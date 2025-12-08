बच्चों के हाथ में किस उम्र में पकड़ाना चाहिए Smartphone? रिसर्चर्स ने कर दिया खुलासा, माता-पिता को जरूर जानना चाहिए

Advertisement
माता-पिता भी दुविधा में रहते हैं- एक तरफ बच्चे की सुरक्षा और सुविधा, दूसरी तरफ उसकी मानसिक व शारीरिक सेहत. इसी बीच एक नई रिसर्च, Adolescent Brain Cognitive Development Study, माता-पिता को सलाह देती है कि स्मार्टफोन जल्दी देने से पहले ठहरकर सोचें.

Dec 08, 2025
आजकल लगभग हर घर में एक सवाल बार-बार उठता है- “सबके पास फोन है, मेरे पास क्यों नहीं?” खासकर स्कूल जाने वाले बच्चों में यह शिकायत आम हो गई है. माता-पिता भी दुविधा में रहते हैं- एक तरफ बच्चे की सुरक्षा और सुविधा, दूसरी तरफ उसकी मानसिक व शारीरिक सेहत. इसी बीच एक नई रिसर्च, Adolescent Brain Cognitive Development Study, माता-पिता को सलाह देती है कि स्मार्टफोन जल्दी देने से पहले ठहरकर सोचें.

स्टडी क्या कहती है: 12 साल से पहले फोन देने के खतरे
अमेरिका में हजारों बच्चों पर वर्षों तक की गई इस रिसर्च ने एक अहम पैटर्न सामने रखा. जिन बच्चों को 12 साल से पहले स्मार्टफोन मिल गया था, उनमें शुरुआती किशोरावस्था तक आते-आते नींद की समस्या, वजन बढ़ना, और चिंता या अवसाद के लक्षण ज्यादा देखे गए. यह स्टडी यह नहीं कहती कि फोन ही इन समस्याओं की पूरी वजह है, लेकिन यह दिखाती है कि बहुत जल्दी फोन मिलने से बच्चे की दिनचर्या ऐसे बदलती है जो धीरे-धीरे उसके स्वास्थ्य को प्रभावित कर देती है.

नींद पर असर: रात में स्क्रीन स्क्रोलिंग का नुकसान
स्टडी में सामने आया कि जल्दी फोन पाने वाले बच्चे कम सोते हैं. देर रात तक स्क्रीन स्क्रोल करना जहां बड़ों के लिए भी मुश्किल है, वहीं 10–11 साल के बच्चों के लिए इसे रोकना लगभग असंभव होता है. लगातार कम नींद से उनका मूड, पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है.

शारीरिक गतिविधि में कमी: आउटडोर खेल की जगह स्क्रीन
फोन मिलने के बाद बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी कम होने लगी. स्क्रीन टाइम ने धीरे-धीरे उनकी आउटडोर खेल, क्रिएटिविटी और फ्री टाइम की जगह ले ली. नतीजा- वजन बढ़ना और सुस्ती जैसी समस्याएं बढ़ गईं.

सोशल प्रेशर बढ़ना: ऑनलाइन दुनिया के लिए तैयार नहीं होते छोटे बच्चे
सोशल मीडिया, ग्रुप चैट, नोटिफिकेशन और दूसरों से तुलना छोटे बच्चों के लिए भारी साबित होती है. स्टडी के अनुसार, कम उम्र के बच्चों में भावनाओं को संभालने और सीमाएं तय करने की क्षमता अभी विकसित हो रही होती है. ऐसे में ऑनलाइन प्रेशर उन्हें जल्दी प्रभावित करता है और मानसिक तनाव बढ़ा सकता है.

असली बात: स्मार्टफोन गलत नहीं, गलत है टाइमिंग
रिसर्च का मकसद यह बताना नहीं है कि स्मार्टफोन हानिकारक है. असली बात यह है कि टाइमिंग बहुत मायने रखती है. 12 साल से कम उम्र के बच्चे अभी खुद को नियंत्रित करना सीख रहे होते हैं- कैसे रुकना है, कब बंद करना है, और कैसे खुद को ऑनलाइन चीज़ों से अलग रखना है. अगर स्मार्टफोन बहुत जल्दी मिल जाए, तो ये ज़रूरी स्किल्स पूरी तरह विकसित नहीं हो पातीं.

माता-पिता के तर्क: सुरक्षा और सुविधा
कई माता-पिता बच्चों को फोन सुरक्षा के लिए देना चाहते हैं- स्कूल के बाद संपर्क में रहने के लिए. विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चिंता जायज़ है, लेकिन इसका समाधान स्मार्टफोन नहीं, बल्कि सिर्फ कॉलिंग वाला फोन या वॉच फोन हो सकता है, जिसमें ऐप्स या सोशल मीडिया न हों.

अगर जल्दी स्मार्टफोन देना पड़े, तो क्या करें
रिसर्च यह भी सलाह देती है कि यदि परिवार को किसी कारण से 12 साल से पहले स्मार्टफोन देना ही पड़े, तो कुछ नियम बेहद जरूरी हैं- फोन रात में बच्चे के बेडरूम से बाहर रखें, स्कूल के दिनों में स्क्रीन टाइम सीमित करें, और आउटडोर एक्टिविटी व ऑफलाइन शौक को बढ़ावा दें. फोन को मार्गदर्शन के साथ दी जाने वाली चीज़ समझें, न कि ऐसा गैजेट जो खुद-ब-खुद मैनेज हो जाएगा.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है।

Smartphone child phone guidelines parenting tips smartphone

