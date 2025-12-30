31 दिसंबर को नहीं मिलेगा बाहर का खाना, Swiggy-Zomato ने खड़े किए हाथ, जानिए क्यों लगी है स्ट्राइक

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 08:13 AM IST
Zomato, Swiggy, Blinkit, Zepto और Amazon जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले डिलीवरी वर्कर्स ने 31 दिसंबर को देशभर में हड़ताल का ऐलान किया है. इस हड़ताल का सीधा असर न्यू ईयर ईव के जश्न पर पड़ने की संभावना है, क्योंकि इसी दिन खाने-पीने और ऑनलाइन शॉपिंग के ऑर्डर सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं. इस आंदोलन की अगुवाई तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स कर रहे हैं. इसके अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों की क्षेत्रीय यूनियनें भी इस हड़ताल का समर्थन कर रही हैं.

न्यू ईयर से ठीक पहले क्यों बढ़ी चिंता
यह हड़ताल ऐसे समय में हो रही है, जब लोग 31 दिसंबर की रात के लिए खाना, ड्रिंक्स, ग्रॉसरी और आखिरी समय की शॉपिंग पर सबसे ज्यादा निर्भर रहते हैं. यूनियनों के मुताबिक, एक लाख से ज्यादा डिलीवरी वर्कर्स या तो ऐप से लॉग आउट रहेंगे या फिर बहुत सीमित काम करेंगे. आमतौर पर न्यू ईयर के दौरान ऑर्डर वॉल्यूम कई गुना बढ़ जाता है, लेकिन इस बार सेवाओं में भारी रुकावट देखने को मिल सकती है.

किन सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा
हड़ताल के चलते फूड डिलीवरी, क्विक कॉमर्स और ई-कॉमर्स सेवाएं प्रभावित होंगी. देर रात खाना मंगवाने, ग्रॉसरी की इमरजेंसी डिलीवरी और लास्ट-मिनट ऑनलाइन शॉपिंग में देरी या कैंसिलेशन की आशंका है. पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता और छत्रपति संभाजीनगर जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ कई टियर-2 शहरों में भी इसका असर महसूस किया जा सकता है.

हड़ताल के पीछे गिग वर्कर्स की नाराजगी
यूनियनों का कहना है कि भले ही फास्ट डिलीवरी की मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन गिग इकॉनमी में काम करने वाले वर्कर्स की हालत लगातार खराब होती जा रही है. उनके अनुसार, क्विक कॉमर्स का फायदा कंपनियों और ग्राहकों को तो मिला, लेकिन डिलीवरी वर्कर्स की सैलरी, जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी में कोई सुधार नहीं हुआ. कंपनियां स्पीड और कस्टमर कन्वीनियंस को प्राथमिकता देती हैं, जबकि वर्कर्स पर ज्यादा काम का दबाव और कम कमाई का बोझ बढ़ता जा रहा है.

आईडी ब्लॉक और एल्गोरिदमिक सजा के आरोप
यूनियन लीडर्स का आरोप है कि जब भी डिलीवरी वर्कर्स अपनी समस्याएं उठाते हैं, तो प्लेटफॉर्म कंपनियां उनकी आईडी ब्लॉक कर देती हैं या उन्हें धमकाया जाता है. कुछ मामलों में पुलिस शिकायत का डर दिखाने और एल्गोरिदम के जरिए सजा देने की बात भी सामने आई है. उनका कहना है कि इस तरह के कदमों से वर्कर्स की आवाज दबाई जाती है और हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं.

पहले भी हो चुकी है हड़ताल
यह पहली बार नहीं है जब गिग वर्कर्स ने सामूहिक रूप से काम बंद किया हो. इससे पहले 25 दिसंबर को भी एक बड़ी हड़ताल हुई थी, जिसमें करीब 40 हजार डिलीवरी वर्कर्स शामिल हुए थे. उस दौरान कई शहरों में लगभग 60 प्रतिशत तक डिलीवरी सेवाएं प्रभावित हुई थीं. यूनियनों का दावा है कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आने वाले समय में ऐसे आंदोलन और तेज हो सकते हैं.

न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर क्या रखें ध्यान
इस हड़ताल के चलते न्यू ईयर की रात बाहर से खाना मंगवाने या ऑनलाइन ग्रॉसरी पर निर्भर लोगों को परेशानी हो सकती है. ऐसे में पहले से तैयारी करना और विकल्प रखना समझदारी भरा कदम हो सकता है. यह आंदोलन न सिर्फ सेवाओं में रुकावट की चेतावनी है, बल्कि गिग वर्कर्स की बदलती और कठिन होती कार्य परिस्थितियों की ओर भी ध्यान खींचता है.

