जनवरी 2026 में मचेगा तहलका: Realme 16 Pro से लेकर Oppo Reno 15 तक, ये धाकड़ स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Upcoming smartphones January 2026: नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नए साल का पहला ही महीना स्मार्टफोन लवर्स के लिए जबरदस्त रहने वाला है. साल 2026 के पहले ही महीने में स्मार्टफोन बनाने वाले कई कंपनियां अपने नए और धाकड़ स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं. Realme 16 Pro सीरीज से लेकर Oppo Reno 15 सीरीज तक बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन जनवरी में लॉन्च के लिए तैयार हैं. शानदार कैमरा, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ के साथ ये फोन नए साल की शुरुआत में ही टेक मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं.

बीते साल 2025 के आखिरी में OnePlus 15R और Vivo X300 सीरीज जैसे दमदार स्मार्टफोन्स ने मार्केट में एंट्री की. लेकिन नया साल 2026 स्मार्टफोन लवर्स के लिए और भी ज्यादा शानदार और धमाकेदार रहने वाला है. जनवरी के पहले ही महीने में आने वाले प्रीमियम और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के बारे में आइए जानते हैं. तो अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. नया फोन खरीदने से पहले इस महीने आने वाले इन स्मार्टफोन्स पर एक नजर जरूर डालें.

Oppo Reno 15 सीरीज

स्मार्टफोन बनाने वाले कंपनी Oppo अपनी रेनो सीरीज जल्द ही लाने वाली है. यूजर्स इस सीरीज का लंबे समय से इंताजर में हैं. कंपनी ने भी इस फोन को लेकर साफ कर दिया है कि Oppo Reno 15 सीरीज जल्द भारत आएगी. कंपनी ने हाल ही में इस लाइनअप को टीज किया है. Oppo ने तीन मॉडल- ओप्पो रेनो 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini को टीज़ किया है और इनके कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर किए हैं. Reno 15 Pro में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,200mAh की दमदार बैटरी यूजर्स को मिल सकती है. इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल सकता है. इस दमदार फोन को लेकर टिप्स्टर का मानना है कि यह फोन 40,000 से कम कीमत में लॉन्च हो सकता है.

Realme 16 Pro सीरीज

रियलमी अपनी नई सीरीज को इस महीने के शुरुआती दिनों लॉन्च करेगी. रियलमी के इस सीरीज शानदार डिजाइन और फोटोग्राफी के शौकीनों को ज्यादा पसंद आने वाली होगी. कंपनी के अनुसार Realme 16 Pro सीरीज में खास पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और प्रीमियम डिजाइन पर खास तौर पर फोकस किया गया है. लीक के अनुसार, इस फोन के प्रीमियम वेरिएंट वाले फोन की कीमत लगभग 39,999 रुपये से 41,999 रुपये होगी. बता दें कि Realme पहले ही कन्फर्म कर चुका है कि Realme 16 Pro सीरीज इंडिया के बाजार में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी. ये स्मार्टफोन Flipkart और Realme India की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सेल किए जाने वाले हैं.

Redmi Note 15

लो बजट और शानदार फीचर्स के लिए फेमस Redmi अपना नया फोन सीरीज Redmi Note 15 को लॉन्च करने के लिए तैयार है. इसी महीने में यह फोन मार्केट में आ जाएगा. चीन में धूम मचाने के बाद अब Redmi Note 15 ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर रहा है. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में 108MP का धांसू कैमरा और 5,520mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इसकी भी लॉन्चिंग 6 जनवरी को होगी.

Poco M8 5G

कम दाम में एक अच्छा और दमदार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए Poco ने बड़ी तैयार कर ली है. Poco अपना नया स्मार्टफोन Poco M8 5G ला रहा है. माना जा रहा है कि यह Redmi Note 15 का ही रीब्रैंडेड वर्जन होगा. इसमें 8GB RAM और 512GB तक की स्टोरेज यूजर्स को मिल सकती है. इसकी लॉन्चिंग 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी.

