/भूल जाओ पुराना एयर कंडीशनर! अब आ रही है Elastocaloric कूलिंग, जो बिना गैस और कम बिजली में करेगी कमरा ठंडा

भयंकर गर्मी से बचने के लिए हम तुरंत एसी ऑन कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही एसी हमारी जेब और पर्यावरण दोनों के लिए कितना खतरनाक है. अमेरिका जैसे देशों में 90% घरों में एसी लगे हैं, जबकि यूरोप में सिर्फ 20% लोग ही एसी का इस्तेमाल करते हैं. इसका बड़ा कारण एसी से निकलने वाली जहरीली गैसें और भारी बिजली का बिल है. लेकिन अब इस समस्या का एक क्रांतिकारी समाधान मिल गया है. जर्मनी की सारलैंड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी नई कूलिंग तकनीक खोज निकाली है जो बिना किसी गैस (Refrigerants) के आपके घर को शिमला जैसी ठंडक दे सकती है. आइए जानते हैं कि यह नया नेक्स्ट-जेन एसी कैसे काम करता है.
आज के समय में इस्तेमाल होने वाले एयर कंडीशनर बहुत ज्यादा बिजली की खपत करते हैं. इसके अलावा, इनमें इस्तेमाल होने वाली रिफ्रिजरेंट गैसें (Refrigerant Gases) ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचाती हैं. यही वजह है कि यूरोप के लोग एसी लगाने से बचते हैं. वैज्ञानिकों की लंबे समय से कोशिश थी कि कोई ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिससे बिना किसी हानिकारक केमिकल या गैस के कमरे को ठंडा किया जा सके.
जर्मनी की सारलैंड यूनिवर्सिटी (Saarland University) के रिसर्चर्स ने इस समस्या का तोड़ निकाल लिया है. उन्होंने 'Elastocaloric Cooling' नाम की तकनीक पर काम किया है. इस तकनीक में किसी गैस या केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि निकल और टाइटेनियम (Nickel-Titanium) के खास एलॉय (मिश्रधातु) के तारों का उपयोग किया जाता है. यह धातु खींचने और वापस अपनी शेप में आने पर तापमान में बदलाव लाती है.
जब निकल-टाइटेनियम के तार को खींचा (Stress) जाता है, तो वह गर्मी को बाहर छोड़ता है. जैसे ही उस पर से दबाव हटाया जाता है, तार तुरंत बहुत ठंडा हो जाता है और आसपास की गर्मी को सोख लेता है. यह प्रक्रिया इतनी आसान और प्राकृतिक है कि इसमें किसी भी सेंसर या जहरीले केमिकल की जरूरत नहीं पड़ती. शुरुआती रिसर्च में पाया गया है कि यह तकनीक घर के तापमान को 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से कम कर सकती है.
यह तकनीक पूरी तरह से इको-फ्रेंडली (Eco-Friendly) है. पारंपरिक एसी के मुकाबले यह बहुत कम बिजली खाती है और शून्य प्रदूषण फैलाती है. यूरोपीय आयोग (European Commission) का मानना है कि भविष्य में यह तकनीक पारंपरिक एचवीएसी (HVAC) सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है. यह अब तक का सबसे साफ और सुरक्षित कूलिंग ऑप्शन माना जा रहा है.
हालांकि यह साइंस का एक बहुत बड़ा चमत्कार लग सकता है, लेकिन यह तकनीक अभी अपने शुरुआती दौर (Research Stage) में है. वैज्ञानिकों का कहना है कि इसे आम ग्राहकों के लिए मार्केट में आने में अभी कुछ सालों का समय लग सकता है. इसके अलावा, अगर बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां इसे अपनाने में दिलचस्पी दिखाती हैं, तभी यह तकनीक बड़े पैमाने पर मार्केट में आ पाएगी.