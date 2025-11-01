Advertisement
trendingNow12983868
Hindi Newsटेक

AI के जरिए आपके दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं हैकर्स! बढ़ रहा है Vibe Hacking का खतरा, जानिए क्या है यह नई 'परेशानी'

AI Cyber Attack: डिजिटल दुनिया में अब सिर्फ डेटा या अकाउंट नहीं बल्कि आपके फीलिंग्स भी निशाने पर है. टेक्नोलॉजी के इस नए दौर में हैकर्स अब सिर्फ सिस्टम नहीं बल्कि इंसान के मूड और फीलिंग्स पर कब्जा करने लगे हैं. इसे कहा जा रहा है Vibe Hacking . आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं क्या है Vibe Hacking और कैसे करता है लोगों को प्रभावित.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 01, 2025, 01:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI के जरिए आपके दिमाग पर कब्जा कर रहे हैं हैकर्स! बढ़ रहा है Vibe Hacking का खतरा, जानिए क्या है यह नई 'परेशानी'

Vibe Hacking: एडवांस होती टेक्नोलॉजी एक तरफ जहां फायदे हैं तो वहीं इसके नुकसान भी हैं. डिजिटल होती दुनिया में स्मार्टफोन से ढेरों काम होने लगा है. पेमेंट से लेकर ऑफिस के जरूरी मेल सबके लिए फोन की जरूरत पड़ती ही है. डिजिटल होती दुनिया में ठगी के भी तरीके डिजिटल हो गए हैं. अब साइबर ठग अब नए-नए तरीके अपनाने लगे हैं. एक्सपर्ट्स के अनुसार अब एक खतरनाक ट्रेंड तेजी से सामने आ रहा है जिसे Vibe Hacking कहा जा रहा है. इस नए तरह के साइबर हमले में अपराधी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और सोशल इंजीनियरिंग का की सहायता से  यूजर्स की भावनाओं, सोच और मूड को निशाना बनाते हैं. इसका मकसद सीधे दिमाग पर असर डालकर लोगों से अपने हिसाब से काम करवाना होता है.

वाइब हैकिंग को जान लीजिए
वाइब हैकिंग भी साइबर फ्रॉड का ही एक तरीका है. इसमें हैकर्स AI और सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेकर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखते हैं, जैसे कौन-सी पोस्ट आप पढ़ते हैं, किन वीडियो पर रुकते हैं, किस तरह की चीजें आपको पसंद आती हैं या आप किन विषयों पर कमेंट करते हैं. इन छोटे-छोटे मैसेज से एआई की सहायता से आपका मूड और सोच का पैटर्न हैकर्स को मिल जाता है. फिर उसी तरह का कस्टमाइज्ड कंटेंट, मैसेज भेजकर आपकी भावनाओं और फैसलों को प्रभावित किया जाता है. यानी सीधे आपकी वाइब को हैक करके आपसे अपनी बात मनवाते हैं.

कैसे होता है यह हमला
यह तकनीक AI-पावर्ड रिकमेंडेशन सिस्टम्स के जरिए काम करती है, जो यूजर की ऑनलाइन गतिविधियों, जैसे लाइक, सर्च हिस्ट्री, वॉच टाइम और कमेंट पैटर्न का विश्लेषण कर यह तय करती है कि उसे कौन-सा कंटेंट दिखाना है. इस तरीके से अपराधी या संगठन किसी खास सोच, ट्रेंड या उत्पाद के लिए लोगों का ‘वाइब’ तैयार कर देते हैं, या व्यक्ति को एक खास मूड या सोच में बांध देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे करता है काम यह हमला 
वाइब हैकिंग AI-सिस्टम की सहायात से की जाती है. ये सिस्टम आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी, जैसे किस पोस्ट को लाइक किया, क्या सर्च किया, कितना समय किस वीडियो पर बिताया और किन बातों पर कमेंट किया ये सारी जानकारी लेकर विश्लेषण करते हैं. उस डेटा के आधार पर यह तय कर लिया जाता है कि आपको किस तरह का कंटेंट दिखाना है. हैकर्स ग्रुप इसी का फायदा उठाकर आपकी फीलिंग्स का गलत इस्तेमाल करते हैं.

ये भी पढे़ंः अब कॉफी कलर में आएगा iPhone! Cosmic Orange के बाद Apple 3 रंगों में लाएगा नई सीरीज

भविष्य में और खतरनाक रूप ले सकता है 
हैकर्स के इस तरीके को लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में वाइब हैकिंग बहुत ही खतरनाक रूप ले सकती है. यह डेटा चोरी से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है. जैसे-जैसे AI सिस्टम इंसानों की फीलिंग्स को और सही तरीके से समझने लगेगा तो यह पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आपकी राय सच में आपकी है या किसी एल्गोरिदम ने उसे प्रभावित किया है.
जानकारों का मानना है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और उनकी सिफारिश पर आंख मूंदकर भरोसा न करें. किसी भी जानकारी को शेयर करने या सच मानने से पहले उसकी जानकारी जरूर चेक करें. साथ ही अपने ऑनलाइन एक्टिविटी और कंटेंट देखने की आदतों पर नजर रखें.

ये भी पढे़ंः अब बजट की चिंता नहीं! Samsung का फोल्डेबल फोन हुआ ₹40,000 सस्ता, जानें ऑफर की डिटेल

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Vibe HackingAI Cyber attackMind Control Hacking

Trending news

बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
National News
बैग में छुपाकर ला रहे थे ये खास पक्षी, एयरपोर्ट जांच के दौरान पकड़े गए; भेजा वापस
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
Tajikistan news
भारत ने क्यों खाली किया विदेश में इकलौता सैन्य अड्डा? ताजिकिस्तान पर किसका प्रेशर था
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; जानें..
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम वेंकटेश्वर मंदिर में भगदड़, 9 श्रद्धालुओं की मौत; जानें..
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
Caste Census
आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
Pinarayi Vijayan
शिक्षा के बाद अब इस मामले में भी देश का पहला राज्य बना केरल, CM ने किया बड़ा ऐलान
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
hindi mumbai news
स्टूडियो में 17 बच्चों को जिंदा जलाने वाला था रोहित आर्य? FIR में बड़ा खुलासा
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
Ajit Doval
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में विद्रोह कर क्यों गिराई गई सरकार? डोभाल ने साफ बताया
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
mumbai
बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित एनकाउंटर से पहले किस-किसके टच में था? बड़ा खुलासा
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
telangana news hindi
कांग्रेस ने अजहरुद्दीन को अचानक मंत्री क्यों बनाया? मैच फंसा तो दी शॉर्ट लेग पोजीशन
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था
1984 Anti Sikh Riot
'सफेद रंग का पाउडर, सिखों को मारने जेल से क्रिमिनल छोड़े गए...' वो आज ही का दिन था