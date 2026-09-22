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AI की गर्मी भी नहीं बढ़ाएगी पानी और बिजली का बिल! Microsoft ने बनाया 'जीरो-वॉटर' डेटा सेंटर, ऐसे होगी सर्वरों की कूलिंग

माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का अब तक का सबसे बड़ा और अनोखा क्लाउड डेटा सेंटर लॉन्च किया है. ₹1.7 लाख करोड़ के निवेश से बना यह हब जीरो-वॉटर कूलिंग तकनीक से लैस है, जो नामत्र पानी खर्च से एआई की भारी-भरकम इस्तेमाल को संभालेगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 22, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 09:08 AM IST
AI की गर्मी भी नहीं बढ़ाएगी पानी और बिजली का बिल! Microsoft ने बनाया 'जीरो-वॉटर' डेटा सेंटर, ऐसे होगी सर्वरों की कूलिंग

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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