AI नहीं आता? फिर भी Musk की कंपनी में नौकरी का मौका! मिलेगी मोटी सैलरी, अप्लाई करने के लिए बस करना होगा ये काम

SpaceX AI Hiring: अगर आप भी एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए शानदार मौका है. एक ओर जहां दुनिया भर की दिग्गज टेक कंपनियां AI को अपनाने के नाम पर ताबड़तोड़ छंटनी कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टेक जगत के दिग्गज एलन मस्क ने नौकरी का एक ऐसा बंपर मौका निकाला है जिसने सबको हैरान कर दिया है. मस्क की कंपनी SpaceX अपनी नई AI विंग के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स की तलाश कर रही है, और सबसे मजेदार बात यह है कि इसके लिए आपको AI का 'A' भी पता होना जरूरी नहीं है!

बिना किसी AI एक्सपीरियंस के भी आप इस ड्रीम जॉब को पा सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, इस नौकरी के लिए आने वाली CV को खुद एलन मस्क पर्सनली रिव्यू करने वाले हैं. अगर आपमें कुछ अलग और बड़ा करने का जज्बा है, तो मस्क की कंपनी में मोटी सैलरी वाली इस नौकरी को पाने के लिए आपको बस एक छोटा सा काम करना होगा. बता दें कि मस्क की कंपनी स्पेसएक्स अपनी SpaceXAI के लिए बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट्स की भर्ती कर रही है. मस्क ने इस पोस्ट के लिए सैलरी की जानकारी तो नहीं दी है, लेकिन जानकारों का मानना है कि इसके लिए स्पेसएक्स मोटी सैलरी देगी.

मस्क खुद करेंगे CV रिव्यू

एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी शेयर की है. मस्क ने बताया कि शुरुआती स्क्रीनिंग पास करने वाले सभी उम्मीदवारों के CV को वे खुद पर्सनली रिव्यू करेंगे. मस्क ने लिखा कि SpaceXAI के लिए दुनिया के बेहतरीन इंजीनियर्स और फिजिसिस्ट्स की जरूरत है, भले ही आपके पास AI का जीरो एक्सपीरियंस हो. समझदार इंसान चीजें जल्दी सीख जाते हैं.

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कैसे करें अप्लाई?

इच्छुक उम्मीदवारों को ai_eng@spacex.com पर एक ईमेल भेजना होगा. इस ईमेल में केवल तीन बुलेट पॉइंट्स में यह साबित करना होगा कि आपके अंदर कोई असाधारण काबिलियत है.

SpaceX is actively hiring world-class engineers/physicists for SpaceXAI, even if you have zero prior experience in AI. Smart humans figure it out fast. Please send an email with ~3 bullet points demonstrating evidence of exceptional ability to ai_eng@spacex.com. Elon Musk (@elonmusk) May 21, 2026

टैलेंट की है तलाश

मस्क ने साफ किया कि उन्हें ट्रेडिशनल AI डिग्री या क्रेडेंशियल्स से ज्यादा उम्मीदवार की प्रॉब्लम-सॉल्विंग स्किल्स में दिलचस्पी है. उनके मुताबिक, अगर किसी उम्मीदवार ने पहले कोई बहुत जटिल चीज बनाई है जो वाकई काम की है, तो उसे इस जॉब में मदद मिलेगी.

टेक इंडस्ट्री में हो रही है छंटनी

मस्क ने यह भर्ती ऐसे समय में निकाली है, जब दुनिया की बड़ी-बड़ी टेक कंपनियां AI के नाम पर अपने कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं. हाल ही में-

Meta ने लगभग 8,000 कर्मचारियों को निकाला है.

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Intuit ने अपने वर्कफोर्स में से 3,000 लोगों की छंटनी की है.

LinkedIn ने भी कैलिफोर्निया में 600 से ज्यादा पद खत्म कर दिए हैं.

ज्यादातर कंपनियां AI प्रोडक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पुरानी टीमों को छोटा कर रही हैं. ऐसे माहौल में स्पेसएक्स का बिना AI बैकग्राउंड वाले लोगों को मौका देना, नौकरी की तलाश कर रहे इंजीनियर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है.

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