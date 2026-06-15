WhatsApp Web Group Calling: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब वॉट्सऐप अपने वेब यूजर्स के लिए नया फीचर लाने जा रहा है. अगर आप भी ऑफिस के काम या दोस्तों से गप्पें लड़ाने के लिए लैपटॉप पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नया फीचर मिलने वाला है. मेटा अपने वॉट्सऐप वेब यूजर्स के लिए नया फीचर ला रहा है, जो चैटिंग और कॉलिंग के एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा. अब आपको बड़ी ग्रुप मीटिंग्स या फैमिली वीडियो कॉल के लिए बार-बार अपना स्मार्टफोन उठाने की या भारी-भरकम डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये काम आप वॉट्सऐप से भी कर सकेंगे.