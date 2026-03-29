Induction Vs Infrared: घर के लिए कौन सा बेस्ट? कौन सा खाता है ज्यादा बिजली? जानिए हर सवाल का जवाब

Induction vs Infrared: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध ने दुनिया भर में तेल और LPG सप्लाई पर भी बड़ी स्तर पर प्रभावित किया है. कई देशों में तो पेट्रोल और गैस को लेकर स्थिति गंभीर हो गई है. राहत की बात यह है कि सरकार के अनुसार भारत में अभी चिंता की कोई बात नहीं है. भारत जैसे देशों में जहां LPG की निर्भरता वैश्विक बाजार पर टिकी है तो स्थिति को देखते हुए लोग अब इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप जैसे विकल्प को भी अपना रहे हैं. यही कारण है कि अब इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप्स की मांग भी तेजी से बढ़ी है.

LPG सप्लाई की चिंता को देखते हुए बहुत से लोग भी अब इंडक्शन और इन्फ्रारेड कुकटॉप खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन जब बात इन दोनों में से किसी एक को चुनने की आती है तो अक्सर लोगों को कंफ्यूजन होता है. दोनों ही तकनीकें बिजली से चलती हैं पर इनके काम करने का तरीका और फायदे में जमीन-आसमान का अंतर है. आइए समझते हैं...

इन्फ्रारेड कुकटॉप होता है हर बर्तन के लिए परफेक्ट

इन्फ्रारेड कुकटॉप हैलोजन लैंप और कॉइल सिस्टम की सहायता से गर्मी पैदा करता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें आप कांच, सिरेमिक या मिट्टी के बर्तनों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यह ग्रिलिंग और धीमी आंच पर खाना पकाने के लिए परफेक्ट माना जाता है.

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इंडक्शन

इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो सीधे बर्तन को गर्म करता है न कि चूल्हे की सतह को. यही कारण है कि यह ज्यादा सेफ है और हाथ जलने का खतरा भी कम रहता है. कई बड़े ब्रांड्स में ऑटो शट-ऑफ और चाइल्ड लॉक जैसे एडवांस फीचर्स भी आते हैं. वहीं इसके लिए आपको चुंबकीय बर्तन यानी स्टील या कास्ट आयरन की जरूरत होती है.

कौन है ज्यादा बेस्ट?

इन्फ्रारेड और इंडक्शन कुकटॉप्स के बीच में से एक को चुनना आपकी जरूरत पर निर्भर होता है. इन्फ्रारेड कुकटॉप उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो बर्तनों पर पाबंदी नहीं चाहते हैं इसमें मिट्टी, कांच और एल्युमीनियम समेत सभी बर्तन चलते हैं. यह समान रूप से गर्मी फैलाता है जो धीमी आंच पर खाना पकाने के लिए ठीक होता है. वहीं दूसरी तरफ इंडक्शन कुकटॉप अपनी रफ्तार और बिजली की बचत के लिए जाना जाता है. यह 90% एनर्जी सीदे बर्तन तक पहुंचाता है जिससे खाना जल्दी तैयार हो जाता है और बिजली भी कम लगती है. सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए जानकारों का यह मानना है कि इसकी सतह ठंडी रहती है जिससे जलने का खतरा नहीं होता.

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आप क्या खरीदें?

अगर आपका बजट ज्यादा नहीं है और पुराने ही बर्तनों का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इन्फ्रारेड आपके खरीद सकते हैं. लेकिन अगर आप बिजली बिल बचाना चाहते हैं, तेजी से खाना बनाना चाहते हैं और सेफ्टी आपकी पहली प्राथमिकता है तो इंडक्शन कुकटॉप आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.

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