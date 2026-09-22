AI की गर्मी भी नहीं बढ़ाएगी पानी और बिजली का बिल! Microsoft ने बनाया 'जीरो-वॉटर' डेटा सेंटर, ऐसे होगी सर्वरों की कूलिंग

अभी जो भी डेटा सेंटर बन रहे हैं, तो वहां सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यह कितनी बिजली खा रहा है और कितना पानी बर्बाद करेगा? इन सवालों का जवाब देते हुए चंदोक ने कहा कि हमने अपने इस नए सेंटर को ऐसा डिजाइन किया है कि कूलिंग के लिए पानी की जरूरत ही न पड़े. हम पानी बचाने के साथ-साथ जमीन के अंदर पानी वापस पहुंचाने पर भी काम कर रहे हैं. इसके तहत करीब 50 लाख लीटर की ग्राउंड वाटर क्षमता तैयार करने की बात कही गई है. वहीं बिजली को लेकर उन्होंने बताया कि कंपनी ने पहले ही भारत में 1 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसमें से 630 मेगावाट बिजली सप्लाई भी होने लगी है. माइक्रोसॉफ्ट का टारगेट 2030 तक पूरी तरह कार्बन नेगेटिव, वाटर पॉजिटिव और जीरो वेस्ट बनने का है.