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Netflix, Amazon की मनमानी खत्म: न्यूयॉर्क का नया नियम, अब एक क्लिक में कैंसल होगा सब्सक्रिप्शन!

Netflix-Amazon जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन लेना जितना आसान है, उसे बंद करना उतना ही मुश्किल. इसी मनमानी को खत्म करने के लिए न्यूयॉर्क के मेयर ने क्लिक-टू-कैंसल नियम का ऐलान किया है. अब कंपनियां ग्राहकों को कैंसिलेशन के नाम पर परेशान नहीं कर सकेंगी. जानिए क्या है यह नया नियम.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 16, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 01:21 PM IST
Netflix, Amazon की मनमानी खत्म: न्यूयॉर्क का नया नियम, अब एक क्लिक में कैंसल होगा सब्सक्रिप्शन!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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