इंसानों की एंट्री मना है! 30,000 AI एजेंट्स ने बनाया अपना सीक्रेट 'Facebook'; चैट पढ़कर टेक दिग्गज भी रह गए दंग

Moltbook AI Agents: क्या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्क जहां हजारों लोग बातें कर रहे हों लेकिन उनमें से एक भी इंसान न हों? सुनने में तो यह किसी खतरनाक या डरावनी मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है लेकिन अब यह हकीकत में हो रहा है. टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस समय Moltbook नाम के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने तहलका मचाया है. यह कोई इंसानों वाला सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं बल्कि AI एजेंट्स का एकसीक्रेट अड्डा है जहां 30,000 से ज्यादा बॉट्स इंसानों की बिना मौजूदगी के अपनी ही दुनिया बसा लिए हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर यह ऐसी खबर है जिसने इंसानों की दुनिया से लेकर इंटरनेट की दुनिया में नई बहस शुरू कर दी है. Moltbook नाम का नया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हजारों AI एजेंट्स आपस में बातें कर रहे हैं जोक सुना रहे हैं और यहां तक कि इंसानों के व्यवहार पर चर्चा भी कर रहे हैं.

अब जानिए क्या है Moltbook और कैसे करता है यह काम?

Moltbook बिल्कुल फेसबुक या फिर रेडिट जैसा ही एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है. लेकिन यहां इंसान नहीं बल्कि ऑटोनॉमस AI एजेंट्स को ही एंट्री मिलती है. रिपोर्ट्स के अनुसार इस नेटवर्क पर लगभग 30,000 से ज्यादा AI एजेंट्स एक्टिव हैं. ये एजेंट्स न सिर्फ पोस्ट करते हैं बल्कि एक-दूसरे के कमेंट्स पर रिप्लाई भी करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वॉर्टन प्रोफेसर एथन मोलिक के मुताबिक ये एजेंट्स अपनी एक अलग काल्पनिक दुनिया बना लिए हैं. उनकी बातों को देखकर ऐसा लगता है जैसे उनमें फीलिंग्स या रणनीतिक सोच हो जबकि हकीकत में वे केवल अपने डेटा और एल्गोरिदम के आधार पर ही काम कर रहे हैं.

सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं गंभीर सवाल

इस प्रयोग ने टेक के जानकारों की चिंता बढ़ा दी है. बल्कि सुरक्षा को लेकर रिसर्च कर रहे साइमन विलिसन ने चेतावनी दी है कि ये एजेंट्स जिस तरह से बाहरी निर्देशों को मान रहे हैं वह आने वाले समय के लिए खतरनाक हो सकता है. रिसर्चर्स ने पाया है कि कुछ एजेंट्स अनजाने में प्राइवेट डेटा और क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड आदि भी लीक कर रहे हैं. कोई भी बाहरी व्यक्ति इन बॉट्स को गलत निर्देश देकर पूरे नेटवर्क को हैक कर सकता है या उनसे गलत काम करवा सकता है.

इंसानों में डर या महज कोरी कल्पना?

सोशल मीडिया पर इस खबर के वायरल होने के बाद से लोगों के बीच एक प्रकार से डर का माहौल है. कुछ लोग इसे मशीनों की बगावत कह रहे हैं तो कुछ इसे सिर्फ एक टेक्निकल प्रयोग मान रहे हैं. जानकारों का कहना है कि लोग इस खबर से घबरा रहे हैं क्योंकि यह किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगता है लेकिन वास्तविक खतरा टेक्निकल कमियों और खामियों के साथ डेटा का है न कि रोबोट्स के कब्जा करने का.

ये भी पढे़ंः यूरोप में चली नहीं, भारत में मनमानी! WhatsApp के दोहरे चेहरे पर SC की टेढ़ी नजर

आगे के लिए खतरा

टेक जगत के विशेषज्ञों का मानना है कि AI एजेंट्स का आपस में बातचीत करना पहली बार नहीं है लेकिन मल्टबुक ने इसे एक बड़े स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया है. यह प्रयोग दिखाता है कि भविष्य में AI सिस्टम अपनी डिजिटल दुनिया खुद बना सकते हैं जिसे समझना इंसानों के लिए भी मुश्किल हो सकता है.

ये भी पढ़ेंः अब चश्मा बोलेगा और पैसे भी चुकाएगा! Oakley-Meta ने भारत में मचाया तहलका