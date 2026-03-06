नया SIM या eSIM लेते ही लगेगा 'शॉक'! 24 घंटे तक बंद रहेंगे UPI और बैंक ट्रांजैक्शन; जानें सरकार का नया नियम

SIM Swap New Rules: आज के समय में बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक लगभग हर काम मोबाइल नंबर और OTP के जरिए होता है. लेकिन अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है और अपना पुराना सिम कार्ड बदला है या उसे ई-सिम (eSIM) में कन्वर्ट कराया है, तो यह खबर आपके लिए शॉकिंग हो सकती है. आप सोच रहे होंगे कि सिम चालू होते ही आप गूगल पे (Google Pay) या फोन पे (PhonePe) से पैसे भेज पाएंगे, तो आप गलत हैं. टेलीकॉम रेगुलेटरी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने सिम स्वैप (SIM Swap) फ्रॉड को रोकने के लिए एक ऐसा नियम बना दिया है, जिससे आपके बैंक ट्रांजैक्शन और OTP पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाएगा.

सिम बदलते ही क्यों रुक जाते हैं SMS?

जब आप नया SIM कार्ड लेते हैं या डुप्लीकेट सिम बनवाते हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां कुछ समय के लिए SMS सर्विसेज को सीमित कर देती हैं. आमतौर पर यह समय करीब 24 घंटे तक का होता है. इस दौरान आप किसी तरह के SMS भेजने और रिसीव नहीं कर सकते हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से सिम लिया है, तो वह तुरंत बैंकिंग या अन्य सेंसिटिव सर्विसेज का फायदा न उठा सके.

UPI और पेमेंट ऐप्स में आती है दिक्कत

आज ज्यादातर UPI ऐप मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए काम करते हैं. ऐसे में जब आप किसी ऐप में लॉगिन करते हैं या दोबारा वेरिफिकेशन करते हैं, तो फोन से एक ऑटोमैटिक SMS भेजा जाता है. लेकिन अगर सिम हाल ही में बदला गया है, तो यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती. ऐसे में कुछ समय तक UPI से पेमेंट करने या अकाउंट वेरिफाई करने में परेशानी आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- धड़ाधड़ क्यों डिलीट हो रहे ChatGPT अकाउंट्स? Claude AI की हुई चांदी, यहां जानिए

बैंक OTP भी नहीं मिलेंगे

सिम बदलने के बाद अब लोगों को बैंक से आने वाले OTP भी नहीं मिलेंगे. इसका असर ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर जैसे कामों पर पड़ सकता है. कई बार बैंक के ट्रांजैक्शन अलर्ट भी कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं. हालांकि यह स्थिति टेम्परेरी होती है और तय समय पूरा होने के बाद सभी सर्विसेज अपने आप सामान्य हो जाती हैं.

ठगी रोकने के लिए जरूरी है यह नियम

पिछले कुछ सालों में SIM स्वैप से जुड़े स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के नाम पर डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और फिर बैंक OTP लेकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं. इसी खतरे को कम करने के लिए सिम बदलते ही कुछ समय तक SMS और बैंकिंग वेरिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है.

क्या करें अगर आपने नया सिम लिया है

अगर आपने हाल ही में SIM बदला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आमतौर पर 24 घंटे के अंदर सभी सर्विसेज सामान्य हो जाती हैं. इसके बाद OTP, बैंक SMS और UPI ऐप पहले की तरह काम करने लगते हैं. इसलिए सिम बदलने के तुरंत बाद कोई जरूरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें:- अब 'फर्जी' कॉल्स की खैर नहीं! Airtel और Google ने मिलाया हाथ, स्पैम कॉल्स रोकने...