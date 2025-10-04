हाईवे पर अब नहीं भटकेंगे आप...NHAI ला रहा स्मार्ट सर्विस, अब सफर की हर समस्या से मिलेगा छुटकारा!

NHAI QR Code Sign Boards: टेक्नोलॉजी हर दिन एडवांस होती जा रही है और इसका सीधा फायदा लोगों को मिल रहा है. टेक्नोलॉजी की मदद से इंसानों के बड़े से बड़े काम आसानी से हो जा रहे हैं. चाहे बैंकिंग हो, ऑनलाइन शॉपिंग या फिर ट्रैवलिंग हर जगह डिजिटल सॉल्यूशंस ने लोगों की जिंदगी को और ज्यादा आसान बना दिया है. इसी क्रम में अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने भी हाईवे यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. हाईवे पर जल्द ही ऐसे QR कोड साइन बोर्ड लगाए जाएंगे जिन्हें स्कैन करते ही आपकी समस्या का हल मिल जाएगा.

NHAI ने हाईवे पर यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है. इस पहल के तहत हाईवे के किनारों पर साइन बोर्ड पर QR कोड लगाए जाएंगे. जिन्हें स्कैन करते ही पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट और पंक्चर शॉप जैसी जरूरी सेवाओं की जानकारी तुरंत मोबाइल पर मिल जाएगी. NHAI की यह पहल न सिर्फ हाईवे पर सफर को सुरक्षित और आरामदायक बनाएगी बल्कि देश में स्मार्ट ट्रैवलिंग की दिशा में एक नया अध्याय भी खोलेगी.

NHAI ने अपने एक बयान में इसको लेकर कहा कि इन क्यूआर कोड साइन बोर्डों के जरिए से यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, परियोजना की लंबाई, निर्माण/रखरखाव अवधि, पेट्रोल पंप, NHAI क्षेत्रीय कार्यालय, टोल मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, रेजिडेंट इंजीनियर, अस्पताल, होटल, रेस्टोरेंट, ई-चार्जिंग स्टेशन, पुलिस स्टेशन, ट्रक ले-बाय और आपातकालीन हेल्पलाइन 1033 से जुड़ी सभी जानकारी उनके फोन पर ही मिल जाएगी.

जानें कहां-कहां लगेंगे ये QR बोर्ड?

हाईवे पर सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए QR कोड बोर्ड्स हाईवे पर चुनिंदा जगहों पर लगाए जाने की प्लानिंग है. इनमें वे-साइड अमेनिटीज, रेस्ट एरिया, टोल प्लाजा, हाइवे के स्टार्ट, ट्रक ले-बाय और एंड पॉइंट शामिल हैं. इन लोकेशनों पर QR बोर्ड लगाने के पीछे का कारण है कि यात्रियों को जरूरत पड़ने पर ड्राइवर और यात्री उन्हें तुरंत स्कैन करके सही जानकारी पा सकें.

यात्रियों की खत्म होगी परेशानी

NHAI की इस पहल से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इससे यात्री रास्ता नहीं भटकेंगे. साथ ही नजदीकी सुविधा खोजने में भी परेशानी नहीं होगी. इमरजेंसी में नजदीकी अस्पताल या पुलिस स्टेशन की जानकारी QR कोड स्कैन करते ही उन्हें तुरंत मिल जाएगी. NHAI के अनुसार यह पहल न केवल यात्रियों को तुरंत और ट्रांसपेरेंट जानकारी उपलब्ध कराएगी, बल्कि सड़क सुरक्षा को भी मजबूत बनाएगी.

