/Netflix, Amazon की मनमानी खत्म: न्यूयॉर्क का नया नियम, अब एक क्लिक में कैंसल होगा सब्सक्रिप्शन!

क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी मूवी या वेब सीरीज देखने के लिए Netflix, Amazon Prime या Disney+ का सब्सक्रिप्शन लिया, लेकिन जब उसे बंद करने की बारी आई तो बहुत लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ा. आज के डिजिटल दौर में किसी भी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना तो बच्चों का खेल है, बस कुछ क्लिक किया पैसे कटे और मिल गया सब्सक्रिप्शन. लेकिन जब इसे कैंसल करने की बारी आती है, तो कंपनियां आपको कस्टमर केयर के चक्कर कटवाती हैं, होल्ड पर रखती हैं और ऐसे-ऐसे डिस्काउंट ऑफर्स का जाल बिछाती हैं कि कई बार यूजर परेशान हो जाता है.
यूजर्स के इसी समस्या को दूर करने के लिए न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने एक ऐसा नियम लाया है, जिसने बड़ी-बड़ी टेक और स्ट्रीमिंग कंपनियों की नींद उड़ा दी है. न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने टेक और स्ट्रीमिंग कंपनियों की इसी मनमानी को खत्म करने का फैसला किया है. मेयर ने क्लिक-टू-कैंसल नियम का ऐलान किया है. इस नियम का सीधा और साफ मतलब है जितनी आसानी से ग्राहकों को सब्सक्रिप्शन दिया जाता है, उतनी ही आसानी से उन्हें कैंसिल करने का भी ऑप्शन दिया जाए.
इस नए नियम के तहत, अगर कोई कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक क्लिक में सब्सक्रिप्शन या मेंबरशिप ऑफर करती है, तो उसे कैंसल करने का भी ऑप्शन एक क्लिक में देना होगा.
यानी सब्सक्रिप्शन कैंसल करने के लिए ग्राहकों को कोई फालतू फोन कॉल नहीं करनी होगी, न ही किसी लंबे प्रोसेस को फॉलो करना होगा. इसके अलावा कंपनियां आपको रोकने के लिए ऑफर्स का कोई जाल नहीं तैयार कर सकती हैं.
न्यूयॉर्क में यह नियम 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इसके साथ ही न्यूयॉर्क ऐसा नियम लागू करने वाला अमेरिका का पहला शहर बन जाएगा.
न्यूयॉर्क का यह नियम सिर्फ स्ट्रीमिंग सर्विसेज जैसे Netflix, Amazon Prime, Disney+ पर ही नहीं, बल्कि जिम मेंबरशिप और हर उस सर्विस पर लागू होगा जो ऑटो-रिन्यू मॉडल पर चलती है.
मेयर जोहरान ममदानी ने कहा कि अगर आप एक क्लिक में साइन-अप कर सकते हैं, तो आप एक क्लिक में कैंसल भी कर सकते हैं.
नियम तोड़ा तो लगेगा भारी जुर्माना
इस नियम की निगरानी न्यूयॉर्क का डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एंड वर्कर प्रोटेक्शन करेगा. नियम तोड़ने वाली कंपनियों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा-
हर एक उल्लंघन पर कंपनियों को $525 यानी लगभग 50,568 रुपये का जुर्माना देना होगा.
इसके अलावा, जिन ग्राहकों को परेशान किया गया है, उन्हें उनका पैसा भी वापस करना होगा.
एक अनुमान के अनुसार, इस नियम के आने से न्यूयॉर्क के लोगों के करीब $162.5 मिलियन यानी करीब 1,564 करोड़ रुपये बचेंगे, जो वे अक्सर भूल जाने या कैंसल न कर पाने के कारण फालतू सब्सक्रिप्शन में गंवा देते थे.
यह पहली बार नहीं है जब कंपनियों पर इस तरह नकेल कसने की कोशिश की गई है. इससे पहले बाइडन सरकार के दौरान फेडरल ट्रेड कमीशन की चेयरपर्सन लीना खान ने इसे पूरे अमेरिका में लागू करने की कोशिश की थी. लेकिन साल 2025 में कोर्ट ने तकनीकी कमियों का हवाला देकर इस पर रोक लगा दी थी.
अब लीना खान, मेयर ममदानी की सलाहकार हैं और उन्होंने इस नियम को शहर के स्तर पर फिर से लागू करने में बड़ी भूमिका निभाई है. कैलिफोर्निया और इलिनॉय जैसे राज्यों में भी ऐसे नियम हैं, लेकिन न्यूयॉर्क जैसी सख्ती किसी ने नहीं दिखाई है.
मेयर सिर्फ सब्सक्रिप्शन पर ही नहीं रुक रहे हैं. 7 अगस्त से जंक फीस यानी छिपे हुए चार्ज के खिलाफ भी एक नियम पर जनता की राय ली जाएगी. इसके तहत कंपनियों को ग्राहकों को शुरुआत में ही पूरा और असली दाम दिखाना होगा. रिपोर्ट्स की मानें तो इन छुपे हुए चार्जेस की वजह से एक औसत परिवार को हर साल लगभग $3,200 यानी लगभग 308,000 का चूना लगता है. अब देखना यह होगा कि 1 अक्टूबर के बाद न्यूयॉर्क प्रशासन इस नियम को कितनी सख्ती से लागू कर पाता है.