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WhatsApp का नया धमाका! अब बिना ऐप डाउनलोड किए भी कर सकेंगे 32 लोगों को Video Call, जूम और गूगल मीट की बढ़ेगी टेंशन!

WhatsApp Voice and Video Calling: WhatsApp जल्द ही अपने वेब यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट लाने की तैयारी में है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अब बिना किसी डेस्कटॉप ऐप को डाउनलोड किए सीधे ब्राउजर से 32 लोगों तक के साथ ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉल की जा सकेगी. नए फीचर में स्क्रीन शेयरिंग और कॉल लिंक जैसी सुविधाएं भी मिलने की उम्मीद है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 15, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 05:51 PM IST
WhatsApp का नया धमाका! अब बिना ऐप डाउनलोड किए भी कर सकेंगे 32 लोगों को Video Call, जूम और गूगल मीट की बढ़ेगी टेंशन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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