टेक

उड़कर चलेंगे आप! आ रहे ऐसे पावरफुल जूते! मिनटों में पहुंचाएंगे कहीं भी, मोटर और बैटरी से बढ़ेगी रफ्तार

Nike Project Amplify: सोचिए, एक ऐसा जूता जो पहनते ही आपकी रफ्तार बढ़ा दे! Nike ने एक ऐसा जूता बनाया है जिसमें मोटर और बैटरी लगी हैं. यह पैदल चलना और दौड़ना आसान बनाता है और डेलीलाइफ की वॉक को भी मजेदार बनाता है. आइए जानते हैं इस जूते के बारे में और पूरी जानकारी..

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 26, 2025, 09:31 AM IST
उड़कर चलेंगे आप! आ रहे ऐसे पावरफुल जूते! मिनटों में पहुंचाएंगे कहीं भी, मोटर और बैटरी से बढ़ेगी रफ्तार

Nike Project Amplify: जरा सोचिए, सिर्फ जूते पहनते ही आप मिनटों में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं तो कैसा हो! टेक्नोलॉजी ने अब इसे भी संभव कर दिया है. मार्केट में एक ऐसा जूता आ गया है जिस पहनते ही आपकी रफ्तार कई गुना बढ़ जाएगी. जूता बनाने वाली एक कंपनी ने अपने जूतों में मोटर और बैटरी लगाया है  जो आपकी हर स्टेप को सुपरचार्ज कर देती है. पैदल चलना अब बिल्कुल पुरानी बात लगने लगेगा. जूता बनाने वाली कंपनी Nike ने यह कमाल की है. कंपनी ने इसे प्रोजेक्ट एम्प्लिफाई नाम दिया है.

यह दुनिया का पहला ऐसा जूता है जिसमें खुद की पावर है! इसे सिर्फ एथलीट्स के लिए नहीं बल्कि आम लोग भी आसानी से पहन सकते हैं. इस जूते को पहनकर आप अपनी चलने या दौड़ने की रफ्तार को बढ़ा सकते हैं. आइए, जानते हैं कि इसमें कौन-कौन से खास फीचर्स हैं और कौन लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं.

जूते में रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है. द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार यह जूता एक टखने के ब्रेस की तरह दिखाई देता है जिसमें मोटर, ड्राइव बेल्ट और रिचार्जेबल बैटरी लगाई गई है. इसका डिजाइन हल्का है और यह खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो रनिंग करते हैं. Nike ने पिछले कुछ सालों में 400 से ज्यादा एथलीटों के साथ इसे टेस्ट किया है और अभी इसे और बेहतर बनाने का काम चल रहा है.  

चलना और दौड़ने होगा आसान
इस जूते में लगी मोटर और बैटरी आपके चलने या दौड़ने को आसान बनाती है जिससे पैरों पर प्रेशर कम पड़ता है. अगर चाहें तो इसे हटाकर जूते को नार्मल रनिंग शू की तरह भी यूज कर सकते हैं. Nike के अनुसार यह जूता मांसपेशियों की तरह काम करता है, जिससे पहाड़ी रास्तों पर चढ़ना या लंबी दूरी तक चलना भी आसान हो जाता है. यह खासकर उन लोगों के लिए है जो अपनी डेलीलाइफ की वॉक या पैदल यात्रा को और मजेदार बनाना चाहते हैं.

इस सवाल का भी जवाब जान लीजिए
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि यह जूत कब लॉन्च होगा. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Nike ने अभी इस जूते की लॉन्च डेट को लेकर कोई जानकारी नहीं शेयर की है लेकिन कंपनी इसे जल्द से जल्द मार्केट में लाने की योजना बना रही है. प्रोजेक्ट एम्प्लिफाई के साथ-साथ Nike ने न्यूरोसाइंस-बेस्ड फुटवियर और कूलिंग तकनीक वाले नए कपड़े भी पेश किए हैं. यह जूता Nike के ओरेगन रिसर्च लैब का सबसे अनोखा आविष्कार माना जा रहा है और जैसे-जैसे कंपनी इस तकनीक को आगे बढ़ाएगी इसे और बेहतर बनाया जाएगा.

