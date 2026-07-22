/क्या आपको भी आया X का नया सिक्योरिटी अलर्ट? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हैक हो जाएगा अकाउंट

मान लीजिए आप अपना ईमेल इनबॉक्स खोलते हैं और वहां X की तरफ से एक अर्जेंट अलर्ट दिखता है. उसमें लिखा होता है कि किसी अनजान डिवाइस से आपके X अकाउंट में लॉगिन किया गया है. ऐसे में घबराकर आप तुरंत दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना पासवर्ड बदलने की कोशिश करते हैं. लेकिन रुकिए! आपकी यही जल्दबाजी हैकर्स का सबसे बड़ा हथियार है. X यूजर्स को निशाना बनाने के लिए एक नया और खतरनाक फिशिंग स्कैम तेजी से फैल रहा है. आइए जानते हैं कि यह फर्जी मैसेज कैसे काम करता है और आप इससे खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.
ब्रिटेन के प्रमुख समाचार पत्र 'द गार्जियन' की रिपोर्ट के अनुसार, हैकर्स X यूजर्स को फर्जी सिक्योरिटी ईमेल भेज रहे हैं. इस ईमेल में दावा किया जाता है कि एक नए डिवाइस ने आपके अकाउंट में लॉगिन किया है. ईमेल में यूजर्स को अपना पासवर्ड रीसेट करने या ऐप एक्सेस की समीक्षा करने के लिए तुरंत एक लिंक पर क्लिक करने को कहा जाता है.
यह स्कैम ईमेल X के आधिकारिक ब्रांडिंग, रंग, लोगो और फॉर्मेटिंग की बिल्कुल सटीक नकल करता है. इसमें व्याकरण (Grammar) या स्पेलिंग की भी कोई गलती नहीं होती, जिससे कोई भी धोखा खा सकता है. जब यूजर दिए गए लिंक पर क्लिक करता है, तो वह फर्जी पेज पर पहुँच जाता है, जहाँ उसका पासवर्ड चोरी कर लिया जाता है.
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ जेक मूर के अनुसार, हैकर्स का फर्जीवाड़ा पकड़ना बहुत आसान है यदि आप सही जगह देखें. सबसे पहले भेजने वाले का ईमेल एड्रेस चेक करें. X के सहायता केंद्र के अनुसार, कंपनी केवल @X.com या @e.X.com पतों से ही आधिकारिक ईमेल भेजती है. इसके अलावा X कभी भी ईमेल के जरिए आपसे आपका पासवर्ड नहीं मांगता.
अगर आपको ऐसा कोई लॉगिन अलर्ट ईमेल मिलता है, तो घबराएं नहीं और ईमेल में दिए गए किसी भी लिंक पर क्लिक न करें. इसके बजाय सीधे अपने मोबाइल या ब्राउजर में X ऐप खोलें. यदि आपके अकाउंट में वाकई कोई सुरक्षा समस्या होगी, तो वह सीधे ऐप के नोटिफिकेशन में दिखाई दे देगी.
यदि आपने गलती से किसी असत्यापित वेबसाइट पर अपना पासवर्ड या ओटीपी दर्ज कर दिया है, तो बिना देर किए तुरंत अपना X पासवर्ड बदलें. इसके साथ ही अपने अकाउंट पर टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) को तुरंत चालू करें. इससे हैकर्स आपके पासवर्ड का गलत इस्तेमाल करके अकाउंट पर कब्जा नहीं कर पाएंगे.