क्या 2026 में लॉन्च नहीं होगा iPhone 18? Apple देगा फैन्स को बड़ा सरप्राइज, लाएगा ये स्पेशल आईफोन

Apple कथित तौर पर अगले साल कोई iPhone 18 बेस मॉडल लॉन्च नहीं करेगा. कंपनी अब 2027 में iPhone के 20 साल पूरे होने पर एक स्पेशल 20th एनिवर्सरी iPhone लाने की तैयारी कर रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी iPhone 19 को पूरी तरह स्किप कर सकती है और सीधे iPhone 20 लॉन्च करेगी. एक कोरियन रिपोर्ट ETNews और एनालिस्ट Heo Moo-yeol के अनुसार, Apple 2027 की शुरुआत में iPhone 20 के साथ iPhone 18e मॉडल भी पेश कर सकता है. इससे पहले कहा जा रहा था कि कंपनी iPhone 18 और 18e को साथ लॉन्च करेगी. लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंपनी अपनी लॉन्च स्ट्रैटेजी बदल रही है.

2026 के सितंबर इवेंट में क्या-क्या लॉन्च होगा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगले साल सितंबर में Apple iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Air 2 और iPhone Fold जैसे डिवाइस लॉन्च करेगा. हालांकि, iPhone Fold की लॉन्चिंग थोड़ी देर से हो सकती है. सबसे बड़ा बदलाव यह है कि पहली बार कंपनी बेस मॉडल iPhone को स्किप करने जा रही है. यानी iPhone 18 बेस वेरिएंट नहीं आएगा. इसके बदले कंपनी 2027 की शुरुआत में ही iPhone 20 बेस मॉडल लॉन्च करेगी, जो अब तक की सबसे एडवांस iPhone सीरीज होगी.

क्यों स्किप करेगा Apple iPhone 18?

Apple के लिए साल 2027 बेहद खास होगा, क्योंकि 2007 में पहला iPhone लॉन्च हुआ था. यानी 2027 में iPhone के 20 साल पूरे हो जाएंगे. इस मौके को खास बनाने के लिए कंपनी iPhone 20 सीरीज को “20th Anniversary Edition” के रूप में लॉन्च करने की योजना बना रही है. पहले माना जा रहा था कि यह लॉन्च 2027 के सितंबर इवेंट में होगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंपनी इसे थोड़ा पहले लेकर आएगी ताकि iPhone 20 की लॉन्चिंग को ज्यादा समय और फोकस मिल सके.

iPhone 18 स्किप करने से Apple को कितना नुकसान?

एनालिस्ट Heo Moo-yeol के अनुसार, अगर Apple iPhone 18 बेस मॉडल नहीं लाता है, तो कंपनी को करीब 2 करोड़ यूनिट्स (20 मिलियन शिपमेंट) का नुकसान हो सकता है. बेस iPhone मॉडल आमतौर पर कंपनी का सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन होता है, क्योंकि यह किफायती होता है और उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जो Pro फीचर्स के बिना भी iPhone एक्सपीरियंस चाहते हैं. फिलहाल iPhone 17 सीरीज की शिपमेंट करीब 245 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचने का अनुमान है. यानी iPhone 18 को स्किप करने से अस्थायी गिरावट देखी जा सकती है.

लेकिन Apple की वापसी होगी और भी दमदार

एनालिस्ट का कहना है कि यह नुकसान अस्थायी होगा. अगर Apple की Foldable iPhone लॉन्च स्ट्रैटेजी और साल में दो बार लॉन्च प्लान सफल हो जाती है, तो कंपनी 2027 के बाद अपनी बिक्री को फिर से 250 मिलियन यूनिट्स से ज्यादा तक पहुंचा सकती है. इसका मतलब है कि Apple के लिए यह सिर्फ एक ट्रांजिशन पीरियड है, जिसके बाद कंपनी iPhone Fold और iPhone 20 जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में फिर से धमाल मचाने वाली है.