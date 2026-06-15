WhatsApp Web Group Calling: WhatsApp अपने यूजर्स के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स लाता रहता है. इसी क्रम में अब वॉट्सऐप अपने वेब यूजर्स के लिए नया फीचर लाने जा रहा है. अगर आप भी ऑफिस के काम या दोस्तों से गप्पें लड़ाने के लिए लैपटॉप पर WhatsApp Web का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नया फीचर मिलने वाला है. मेटा अपने वॉट्सऐप वेब यूजर्स के लिए नया फीचर ला रहा है, जो चैटिंग और कॉलिंग के एक्सपीरियंस को बदल कर रख देगा. अब आपको बड़ी ग्रुप मीटिंग्स या फैमिली वीडियो कॉल के लिए बार-बार अपना स्मार्टफोन उठाने की या भारी-भरकम डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये काम आप वॉट्सऐप से भी कर सकेंगे.
WhatsApp के फीचर्स और नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के अनुसार WhatsApp अब सीधे आपके ब्राउजर पर ही ग्रुप वॉइस और वीडियो कॉलिंग का सपोर्ट लाने जा रहा है, वो भी पूरे 32 लोगों की क्षमता के साथ! वॉट्सऐप के इस नए अपडेट के बाद जूम और गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म्स को कड़ी टक्कर मिलने वाली है. ज्यादातर मीटिंग में 30 लोगों से कम ही होते हैं, ऐसे में WhatsApp लोगों की डिजिटल मीटिंग के लिए पहली पसंद बन सकता है. आइए जानते हैं कि यह फीचर कैसे काम करेगा और इससे आपको क्या-क्या फायदे होने वाले हैं.
अभी तक अगर आप WhatsApp Web पर ग्रुप कॉल करने की कोशिश करते हैं, तो आपको डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने का नोटिफिकेशन दिखाई देता है. लेकिन इस नए अपडेट के बाद यह समस्या दूर हो जाएगी.
नए अपडेट के बाद एक साथ 32 लोगों से ग्रुप कॉल में आप जुड़ सकेंगे. यह आपके पर्सनल ग्रुप्स के साथ-साथ छोटी ऑफिस मीटिंग्स के लिए भी मददगार होगा. अभी तक ग्रुप कॉल करने पर ग्रुप के सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाता है, लेकिन नए फीचर के बाद आप यह सेलेक्ट कर सकेंगे कि ग्रुप के किन-किन लोगों को कॉल में शामिल करना है और किन्हें नहीं.
WhatsApp वेब के नए अपडेट में यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का भी नया ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो कॉल के दौरान कोई भी प्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट दिखा सकेंगे. इसके साथ ही कॉल लिंक्स के जरिए आप किसी को भी लिंक भेजकर अपनी कॉल में इनवाइट भी कर सकेंगे.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि WhatsApp वेब पर वीडियो कॉल पर जरूरी चीजों पर चर्चा करना क्या सेफ होगा? इसका जवाब है हां, मोबाइल ऐप की तरह ही वेब पर होने वाली यह ग्रुप कॉल्स भी पूरी तरह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होंगी. यानी आपके और आपके दोस्तों के बीच की बातचीत पूरी तरह प्राइवेट रहेगी.
इस नए अपडेट के बाद लिनक्स यूजर्स को भी फायदा होगा. Linux यूजर्स इस अपडेट के बाद सीधे ब्राउजर से ही ग्रुप कॉल का मजा ले सकेंगे और उन्हें बार-बार अपना फोन नहीं उठाना पड़ेगा.
कब तक आएगा यह फीचर?
रिपोर्ट्स के अनुसार बीटा टेस्टिंग पूरी होने के बाद आने वाले कुछ ही हफ्तों में इस फीचर को सभी आम यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया जाएगा.