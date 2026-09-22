AI की गर्मी भी नहीं बढ़ाएगी पानी और बिजली का बिल! Microsoft ने बनाया 'जीरो-वॉटर' डेटा सेंटर, ऐसे होगी सर्वरों की कूलिंग

जैसे-जैसे दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल ज्यादा कर रही है, वैसे-वैसे डेटा सेंटर्स की बिजली और पानी का खर्च बढ़ता जा रहा है. ऐसे में पानी और बिजली को लेकर लोगों की चिंता भी सामने आ रही है. लेकिन टेक जगत की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इस परेशानी का भी तोड़ निकाल लिया है. कंपनी ने भारत में एक ऐसा अल्ट्रा-मॉडर्न डेटा सेंटर हब तैयार करने का ऐलान किया है, जो बहुत ही कम पानी खर्च में पूरी तरह ठंडा रहेगा और एआई की भारी-भरकम ताकत को चुटकियों में संभाल लेगा!
माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के चीफ पुनीत चंदोक ने हैदराबाद में कंपनी के चौथे और अब तक के सबसे बड़े क्लाउड रीजन का ऐलान किया है. माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपने ₹1.7 लाख करोड़ के निवेश प्लान के तहत हैदराबाद में अपना चौथा क्लाउड रीजन आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया है. यह नया डेटा सेंटर पिछले 6 अगस्त से ही चालू है. इसको लेकर खास बात यह है कि यह नया डेटा सेंटर जीरो वाटर कूलिंग तकनीक पर काम करेगा, यानी कूलिंग के लिए पानी की जरूरत बहुत ही कम पड़ेगी.
पुणे, चेन्नई और मुंबई के बाद अब हैदराबाद में यह नया हब बनेगा. पुनीत ने यह भी साफ किया कि यह सिर्फ एक और डेटा सेंटर नहीं है, बल्कि इसे पहले दिन से ही भारी-भरकम एआई वर्कलोड को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है.
अभी जो भी डेटा सेंटर बन रहे हैं, तो वहां सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यह कितनी बिजली खा रहा है और कितना पानी बर्बाद करेगा? इन सवालों का जवाब देते हुए चंदोक ने कहा कि हमने अपने इस नए सेंटर को ऐसा डिजाइन किया है कि कूलिंग के लिए पानी की जरूरत ही न पड़े. हम पानी बचाने के साथ-साथ जमीन के अंदर पानी वापस पहुंचाने पर भी काम कर रहे हैं. इसके तहत करीब 50 लाख लीटर की ग्राउंड वाटर क्षमता तैयार करने की बात कही गई है. वहीं बिजली को लेकर उन्होंने बताया कि कंपनी ने पहले ही भारत में 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें से 630 मेगावाट बिजली सप्लाई भी होने लगी है. माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट 2030 तक पूरी तरह कार्बन नेगेटिव, वाटर पॉजिटिव और जीरो वेस्ट बनने का है.
डेटा सेंटर में सर्वर और दूसरे कंप्यूटिंग सिस्टम लगातार चलते हैं, इसलिए इन्हें ठंडा रखने के लिए कूलिंग सिस्टम की जरूरत होती है. आम तौर पर बड़े डेटा सेंटर में पानी की खपत भी बड़ा मुद्दा होती है. इसको लेकर चंदोक ने यह भी बताया कि डेटा सेंटर को कूलिंग के लिए प्रभावी रूप से जीरो वाटर इस्तेमाल करने के हिसाब से तैयार किया जा रहा है. यानी शुरुआत से ही ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें कूलिंग के लिए पानी की जरूरत न पड़े. इस डेटा सेंटर में पारंपरिक वॉटर-बेस्ड सिस्टम की जगह इसमें एयर-कूल्ड चिलर्स तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो हवा के जरिए सर्वरों का तापमान नियंत्रित रखती है. यह पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास की दिशा में एक बड़ी मिसाल है.
Microsoft का टारगेट 2030 तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कार्बन निगेटिव, वाटर पॉजिटिव और जीरो वेस्ट बनाने का है. इसको लेकर कंपनी का कहना है कि आने वाले समय में AI के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा सेंटर की जरूरत तेजी से बढ़ने वाली है.
फिलहाल भारत में डेटा सेंटर की कुल क्षमता करीब 2 गीगावॉट है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में यानी 2035 तक यह क्षमता 6 से 7 गुना तक बढ़ने वाली है. ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट का यह कदम तकनीक की दुनिया में ग्रीन और सस्टेनेबल फ्यूचर की तरफ एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है.