सरकार का नया रूल, FasTag में नहीं किया ये जरूरी काम, तो टोल पर देना पड़ेगा डबल पैसा! घर बैठे पूरा करें प्रोसेस

FasTag KYV Verification Online Process: अगर आप हाईवे पर यात्रा करते समय फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है. अब KYC (Know Your Customer) के साथ-साथ KYV (Know Your Vehicle) वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने फास्टैग से जुड़ी धोखाधड़ी या फ्रॉड को रोकने और हर गाड़ी के फास्टैग की सही पहचान करने के लिए यह नया नियम लागू किया है.

KYV क्या है और क्यों जरूरी है?

KYV का मतलब है Know Your Vehicle यानी कि अपने वाहन का वेरिफिकेशन करना. इस प्रोसेस के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका फास्टैग सही गाड़ी पर लगा है. उसका कोई गलत इस्तेमाल किसी दूसरे वाहन में नहीं किया जा रहा है. अगर आप समय रहते यह प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, तो आपका फास्टैग काम करना बंद कर देगा और आपको टोल प्लाजा पर पूरी टोल फीस देनी होगी.

KYV प्रोसेस पूरा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स

FasTag के इस KYV प्रोसेसे को पूरा करने से पहले आपको ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. जैसे-

- वाहन की RC यानी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की डिजिटल कॉपी

- VRN (Vehicle Registration Number)

- चेसिस नंबर

- आपके फोन नंबर से लिंक किए गए फास्टैग अकाउंट की डिटेल्स

मोबाइल से KYV प्रोसेस ऐसे करें

आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने घर बैठे अपने फोन से ही KYV प्रोसेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं.

1. सबसे पहले अपने फोन में बैंकिंग ऐप या फास्टैग ऐप खोलें.

2. अब सर्च बार में KYV या FasTag Verification लिखें.

3. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्रोसेस शुरू करें.

4. इसके बाद अपने वाहन की अलग-अलग एंगल से ली गई साफ फोटो अपलोड करें.

5. एक फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें यह क्लियर दिखाई दे कि फास्टैग वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से लगा है.

6. RC की स्कैन कॉपी अपलोड करें और सभी डिटेल्स भरने के बाद Submit/ Send के बटन पर टैप करें.

इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 7 दिन लग सकते हैं. आपके वेरिफिकेशन स्टेटस की डिटेल्स आपको ईमेल या SMS के जरिए मिल जाएगी. समय रहते यह फास्टैग प्रोसेस पूरा करना बहुत जरूरी है.

