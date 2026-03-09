WhatsApp का नया जादू: अब टाइप करते ही आएंगे स्टिकर्स, कीबोर्ड खुद पढ़ लेगा आपके दिल की बात! चैटिंग होगी आसान

WhatsApp New Feature: इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के चैटिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए समय-समय पर नए फीचर्स लाता रहता है. अब मेटा ने iPhone यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर पेश कर दिया है जो चैटिंग को पहले से ज्यादा मजेदार बना देगा. WhatsApp के इस नए अपडेट के बाद यूजर्स को सही स्टिकर खोजने के लिए पूरी स्टिकर लाइब्रेरी खंगालने की जरूरत नहीं होगी.

कैसे काम करेगा यह नया फीचर?

iPhone यूजर्स के लिए WhatsApp ने एक नया Sticker Suggestion फीचर शुरू कर दिया है. इस फीचर की मदद से जैसे ही यूजर किसी से चैटिंग करने के दौरान कोई इमोजी टाइप करेंगे, वैसे ही तुरंत उससे जुड़े स्टिकर्स अपने आप स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे. यूजर को बस अपनी पसंद का स्टिकर सेलेक्ट करके टैप करना होगा और वह तुरंत चैट में भेज दिया जाएगा.

इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी जान लीजिए-

इसके लिए आपको अपने आईफोन में WhatsApp पर किसी का भी चैट ओपन करें.

अब चैटिंग के दौरान कोई भी इमोजी या एक्सप्रेशन टाइप करें.

ऊपर दिख रहे स्टिकर सजेशन में से अपने पसंद का स्टिकर सेलेक्ट करें.

बस एक टैप करते ही स्टिकर सेंड हो जाएगा.

इन यूजर्स को मिलेगा सबसे पहले फायदा

WhatsApp के नए अपडेट पर नजर रखने वाली वेबसाइट WABetaInfo के मुताबिक यह फीचर अभी WhatsApp के लेटेस्ट वर्जन iOS 26.8.76 पर मौजूद है. अगर आपको यह फीचर अभी तक नहीं मिला है तो आप अपने आईफोन के App Store में जाकर अपना ऐप अपडेट कर लें. फिलहाल यह iOS यूजर्स के लिए है लेकिन जल्द ही यह अपडेट Android यूजर्स के लिए भी जारी किया जा सकता है.

इस बात का भी ध्यान दें कि WhatsApp सिर्फ उन्हीं स्टिकर का सजेशन देगा जो आपकी लाइब्रेरी में पहले से ही मौजूद हैं. नए स्टिकर जोड़ने के लिए आप स्टिकर आइकन पर जाकर + बटन दबाकर नए पैक डाउनलोड कर सकते हैं.

भारतीय यूजर्स के लिए क्यों है खास?

भारत में WhatsApp चैटिंग का एक बड़ा हिस्सा इमोशन्स और विजुअल्स के आधार पर होता है. त्योहारों से लेकर हर दिन होने वाली चैटिंग तक भारतीय यूजर्स स्टिकर्स का खूब इस्तेमाल करते हैं. इस नए अपडेट के बाद चैटिंग न सिर्फ तेज होगी बल्कि और भी ज्यादा मजेदार होगी.

