AI के जरिए आपके दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं हैकर्स! बढ़ रहा है Vibe Hacking का खतरा, जानिए क्या है यह नई 'परेशानी'

Vibe Hacking: एडवांस होती टेक्नोलॉजी एक तरफ जहां फायदे हैं तो वहीं इसके नुकसान भी हैं. डिजिटल होती दुनिया में स्मार्टफोन से ढेरों काम होने लगा है. पेमेंट से लेकर ऑफिस के जरूरी मेल सबके लिए फोन की जरूरत पड़ती ही है. डिजिटल होती दुनिया में ठगी के भी तरीके डिजिटल हो गए हैं. अब साइबर ठग अब नए-नए तरीके अपनाने लगे हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार अब एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है जिसे Vibe Hacking कहा जा रहा है. इस नए तरह के साइबर हमले में अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सोशल इंजीनियरिंग का की सहायता से यूजर्स की भावनाओं, सोच और मूड को निशाना बनाते हैं. इसका मकसद सीधे दिमाग पर असर डालकर लोगों से अपने हिसाब से काम करवाना होता है.

वाइब हैकिंग को जान लीजिए

वाइब हैकिंग भी साइबर फ्रॉड का ही एक तरीका है. इसमें हैकर्स AI और सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, जैसे कौन-सी पोस्ट आप पढ़ते हैं, किन वीडियो पर रुकते हैं, किस तरह की चीजें आपको पसंद आती हैं या आप किन विषयों पर कमेंट करते हैं. इन छोटे-छोटे मैसेज से एआई की सहायता से आपका मूड और सोच का पैटर्न हैकर्स को मिल जाता है. फिर उसी तरह का कस्टमाइज्ड कंटेंट, मैसेज भेजकर आपकी भावनाओं और फैसलों को प्रभावित किया जाता है. यानी सीधे आपकी वाइब को हैक करके आपसे अपनी बात मनवाते हैं.

कैसे होता है यह हमला

यह तकनीक AI-पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स के जरिए काम करती है, जो यूजर की ऑनलाइन गतिविधियों, जैसे लाइक, सर्च हिस्ट्री, वॉच टाइम और कमेंट पैटर्न का विश्लेषण कर यह तय करती है कि उसे कौन-सा कंटेंट दिखाना है. इस तरीके से अपराधी या संगठन किसी खास सोच, ट्रेंड या उत्पाद के लिए लोगों का ‘वाइब’ तैयार कर देते हैं, या व्यक्ति को एक खास मूड या सोच में बांध देते हैं.

कैसे करता है काम यह हमला

वाइब हैकिंग AI-सिस्टम की सहायात से की जाती है. ये सिस्टम आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, जैसे किस पोस्ट को लाइक किया, क्या सर्च किया, कितना समय किस वीडियो पर बिताया और किन बातों पर कमेंट किया ये सारी जानकारी लेकर विश्लेषण करते हैं. उस डेटा के आधार पर यह तय कर लिया जाता है कि आपको किस तरह का कंटेंट दिखाना है. हैकर्स ग्रुप इसी का फायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं.

भविष्य में और खतरनाक रूप ले सकता है

हैकर्स के इस तरीके को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में वाइब हैकिंग बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है. यह डेटा चोरी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. जैसे-जैसे AI सिस्टम इंसानों की फीलिंग्स को और सही तरीके से समझने लगेगा तो यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी राय सच में आपकी है या किसी एल्गोरिदम ने उसे प्रभावित किया है.

जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनकी सिफारिश पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी जानकारी को शेयर करने या सच मानने से पहले उसकी जानकारी जरूर चेक करें. साथ ही अपने ऑनलाइन एक्टिविटी और कंटेंट देखने की आदतों पर नजर रखें.

