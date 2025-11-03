Advertisement
trendingNow12986412
Hindi Newsटेक

सरकार का नया रूल, FasTag में नहीं किया ये जरूरी काम, तो टोल पर देना पड़ेगा डबल पैसा! घर बैठे पूरा करें प्रोसेस

FasTag KYV Verification: अगर आप हाईवे पर FasTag का इस्तेमाल करते हैं, तो अब KYC के साथ KYV वेरिफिकेशन करना भी जरूरी है. वरना आपको टोल पर पूरा पैसा देना पड़ेगा. आइए जानते हैं ये वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा करने का सबसे आसान तरीका.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरकार का नया रूल, FasTag में नहीं किया ये जरूरी काम, तो टोल पर देना पड़ेगा डबल पैसा! घर बैठे पूरा करें प्रोसेस

FasTag KYV Verification Online Process: अगर आप हाईवे पर यात्रा करते समय फास्टैग का इस्तेमाल करते हैं, तो आपके लिए एक बहुत जरूरी जानकारी है. अब KYC (Know Your Customer) के साथ-साथ KYV (Know Your Vehicle) वेरिफिकेशन करना भी अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने फास्टैग से जुड़ी धोखाधड़ी या फ्रॉड को रोकने और हर गाड़ी के फास्टैग की सही पहचान करने के लिए यह नया नियम लागू किया है.

KYV क्या है और क्यों जरूरी है?
KYV का मतलब है Know Your Vehicle यानी कि अपने वाहन का वेरिफिकेशन करना. इस प्रोसेस के दौरान यह सुनिश्चित किया जाता है कि आपका फास्टैग सही गाड़ी पर लगा है. उसका कोई गलत इस्तेमाल किसी दूसरे वाहन में नहीं किया जा रहा है. अगर आप समय रहते यह प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं, तो आपका फास्टैग काम करना बंद कर देगा और आपको टोल प्लाजा पर पूरी टोल फीस देनी होगी.

KYV प्रोसेस पूरा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स 
FasTag के इस KYV प्रोसेसे को पूरा करने से पहले आपको ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे. जैसे-
- वाहन की RC यानी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) की डिजिटल कॉपी
- VRN (Vehicle Registration Number)
- चेसिस नंबर
- आपके फोन नंबर से लिंक किए गए फास्टैग अकाउंट की डिटेल्स

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सरकारी कंपनी का धमाकेदार ऑफर! एक रिचार्ज में 50 दिन तक झंझट खत्म, डेली 2GB डेटा+अनलिमिटेड कॉल

मोबाइल से KYV प्रोसेस ऐसे करें 

आप इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने घर बैठे अपने फोन से ही KYV प्रोसेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं.
1. सबसे पहले अपने फोन में बैंकिंग ऐप या फास्टैग ऐप खोलें.
2. अब सर्च बार में KYV या FasTag Verification लिखें. 
3. स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों के मुताबिक प्रोसेस शुरू करें.
4. इसके बाद अपने वाहन की अलग-अलग एंगल से ली गई साफ फोटो अपलोड करें.
5. एक फोटो ऐसी होनी चाहिए जिसमें यह क्लियर दिखाई दे कि फास्टैग वाहन की विंडशील्ड पर ठीक से लगा है.
6. RC की स्कैन कॉपी अपलोड करें और सभी डिटेल्स भरने के बाद Submit/ Send के बटन पर टैप करें.

इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 7 दिन लग सकते हैं. आपके वेरिफिकेशन स्टेटस की डिटेल्स आपको ईमेल या SMS के जरिए मिल जाएगी. समय रहते यह फास्टैग प्रोसेस पूरा करना बहुत जरूरी है.

यह भी पढ़ें: Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बू का बड़ा बयान, इंसानी दिमाग के आगे AI पड़ा फीका! सामने आई एआई की सबसे बड़ी कमजोरी

 

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

FASTagNHAIFasTag KYV

Trending news

जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
Operation Sindoor News
जिहाद गया तेल लेने ! ऑपरेशन सिंदूर के डर से आका छिपे तो भड़के हाफिज सईद के गुर्गे
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
Jammu-kashmir
'आतंकवाद को खत्म करने के लिए 360 डिग्री...,' श्रीनगर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
Jagannath Sarkar
'हमारी सत्ता आई तो बंगाल- बांग्लादेश एक हो जाएगा', BJP सांसद का बयान बना गले की फांस
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
Kerala News
शीशे में फंसी थी वो, जब गांववालों से लेकर जज साहब तक एक चिड़िया को बचाने दौड़े
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
Maharashtra
महाराष्ट्र में डॉक्टरों की हड़ताल का व्यापक असर, OPD बंद! फलटण केस पर इंसाफ की मांग
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
Telangana NEWS
बस से टकराया बजरी से भरा ट्रक, ड्राइवर समेत 20 की मौत, कटकर इधर-उधर बिखरे हाथ-पैर
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
2020 Delhi riots
'कुछ लोग एक दिन भी बाहर रहने के लायक नहीं' आज SC में सलमान खुर्शीद ने संभाला मोर्चा
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
isro news
ऑपरेशन सिंदूर में S400 की ताकत देश ने देखी, अब ISRO ने दिखाया S200 का रोमांचक वीडियो
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
weather update
3, 4, 5, 6, 7 नवंबर को ठंड में बारिश का मचेगा बेखौफ तांडव, अपने शहर का जान लें हाल
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े
Indian Army news
बर्फीली चोटी पर भालू की फैमिली से दोस्ती, एक दिन जो मंजर दिखा बेचैन सैनिक दौड़ पड़े