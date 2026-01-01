Advertisement
trendingNow13060126
Hindi Newsटेकजनवरी 2026 में मचेगा तहलका: Realme 16 Pro से लेकर Oppo Reno 15 तक, ये धाकड़ स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

जनवरी 2026 में मचेगा तहलका: Realme 16 Pro से लेकर Oppo Reno 15 तक, ये धाकड़ स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Upcoming smartphones January 2026: साल 2026 की शुरुआत भारतीय स्मार्टफोन मार्केट के लिए बहुत ही धमाकेदार होने जा रही है. साल 2025 के आखिर में OnePlus और Vivo जैसी कंपनियों के दबदबे के बाद अब जनवरी 2026 का महीना नए-नए स्मार्टफोन का गवाह बनेगा. इस महीने Realme 16 Pro सीरीज से लेकर Oppo Reno 15 जैसे कई बड़े स्मार्टफोन भारतीय मार्केट में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं!

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Jan 01, 2026, 07:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जनवरी 2026 में मचेगा तहलका: Realme 16 Pro से लेकर Oppo Reno 15 तक, ये धाकड़ स्मार्टफोन होंगे लॉन्च

Upcoming smartphones January 2026: नए साल 2026 की शुरुआत हो चुकी है. नए साल का पहला ही महीना स्मार्टफोन लवर्स के लिए जबरदस्त रहने वाला है. साल 2026 के पहले ही महीने में स्मार्टफोन बनाने वाले कई कंपनियां अपने नए और धाकड़ स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं. Realme 16 Pro सीरीज से लेकर Oppo Reno 15 सीरीज तक बजट से लेकर प्रीमियम सेगमेंट में एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन जनवरी में लॉन्च के लिए तैयार हैं. शानदार कैमरा, दमदार प्रोसेसर और लंबी बैटरी लाइफ के साथ ये फोन नए साल की शुरुआत में ही टेक मार्केट में तहलका मचाने वाले हैं.

बीते साल 2025 के आखिरी में OnePlus 15R और Vivo X300 सीरीज जैसे दमदार स्मार्टफोन्स ने मार्केट में एंट्री की. लेकिन नया साल 2026 स्मार्टफोन लवर्स के लिए और भी ज्यादा शानदार और धमाकेदार रहने वाला है. जनवरी के पहले ही महीने में आने वाले प्रीमियम और बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन के बारे में आइए जानते हैं. तो अगर आप नया स्मार्टफोन खरीदने का सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. नया फोन खरीदने से पहले इस महीने आने वाले इन स्मार्टफोन्स पर एक नजर जरूर डालें.

Oppo Reno 15 सीरीज  
स्मार्टफोन बनाने वाले कंपनी Oppo अपनी रेनो सीरीज जल्द ही लाने वाली है. यूजर्स इस सीरीज का लंबे समय से इंताजर में हैं. कंपनी ने भी इस फोन को लेकर साफ कर दिया है कि Oppo Reno 15 सीरीज जल्द भारत आएगी. कंपनी ने हाल ही में इस लाइनअप को टीज किया है. Oppo ने तीन मॉडल- ओप्पो रेनो 15, Reno 15 Pro और Reno 15 Pro Mini को टीज़ किया है और इनके कुछ स्पेसिफिकेशन्स भी शेयर किए हैं. Reno 15 Pro में MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट और 80W फास्ट चार्जिंग के साथ 6,200mAh की दमदार बैटरी यूजर्स को मिल सकती है. इस स्मार्टफोन में Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर मिल सकता है. इस दमदार फोन को लेकर  टिप्स्टर का मानना है कि यह फोन 40,000 से कम कीमत में लॉन्च हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

Realme 16 Pro सीरीज 
रियलमी अपनी नई सीरीज को इस महीने के शुरुआती दिनों लॉन्च करेगी. रियलमी के इस सीरीज शानदार डिजाइन और फोटोग्राफी के शौकीनों को ज्यादा पसंद आने वाली होगी. कंपनी के अनुसार Realme 16 Pro सीरीज में खास पोर्ट्रेट फोटोग्राफी और प्रीमियम डिजाइन पर खास तौर पर फोकस किया गया है. लीक के अनुसार, इस फोन के प्रीमियम वेरिएंट वाले फोन की कीमत लगभग 39,999 रुपये से 41,999 रुपये होगी. बता दें कि Realme पहले ही कन्फर्म कर चुका है कि Realme 16 Pro सीरीज इंडिया के बाजार में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होगी. ये स्मार्टफोन Flipkart और Realme India की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए सेल किए जाने वाले हैं.

Redmi Note 15 
लो बजट और शानदार फीचर्स के लिए फेमस Redmi अपना नया फोन सीरीज Redmi Note 15  को लॉन्च करने के लिए तैयार है. इसी महीने में यह फोन मार्केट में आ जाएगा. चीन में धूम मचाने के बाद अब Redmi Note 15 ग्लोबल मार्केट में एंट्री कर रहा है. लीक रिपोर्ट्स के अनुसार इस फोन में 108MP का धांसू कैमरा और 5,520mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है. रिपोर्ट के अनुसार इसकी भी लॉन्चिंग 6 जनवरी को होगी.

ये भी पढ़ेंः आपको भी नहीं मिल रहे 2026 के अच्छे मैसेज? AI के इन जादुई प्रॉम्ट्स का करें इस्तेमाल

Poco M8 5G 
कम दाम में एक अच्छा और दमदार परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन खरीदने वालों के लिए Poco ने बड़ी तैयार कर ली है. Poco अपना नया स्मार्टफोन Poco M8 5G ला रहा है. माना जा रहा है कि यह Redmi Note 15 का ही रीब्रैंडेड वर्जन होगा. इसमें 8GB RAM और 512GB तक की स्टोरेज यूजर्स को मिल सकती है. इसकी लॉन्चिंग 8 जनवरी को दोपहर 12 बजे होगी.

ये भी पढ़ेंः Blinkit ने खोला साल भर का कच्चा चिट्ठा; घी और करेले के ऑर्डर देख चकरा जाएगा सिर!

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Upcoming smartphones January 2026Oppo Reno 15 Pro

Trending news

दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
RSS chief Mohan Bhagwat
दूसरे राज्य में हैं तो सीख लीजिए... भाषा-बोली के झगड़े पर संघ प्रमुख भागवत का संदेश
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
New year 2026
वेलकम 2026... कश्मीर से कन्याकुमारी तक जश्न में डूबा भारत, लोगों ने जमकर की मस्ती
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
Jammu-kashmir
घाटी में उपजा 'वंदे मातरम' पर विवाद, राष्ट्रीय गीत गाने पर जताई आपत्ति
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
maharshtra news
महाराष्ट्र में पादरी की गिरफ्तारी पर मची हलचल, पिनराई विजयन का प्रहार
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
National News
9 दिन में 4 घातक हथियारों का टेस्ट, दुश्मनों को क्या मैसेज दे रहा भारत?
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
New year 2026
नए साल पर कटरा में श्रद्धालुओं का सैलाब, वैष्णो देवी यात्रा के रजिस्ट्रेशन हुए बंद
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
West Bengal
बंगाल में महिलाओं के साथ मारपीट, भाजपा ने वीडियो शेयर कर TMC पर निकाली भड़ास
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
Punjab news
अपना गरीब-विरोधी एजेंडा छिपाने के लिए मनरेगा पर लोगों को गुमराह कर रही BJP: चीमा
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
Kashmir
बर्फबारी के बीच नए साल के जश्न में डूबा गुलमर्ग, पर्यटकों की लगी भीड़
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर
weather update
नए साल की सुबह ओढ़ेगी ‘खौफ की चादर’! 1 से 5 जनवरी तक टूटने वाला है सर्दी का कहर