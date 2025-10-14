Diwali Week में छुट्टी नहीं! IT कंपनी के फैसले ने बढ़ाया गुस्सा, कर्मचारी बोले- गुलाम नहीं हैं...

भारत में जहां दिवाली खुशियों और आराम का त्योहार माना जाता है, वहीं एक बड़ी IT कंपनी के कर्मचारियों के लिए यह त्यौहार तनाव और गुस्से का कारण बन गया है. एक Reddit यूजर ने दावा किया है कि उनकी कंपनी में एक नए मैनेजर ने ऑफिस के व्हाट्सएप ग्रुप पर संदेश भेजा कि “अब और कोई दिवाली छुट्टी अप्रूव नहीं की जाएगी.” यानी इस कंपनी में दिवाली के हफ्ते में किसी को भी छुट्टी नहीं मिलेगी.

कर्मचारी बोले – “ये तो हद है!”

इस पोस्ट में यूजर ने लिखा, “यह कोई ‘नई गिरी हुई बात’ नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि हमारी कंपनी में मैनेजमेंट कितना अयोग्य है. उन्हें खुद का कैलेंडर संभालना नहीं आता और टीम की उम्मीदों को संभालना तो दूर की बात है.” उसने आगे लिखा, “हमारे बॉस ने साफ कह दिया – अब कोई दिवाली की छुट्टी अप्रूव नहीं होगी.”

क्रिसमस पर छुट्टी, दिवाली पर नहीं!

कर्मचारी ने आगे बताया कि कंपनी दिवाली पर छुट्टी नहीं देती, लेकिन क्रिसमस के वक्त लंबे अवकाश खुशी-खुशी देती है. उसने सवाल उठाया, “आखिर क्यों हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि दिवाली के हफ्ते में टीम को अनिवार्य छुट्टी नहीं दी जाती? यह बेहद शर्मनाक है. और हां, हमारा मैनेजर भी भारतीय ही है!”

Add Zee News as a Preferred Source

पोस्ट में यह भी कहा गया कि यह मैनेजर कर्मचारियों से टॉक्सिक व्यवहार (toxic behaviour) करता है. कर्मचारी ने लिखा, “अगर वह बीमार होती हैं, तो आराम करती हैं, लेकिन अगर कोई और बीमार हो जाए तो वह लगातार फोन करती रहती हैं. इतनी बार कॉल करती हैं कि व्यक्ति को किसी और टीम मेंबर से अपना काम संभालने के लिए कहना पड़ता है.”

सोशल मीडिया पर मचा बवाल

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. एक यूजर ने लिखा, “यह है वेस्टर्न IT स्लेवरी (Western IT slavery) का असर! यह सिर्फ हमारी संस्कृति को खत्म कर रही है.” दूसरे यूजर ने कहा, “हमारी कंपनी ने तो इस साल शनिवार और रविवार को पब्लिक हॉलीडे आने की वजह से एक एक्स्ट्रा छुट्टी दे दी, ताकि छुट्टी का कोटा पूरा हो जाए. लेकिन कुछ कंपनियां तो दिवाली में भी काम करा रही हैं.”

कुछ यूजर्स ने मैनेजर को भी ठहराया जिम्मेदार

हालांकि ज्यादातर लोग नाराज थे, लेकिन कुछ ने मैनेजर और टीम दोनों की प्लानिंग पर सवाल उठाए. एक यूजर ने लिखा, “अगर किसी को दिवाली पर छुट्टी चाहिए थी, तो तीन महीने पहले प्लान क्यों नहीं किया? तारीखें पहले से कैलेंडर में होती हैं. यह सिर्फ मैनेजर की नहीं, टीम की भी प्लानिंग की कमी है.”

एक अन्य यूजर, जो 20 साल से IT इंडस्ट्री में काम कर रहा है, ने लिखा – “हम विदेशी क्लाइंट्स को सपोर्ट करते हैं. ऐसे में छुट्टियां और शिफ्ट टाइमिंग्स क्लाइंट के हिसाब से तय होती हैं. इसमें नया क्या है?” वहीं, एक और व्यक्ति ने लिखा – “मेरे दोस्त की कंपनी ने तो उन्हें दिवाली के दिन ऑफिस बुला लिया!”

IT कल्चर और भारतीय त्यौहारों की जंग

यह पूरी बहस सिर्फ छुट्टियों की नहीं, बल्कि इंडियन वर्क कल्चर और वेस्टर्न कॉर्पोरेट कल्चर के टकराव की है. कई कर्मचारियों का कहना है कि भारतीय त्योहारों के वक्त भी कंपनियां विदेशी क्लाइंट्स के लिए 24x7 काम करवाती हैं, जिससे कर्मचारी अपने पारिवारिक त्योहारों से कट जाते हैं. दूसरी ओर, कुछ का मानना है कि IT सर्विस सेक्टर में काम करने का मतलब ही है – ग्लोबल क्लाइंट्स को 24 घंटे सपोर्ट देना, चाहे त्योहार कोई भी हो.