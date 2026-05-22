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Hindi NewsटेकAI नहीं आता? फिर भी Musk की कंपनी में नौकरी का मौका! मिलेगी मोटी सैलरी, अप्लाई करने के लिए बस करना होगा ये काम

AI नहीं आता? फिर भी Musk की कंपनी में नौकरी का मौका! मिलेगी मोटी सैलरी, अप्लाई करने के लिए बस करना होगा ये काम

Elon Musk SpaceX Job: दुनिया की सबसे फेमस स्पेस कंपनी SpaceX एक बार फिर चर्चा में है. इस बार वजह कोई रॉकेट लॉन्च नहीं, बल्कि नौकरी का ऐसा मौका है जिसने टेक और इंजीनियरिंग की दुनिया में हलचल मचा दी है. कंपनी ने ऐसे इंजीनियर्स और टैलेंटेड लोगों के लिए दरवाजे खोले हैं जिनके पास AI का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 22, 2026, 07:50 AM IST
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AI नहीं आता? फिर भी Musk की कंपनी में नौकरी का मौका! मिलेगी मोटी सैलरी, अप्लाई करने के लिए बस करना होगा ये काम

SpaceX AI Hiring: अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. एक ओर जहां दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां AI को अपनाने के नाम पर ताबड़तोड़ छंटनी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क ने नौकरी का एक ऐसा बंपर मौका निकाला है जिसने सबको हैरान कर दिया है. मस्क की कंपनी SpaceX अपनी नई AI विंग के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स की तलाश कर रही है, और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको AI का 'A' भी पता होना जरूरी नहीं है!

बिना किसी AI एक्सपीरियंस के भी आप इस ड्रीम जॉब को पा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, इस नौकरी के लिए आने वाली CV को खुद एलन मस्क पर्सनली रिव्यू करने वाले हैं. अगर आपमें कुछ अलग और बड़ा करने का जज्बा है, तो मस्क की कंपनी में मोटी सैलरी वाली इस नौकरी को पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा. बता दें कि मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपनी SpaceXAI के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट्स की भर्ती कर रही है. मस्क ने इस पोस्ट के लिए सैलरी की जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके लिए स्पेसएक्स मोटी सैलरी देगी.

मस्क खुद करेंगे CV रिव्यू

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी शेयर की है. मस्क ने बताया कि शुरुआती स्क्रीनिंग पास करने वाले सभी उम्मीदवारों के CV को वे खुद पर्सनली रिव्यू करेंगे. मस्क ने लिखा कि SpaceXAI के लिए दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट्स की जरूरत है, भले ही आपके पास AI का जीरो एक्सपीरियंस हो. समझदार इंसान चीजें जल्दी सीख जाते हैं.

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कैसे करें अप्लाई?

इच्छुक उम्मीदवारों को ai_eng@spacex.com पर एक ईमेल भेजना होगा. इस ईमेल में केवल तीन बुलेट पॉइंट्स में यह साबित करना होगा कि आपके अंदर कोई असाधारण काबिलियत है.

टैलेंट की है तलाश

मस्क ने साफ किया कि उन्हें ट्रेडिशनल AI डिग्री या क्रेडेंशियल्स से ज्यादा उम्मीदवार की प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स में दिलचस्पी है. उनके मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार ने पहले कोई बहुत जटिल चीज बनाई है जो वाकई काम की है, तो उसे इस जॉब में मदद मिलेगी.

टेक इंडस्ट्री में हो रही है छंटनी 

मस्क ने यह भर्ती ऐसे समय में निकाली है, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां AI के नाम पर अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं. हाल ही में-

Meta ने लगभग 8,000 कर्मचारियों को निकाला है.

(ये भी पढ़ेंः  इंसानों के बाद अब AI भी तोड़ने लगा दिल? मशहूर फिल्ममेकर को एआई ने किया ब्लॉक, टूट...)

Intuit ने अपने वर्कफोर्स में से 3,000 लोगों की छंटनी की है.

LinkedIn ने भी कैलिफोर्निया में 600 से ज्यादा पद खत्म कर दिए हैं.

ज्यादातर कंपनियां AI प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुरानी टीमों को छोटा कर रही हैं. ऐसे माहौल में स्पेसएक्स का बिना AI बैकग्राउंड वाले लोगों को मौका देना, नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

(ये भी पढ़ेंः नौकरी भी गई और डेटा... मेटा ने 8,000 कर्मचारियों को निकालने से पहले उनके लैपटॉप...)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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