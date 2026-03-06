Advertisement
trendingNow13131277
Hindi Newsटेकनया SIM या eSIM लेते ही लगेगा शॉक! 24 घंटे तक बंद रहेंगे UPI और बैंक ट्रांजैक्शन; जानें सरकार का नया नियम

नया SIM या eSIM लेते ही लगेगा 'शॉक'! 24 घंटे तक बंद रहेंगे UPI और बैंक ट्रांजैक्शन; जानें सरकार का नया नियम

SIM Swap New Rules: नया सिम लेने या पुराने को eSIM में बदलने पर अब 24 घंटे तक SMS और UPI सर्विसेज बंद रहेंगी. सरकार ने सिम स्वैप फ्रॉड रोकने के लिए यह कूलिंग पीरियड अनिवार्य कर दिया है. इस दौरान न तो आपको बैंक OTP मिलेगा और न ही डिजिटल पेमेंट होगी. सिक्योरिटी के लिए यह नियम बेहद जरूरी है.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Mar 06, 2026, 06:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नया SIM या eSIM लेते ही लगेगा 'शॉक'! 24 घंटे तक बंद रहेंगे UPI और बैंक ट्रांजैक्शन; जानें सरकार का नया नियम

SIM Swap New Rules: आज के समय में बैंकिंग से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक लगभग हर काम मोबाइल नंबर और OTP के जरिए होता है. लेकिन अगर आपने नया स्मार्टफोन लिया है और अपना पुराना सिम कार्ड बदला है या उसे ई-सिम (eSIM) में कन्वर्ट कराया है, तो यह खबर आपके लिए शॉकिंग हो सकती है. आप सोच रहे होंगे कि सिम चालू होते ही आप गूगल पे (Google Pay) या फोन पे (PhonePe) से पैसे भेज पाएंगे, तो आप गलत हैं. टेलीकॉम रेगुलेटरी और सिक्योरिटी एजेंसियों ने सिम स्वैप (SIM Swap) फ्रॉड को रोकने के लिए एक ऐसा नियम बना दिया है, जिससे आपके बैंक ट्रांजैक्शन और OTP पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग जाएगा.

सिम बदलते ही क्यों रुक जाते हैं SMS?

जब आप नया SIM कार्ड लेते हैं या डुप्लीकेट सिम बनवाते हैं, तो टेलीकॉम कंपनियां कुछ समय के लिए SMS सर्विसेज को सीमित कर देती हैं. आमतौर पर यह समय करीब 24 घंटे तक का होता है. इस दौरान आप किसी तरह के SMS भेजने और रिसीव नहीं कर सकते हैं. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि अगर किसी ने गलत तरीके से सिम लिया है, तो वह तुरंत बैंकिंग या अन्य सेंसिटिव सर्विसेज का फायदा न उठा सके.

UPI और पेमेंट ऐप्स में आती है दिक्कत

आज ज्यादातर UPI ऐप मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए काम करते हैं. ऐसे में जब आप किसी ऐप में लॉगिन करते हैं या दोबारा वेरिफिकेशन करते हैं, तो फोन से एक ऑटोमैटिक SMS भेजा जाता है. लेकिन अगर सिम हाल ही में बदला गया है, तो यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती. ऐसे में कुछ समय तक UPI से पेमेंट करने या अकाउंट वेरिफाई करने में परेशानी आ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- धड़ाधड़ क्यों डिलीट हो रहे ChatGPT अकाउंट्स? Claude AI की हुई चांदी, यहां जानिए

बैंक OTP भी नहीं मिलेंगे

सिम बदलने के बाद अब लोगों को बैंक से आने वाले OTP भी नहीं मिलेंगे. इसका असर ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर जैसे कामों पर पड़ सकता है. कई बार बैंक के ट्रांजैक्शन अलर्ट भी कुछ समय के लिए बंद हो जाते हैं. हालांकि यह स्थिति टेम्परेरी होती है और तय समय पूरा होने के बाद सभी सर्विसेज अपने आप सामान्य हो जाती हैं.

ठगी रोकने के लिए जरूरी है यह नियम

पिछले कुछ सालों में SIM स्वैप से जुड़े स्कैम के मामले तेजी से बढ़े हैं. इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के नाम पर डुप्लीकेट सिम निकलवा लेते हैं और फिर बैंक OTP लेकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं. इसी खतरे को कम करने के लिए सिम बदलते ही कुछ समय तक SMS और बैंकिंग वेरिफिकेशन पर रोक लगा दी गई है.

क्या करें अगर आपने नया सिम लिया है

अगर आपने हाल ही में SIM बदला है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आमतौर पर 24 घंटे के अंदर सभी सर्विसेज सामान्य हो जाती हैं. इसके बाद OTP, बैंक SMS और UPI ऐप पहले की तरह काम करने लगते हैं. इसलिए सिम बदलने के तुरंत बाद कोई जरूरी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा.

यह भी पढ़ें:- अब 'फर्जी' कॉल्स की खैर नहीं! Airtel और Google ने मिलाया हाथ, स्पैम कॉल्स रोकने...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

New SIM card rules IndiaSIM Swap New Rulessim swap fraudUPI

Trending news

असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी
maharashtra news in hindi
यूपी की राह पर महाराष्ट्र, लागू होगा धर्मांतरण विरोधी कानून; कैबिनेट ने दी मंजूरी