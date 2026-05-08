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Hindi Newsटेकसस्ते में घर को बनाएं डिस्को क्लब! 2,000 से कम में घर ले आएं ये वायरलेस स्पीकर, शानदार बेस के साथ मिलेगा प्रीमियम साउंड

सस्ते में घर को बनाएं डिस्को क्लब! 2,000 से कम में घर ले आएं ये वायरलेस स्पीकर, शानदार बेस के साथ मिलेगा प्रीमियम साउंड

Budget Wireless Speakers: कम बजट में वायरलेस स्पीकर खरीदने वाले लोगों के लिए अक्सर सबसे बड़ी समस्या होती है साउंड क्वालिटी और कीमत के बीच तालमेल बिठा पाना. अक्सर सस्ते स्पीकर्स में या तो साउंड परफेक्ट नहीं होता है या फिर फिर बैटरी ज्यादा देर तक साथ नहीं देती है. लेकिन यूजर्स की इस समस्या को दूर करने के लिए Tempt ने 2,000 से कम में मिलने वाले वायरलेस स्पीकर ला दिया है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 08, 2026, 09:48 AM IST
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सस्ते में घर को बनाएं डिस्को क्लब! 2,000 से कम में घर ले आएं ये वायरलेस स्पीकर, शानदार बेस के साथ मिलेगा प्रीमियम साउंड

Best Portable Speakers Under 2000: अगर आप भी वायरलेस स्पीकर खरीदना चाहते हैं और बजट 2,000 से कम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है! 2,000 से कम में दमदार साउंड क्वालिटी के साथ Tempt ने ऑडियो मार्केट में हलचल मचाते हुए अपनी नई वायरलेस स्पीकर रेंज इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है. Tempt के इस सीरीज में Rebel Air, Enigma और BoomBuddy स्पीकर्स शामिल हैं. जिनकी कीमत 1,199 रुपये से शुरू होती है.  इन स्पीकर्स को बेहतरीन साउंड क्वालिटी, आकर्षक डिजाइन और पोर्टेबिलिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

टेम्प्ट की इस नई रेंज की सीरीज की खास बात है इसकी OxyAcoustics Signature Sound सिस्टम है. जो ऑडियो को बैलेंस करती है, जिससे आपको दमदार बेस, क्लियर साउंड और क्रिस्टल क्लियर हाई नोट्स मिलते हैं. यह रेंज उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो संगीत को सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि महसूस करना भी चाहते हैं. यूजर्स की जरूरत के मुताबिक कंपनी ने तीन अलग-अलग विकल्प पेश किए हैं.

रिबेल एयर 
यह वायरलेस स्पीकर उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो छोटा और स्टाइलिश स्पीकर चाहते हैं. इसे आसानी से कहीं भी अपने साथ लेकर जा सकते हैं, वहीं अगर आप हर दिन स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके लिए सही साबित हो सकता है. बात करें इसकी कीमत तो इसके लिए आपको कुल 1,199 रुपये खर्च करना होगा.

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एनिग्मा
मिड-रेंज कैटेगरी का स्पीकर है, जो इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है. इसमें ज्यादा साउंड आउटपुट मिलता है, जिससे यह मध्यम आकार की जगहों को आसानी से कवर कर सकता है. इसकी कीमत 3,999 रुपये है.

Boom-Buddy
इस सीरीज का यह सबसे प्रीमियम मॉडल है. इसे खासतौर पर पार्टियों के लिए तैयार किया गया है, जो  120W RMS आउटपुट देता है. इसके साथ ही TWS पेयरिंग के साथ इसे कनेक्ट करके 240W तक का आउटपुट लिया जा सकता है. हालांकि इस स्पीकर के लिए आपको थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने होंगे. इसके लिए 16,990 रुपये खर्च करने होंगे.

(ये भी पढ़ेंः iPhone नहीं... Thalapathy Vijay की जेब में रहता है ये फोन! हाथ में बन जाता है टैबलेट)

मिलेंगे ये फीचर्स

इन स्पीकर्स में Bluetooth 5.3 और 5.4 सपोर्ट, TWS पेयरिंग, RGB लाइटिंग और स्प्लैश-रेजिस्टेंट डिजाइन मिलते हैं. कंपनी का दावा है कि इनमें 18 घंटे तक की बैटरी लाइफ मिल सकती है. ये स्पीकर्स स्प्लैश-रेसिस्टेंट डिजाइन के साथ आते हैं, जो इसे बाहरी इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बनाता है. अगर आप इन स्पीकर्स को खरीदना चाहते हैं तो ऑनलाइन स्टोर या फिर कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः घर को 'तंदूर' बना देगा AC! दमघोंटू गर्मी में भूलकर भी न करें ये काम, नहीं तो...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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