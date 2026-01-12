FASTag यूजर्स सावधान! कहीं आप तो Annual Pass के नाम पर नहीं बन रहे स्कैमर्स का शिकार? खरीदने से पहले जानिए ये चीज

FASTag Annual Pass Fraud: अगर आप हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं और FASTag का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने वाली है. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने हाल ही में एक बड़े फ्रॉड को लेकर देशभर के सभी वाहन मालिकों के लिए चेतावनी जारी की है. इसमें NHAI ने बताया है कि बाजार में फर्जी FASTag Annual Pass के नाम पर बड़ा घोटाला चल रहा है. इसमें ठग नकली वेबसाइट और लिंक के जरिए आपको फंसा कर पैसे और निजी जानकारी ले रहे हैं. ये प्लेटफॉर्म आपको FASTag के Annual Pass देने का दावा करते हैं, लेकिन यह एक नए प्रकार की धोखाधड़ी है. इनके ऑफर्स पर भरोसा करने से आपको नुकसान हो सकता है.

कैसे हो रही है ठगी?

ऐसे ठगी के लिए स्कैमर्स मैसेज और सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लोते हैं. इसमें वो कम कीमत में FASTag Annual Pass देने का दावा करते हैं. इस मैसेज में आपको एक लिंक दी जाती है. ये लिंक देखने में सरकारी वेबसाइट जैसे लगते हैं. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं, वो आपसे गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, FASTag की जानकारी और ऑनलाइन पेमेंट डिटेल्स मांगती है. ऐसे में जब आपका पैसा कट जाता है, तो वेबसाइट अपने आप गायब हो जाती है और आपको कोई पास नहीं मिलता है.

NHAI का क्या कहना है?

NHAI का ऐसे मामलों को लेकर साफ कहना है कि FASTag से जुड़ी कोई भी सुविधा आप केवल सरकारी और मान्य प्लेटफॉर्म से ही लें. किसी भी ऑफर, लिंक या कॉल पर कभी भरोसा ना करें. ऐसे मामलों में लोग अपना पैसा और अपनी निजी जानकारी दोनों खो सकते हैं.

क्या होता है FASTag Annual Pass?

FASTag Annual Pass एक वार्षिक पास सुविधा है. इसको NHAI ने उन प्राइवेट वाहनों के लिए जारी किया था, जो नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर अक्सर यात्रा करते रहते हैं. इसमें आप एक बार में 3000 रुपये का भुगतान करके एक या 200 टोल प्लाजा तक मुफ्त यात्रा कर सकते हैं. इस पास को आप Rajmargyatra App या NHAI की अधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं.

कैसे रखें खुद को सुरक्षित?

NHAI के अनुसार FASTag से जुड़ा कोई भी काम सिर्फ आधिकारिक ऐप या बैंक के जरिए ही करें. किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें. अपना OTP, FASTag नंबर या बैंक डिटेल किसी को भी न देने से बचें. अपने FASTag खाते पर मोबाइल अलर्ट चालू रखें ताकि हर लेन-देन की जानकारी आपको तुरंत मिल सके. आप सावधानी और सही जानकारी से खुद को और अपनी गाड़ी को सुरक्षित रख सकते हैं.

