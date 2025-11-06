Advertisement
AI कानून पर सरकार का इनकार! बता दिया अपना पूरा प्लान; Jobs पर मंडरा रहे खतरे पर अब क्या होगा?

AI Law in India: भारत में AI के तेजी से बढ़ते प्रभाव और टेक्नोलॉजी में इसके प्रयोग ने एक तरफ लोगों के काम को आसान बनाया है. वहीं दूसरी तरफ इससे लोगों को नौकरी जाने का भी डर सता रहा है. इसी बीच सरकार ने AI के बढ़ते प्रभाव को लेकर कानून बनाने से साफ इंकार कर दिया है. सरकार ने साफ किया है कि फिलहाल कानून बनाने की योजना नहीं है. 

 

Nov 06, 2025
AI कानून पर सरकार का इनकार! बता दिया अपना पूरा प्लान; Jobs पर मंडरा रहे खतरे पर अब क्या होगा?

AI Law in India: AI की बढ़ती ताकत और टेक जगत में इसके प्रभाव से जाती नौकरियों के कारण एक चिंता का माहौल है. हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी से AI मजबूत हो रहा है और इंसानों के काम बेहतर तरीके से कर रहा है. जिसके बाद से AI को लेकर कानून बनाने की मांग चल रही है. लेकिन इस पर सरकार की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. सरकार ने फिलहाल AI पर कानून लाने से इनकार कर दिया है. कहा है कि वर्तमान में पूरी प्राथमिकता इस क्षेत्र में इनोवेशन को बढ़ावा देने पर है. नीति निर्माताओं का मानना है कि नियमों की जल्दबाजी नए विचारों और टेक्नोलॉजी विकास को रोक सकती है. 

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, एस. कृष्णन ने बुधवार को बताया कि वर्तमान में सरकार की मुख्य फोकस AI में नवाचार यानी Innovation को बढ़ावा देने पर है. उनके मुताबिक नए कानून या नियम तभी बनाए जाएंगे जब इसकी वास्तविक जरूरत महसूस होगी. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता नियम बनाने की नहीं, बल्कि एआई के इस्तेमाल से लोगों को ज्यादा लाभ पहुंचाने और इनोवेशन को बढ़ावा देने का है. हालांकि अगर भविष्य में नियमों की जरूरत पड़ी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी.

अभी कानून बनाने की कोई योजना नहीं
उन्होंने यह बात India AI Governance Guidelines रिपोर्ट लॉन्च के दौरान कही. इस रिपोर्ट में बताया गया है कि AI को कंट्रोल करने के लिए सरकार किस प्रकार की रणनीति और तरीका अपनाएगी. कृष्णन ने कहा कि यह रिपोर्ट सरकार के दृष्टिकोण का समर्थन करती है और फिलहाल कोई नए कानून बनाने की योजना नहीं है. उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन-सेंट्रिक अप्रोच पर ध्यान दे रहे हैं और मुझे खुशी है कि ये सिद्धांत गाइडलाइंस में शामिल किए गए हैं. यह रिपोर्ट भारत के लिए बहुत जरूरी है और यह दिखाती है कि हमारा फोकस इनोवेशन पर है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इनोवेशन को बढ़ावा देने के साथ-साथ यह तय करेगी कि लोग एआई से संभावित नुकसान से बचे रहें.

सब कमेटी ने सुझाए 7 मूल सिद्धांत
सब-कमेटी ने AI गवर्नेंस के लिए 7 मूल सिद्धांत सुझाए हैं जिनमें भरोसा, लोगों को प्राथमिकता देना, इनोवेशन को सीमाओं से ऊपर रखना, निष्पक्षता और समानता, जवाबदेही, यूजर्स और  रेगुलेटर्स के लिए स्पष्ट जानकारी देना, और सुरक्षा, मजबूती व स्थिरता बनाए रखना शामिल हैं. IIT मद्रास के प्रोफेसर बी. रविंद्रन की अगुवाई में बने पैनल ने ऐसे कदम सुझाए हैं जो सरकार पहले से अपना रही है. साथ ही AI के संदर्भ में सुधार भी किए हैं. पैनल ने शॉर्ट टर्म सुरक्षा उपायों में गवर्नेंस संस्थाओं की स्थापना, भारत-विशिष्ट एआई फ्रेमवर्क, कानूनी संशोधन और इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी नियमों की पहुंच बढ़ाना शामिल किया.

AI  क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए
पैनल ने सुझाव दिया कि सरकार को लगातार अपनी AI  क्षमताओं का विस्तार करना चाहिए, स्टैंडर्ड सेटिंग और फ्रेमवर्क को अपडेट करना चाहिए. जिससे नए खतरे और जरूरतों के मुताबिक  कानून तैयार किए जा सकें. प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर अजय सूद के मुताबिक सभी मंत्रालय और उद्योगों को मिलकर एआई में इनोवेशन बढ़ाने और सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करने पर काम करना होगा.  

