ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी की समझ रखने वाले लोग भी इस स्कैम का शिकार बन रहे हैं. ठग इन प्लेटफॉर्म्स के गिफ्टिंग फीचर का गलत फायदा उठा रहे हैं और लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं.

पूरा खेल तब शुरू होता है जब कोई यूजर इन AI सर्विसेज का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है. इसके बाद हैकर्स अकाउंट में सेंध लगाकर बिना किसी दूसरे ऑथेंटिकेशन या ओटीपी की जरूरत के बैक-टू-बैक कई गिफ्ट कार्ड्स खरीद लेते हैं.

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सबसे चौंकानी वाली बात यह है कि ये ट्रांजेक्शन बैंक स्टेटमेंट में बिलकुल ऑफिशियल सब्सक्रिप्शन पेमेंट के ट्रांसजेक्शन जैसे दिखते हैं. जैसे OpenAI या Google Gemini. इस वजह से भी यूजर और बैंक दोनों को शुरुआती दौर में कुछ भी शक नहीं होता है.

यूजर्स को कैसे किया जा रहा है गुमराह?

कई मामलों में, गिफ्ट कार्ड खरीदे जाने के कन्फर्मेशन ईमेल खुद यूजर के रजिस्टर्ड ईमेल पर भेजते हैं. इससे यूजर को लगता है कि शायद यह कोई प्रमोशनल ऑफर है या प्लेटफॉर्म की ओर से कोई अपडेट आया होगा. स्कैमर एक साथ बड़ी रकम निकालने के बजाय कई बार छोटे और बड़े ट्रांजेक्शन करते हैं जिससे बैंक का फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम एक्टिव न हो. ठगी के शिकार कई लोगों ने बताया कि सब्सक्रिप्शन लेने के कुछ दिनों बाद ये चार्ज काटना शुरू कर देते हैं, जिससे वे इस फ्रॉड और अपनी मेंबरशिप के बीच संबंध नहीं समझ पाए.

कंपनी का क्या है कहना?

ChatGPT और Gemini जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स ने इस मामले में पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उनके मुख्य पेमेंट सिस्टम में कोई बड़ी सुरक्षा चूक (Breach) नहीं हुई है. हालांकि, उन्होंने संदिग्ध पैटर्न की निगरानी बढ़ाने और धोखाधड़ी साबित होने पर रिफंड जारी करने का आश्वासन दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्कैम ईमेल अकाउंट के एक्सेस या कमजोर पासवर्ड के कारण हो सकता है.

खुद को ठगी से कैसे बचाएं?

अगर आप भी AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो इन सुरक्षा टिप्स को जरूर अपनाएं-

समय-समय पर अपने क्रेडिट कार्ड और बैंक स्टेटमेंट को चेक करें. ChatGPT या Gemini के नाम पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज दिखे तो तुरंत सावधान हो जाएं.

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अपने AI अकाउंट्स और रजिस्टर्ड ईमेल पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन को तुरंत ऑन कर लें.

अपने क्रेडिट कार्ड पर इंटरनेशनल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की एक लिमिट सेट करें जिससे एक बार में बड़ा अमाउंट न निकाला जा सके.

अगर कोई गलत ट्रांजेक्शन दिखे तो तुरंत सर्विस प्रोवाइडर को रिपोर्ट करें और अपने बैंक से संपर्क कर कार्ड ब्लॉक कराएं.

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