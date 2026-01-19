No Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर का ट्रैप! नया फोन खरीदने से पहले जान लें सच्चाई, नहीं तो फायदे की जगह होगा नुकसान

आज के समय में स्मार्टफोन सभी की जरूरत बन गया है. किसी को कॉल करना हो, ऑनलाइन काम करना हो या पढ़ाई, बैंकिंग और मनोरंजन के लिए लोग अब फोन का इस्तेमाल करते हैं. लोगों की इसी जरूरत को देखते हुए कंपनियां हर साल नए मॉडल्स मार्केट में उतार रही है. नए अपग्रेट और फीचर्स के लिए लोग बिना ज्यादा सोचे-समझे नया फोन खरीद लेते हैं. कंपनियां और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ग्राहकों के इस जरूरत को देखते हुए उनको कई तरह के लुभावने ऑफर देते हैं. No Cost EMI और एक्सचेंज ऑफर भी उनमें से एक हैं. ये ऑफर्स देखने और सुनने में जितने अच्छे लगते हैं असल में ये उतने ही खतरनाक होते हैं. हम यहां आपको इन ऑफर्स के पीछे की सच्चाई बता रहे हैं.

क्या No Cost EMI सच में फ्री है?

फोन खरीदते समय No Cost EMI सुनते ही लोगों को लगता है कि फोन की कीमत को छोटे-छोटे हिस्सों में बिना ब्याज के देना होगा. लेकिन सच्चाई यह है कि इसमें भी ब्याज कहीं न कहीं आपसे वसूला जाता है. इसके लिए कंपनियां या अन्य प्लेटफॉर्म कई बार फोन की असली कीमत बढ़ा देते हैं, या फिर बैंक की प्रोसेसिंग फीस, जीएसटी और अन्य चार्ज जोड़ कर आपको फंसाते हैं. कंपनियाों या अन्य प्लेटफॉर्म्स की यह चालाकी ग्राहक के समझ में नही आती उसको लगता है कि वह फायदा उठा रहा है. लेकिन अगर आप कुल पैसे जोड़ें तो फोन आपको सस्ता नहीं, बल्कि महंगा पड़ जाता है.

यह भी पढ़ें:- Aadhaar Card का हो रहा है गलत इस्तेमाल? घर बैठे 2 मिनट में खुद लगाएं पता

Add Zee News as a Preferred Source

एक्सचेंज ऑफर का भ्रम

एक्सचेंज पर फोन बेचना भी एक प्रकार से कंपनियों की चाल होती है. एक्सचेंज ऑफर में दावा किया जाता है कि पुराने फोन के बदले आपको हजारों रुपये की छूट मिल जाएगी. लेकिन जब आप इस ऑफर की लाभ लेने के लिए अपना पुराना फोन जांच के भेजते हैं, तो अचानक उसकी कीमत कम हो जाती है. आपके फोन पर आई थोड़ी सी खरोंच और बैटरी की हालत या मॉडल को पुराना बता कर हजारों रुपये काट लिए जाते हैं. इससे आपके फोन की एक्सचेंज वैल्यू बेहद कम हो जाती है. कई बार आप नया फोन लेने के चक्कर में यह घाटे का सौदा कर लेते हैं.

EMI की आदत से लोगों पर बढ़ता बोझ

आज के समय में लोग नई टेक्नोलॉजी और अच्छे फीचर्स के लिए अपने बजट से महंगा फोन खरीद लेते हैं. कई बार कुछ लोग स्टेटस सिंबल के लिए ज्यादा कीमत के फोन खरीदते हैं. इसके लिए सभी लोग EMI का सहारा लेते हैं. आज के समय में स्मार्टफोन्स 24 या 36 महीने की आसान किस्तों वाली EMI पर मिल जाते हैं. इसी को देकते हुए लोग लंबे समय के लिए कर्ज के जाल में फंस जाते हैं. इसका नतीजा यह होता है कि लोगों का फोन तो पुराना हो जाता है, लेकिन अभी भी उसकी EMI चलती रहती है. लोग फोन के साथ-साथ टीवी, लैपटॉप और दूसरी चीजें भी EMI पर खरीद लेते हैं. जिसके बाद उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किस्तों में चला जाता है. कई बार जब कोई EMI नहीं दे पाता तो उस पर जुर्माना लगता है और क्रेडिट स्कोर भी बिगड़ जाता है.

पुराना फोन अपग्रेड करने की लत

कंपनियां हर साल नया कैमरा, नया प्रोसेसर और नया डिजाइन दिखाकर लोगों को यह महसूस कराती है कि अब उनका फोन किसी काम का नहीं रह गया है. सोशल मीडिया और विज्ञापन इसको और भी ज्यादा पुश करते हैं. जिसके बाद लोग ठीक-ठाक चल रहे फोन को भी बदल देते हैं और नई EMI के चक्कर में फंस जाते है.

बचने के लिए क्या करना है जरूरी?

अगर आप फोन या कोई जरूरी गैजेट खरीद रहे हैं, तो आपको EMI से ज्यादा उसकी पूरी कीमत पर ध्यान देना चाहिए. अपने पुराने फोन को अपग्रेड करने से पहले, आपको यह सोचना चाहिए कि क्या आपको अभी इसकी जरूरत हैं या नहीं. अगर आप एक्सचेंज ऑफर में फोन खरीद रहे हैं तो पहले उसकी शर्तें पढ़ें. फोन खरीदने के लिए EMI का ऑप्शन बहुत जरूरी होने पर ही यूज करें. कई बार गलत फैसला आपके लिए परेशानी का कारण बन जाता है. सिर्फ नए फीचर के लालच में फोन अपग्रेड करने से बचें.

यह भी पढ़ें:- Elon Musk ने निकालीं हिन्दी बोलने वालों के लिए नौकरियां! घर बैठे कमाएं मोटा पैसा