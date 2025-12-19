इंसान या मशीन? चीन ने बनाई ऐसी 'सुंदर' रोबोट रिसेप्शनिस्ट, जिसे देखकर आप भी खा जाएंगे धोखा!

Female Humanoid Robot: एआई से लेकर रोबोटिक्स की दुनिया तक चीन हर दिन कुछ न कुछ नई चीजें बना रहा है. अब इसी क्रम में चीन ने एक महिला रोबोट बना लिया है. जो इंसानों के काम बड़े ही आसानी से कर लेती है. चीन ने इस महिला ह्यूमनॉइड रोबोट को रिसेप्शनिस्ट के रूप में पेश किया है, जो न सिर्फ दिखने में इंसानों जैसी है बल्कि बातचीत और फीलिंग्स को भी समझने में काफी आगे है. चीन का यह हाईटेक रोबोट रिसेप्शन, गाइडेंस और कस्टमर इंटरैक्शन जैसे कामों के परफेक्ट तरीके से कर सकता है, जिससे होटल, मॉल और ऑफिस जैसे पब्लिक प्लेस पर इंसानों की तरह स्मार्ट सर्विस दी जा सके.

चीन की स्टार्टअप कंपनी Noetix ने इस ह्यूमनॉइड रोबोट Hobbs W1 लॉन्च किया है. यह रोबोट न सिर्फ इंसानों जैसा दिखाई देती है बल्कि इसमें फीलिंग्स को भी समझने और बातचीत करने की कमाल की क्षमता है. Hobbs W1 को कंपनी ने प्रोफेशनल सीन ऑल-राउंडर नाम दिया है. इस रोबोट की सबसे खास बात यह है कि इसका बायोनिक सिर जो इसे फीमेल लुक देता है. इसके चेहरे पर एक इंटरएक्टिव स्क्रीन भी लगाई गई है जो बातचीत के दौरान अलग-अलग एक्सप्रेशन देती है.

इसकी खूबियां जान लीजिए

इस फीमेल रोबोट में 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले हाथ और 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले रोबोटिक आर्म्स लगाए गए हैं, जिससे यह सामान पकड़ सकती है, हाथ मिला सकती है और इशारे करके कुछ चीजें बता सकती है.

यह रोबोट खुद रास्ता खोजने में भी सक्षम है. भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी यह बिना किसी से टकराए आसानी से चल सकता है.

Hobbs W1 फीलिंग्स को पहचान सकती है और उसी के आधार पर नेचुरल बातचीत कर सकती है.

इस फीमेल रोबोट को हॉस्पिटल, रिटेल स्टोर्स, स्कूलों और कॉर्पोरेट ऑफिसों में लगाया जा सकता है जहां यह आने वाले मेहमानों का स्वागत और गाइडेंस करेगी.

नोएटिक्स कंपनी अपने प्रोडक्ट्स की कीमत के मामले में भी बड़े दिग्गजों को टक्कर दे रही है. इससे पहले कंपनी ने बच्चों के आकार का Bumi रोबोट तैयार किया था, जिसकी कीमत करीब 1.15 लाख रुपये रखी गई है. कंपनी के फाउंडर जियांग झेयुआन के अनुसार वे रोबोट के स्पेयर पार्ट्स खुद इन-हाउस तैयार करते हैं जिससे लागत काफी कम हो जाती है.

