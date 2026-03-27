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Hindi Newsटेक1 साल में 13 रिचार्ज का चक्कर खत्म! Jio, Airtel और Vi ने पेश किए जादुई प्लान, एक रीचार्ज में पूरे महीने की मिलेगी छुट्टी

1 साल में 13 रिचार्ज का चक्कर खत्म! Jio, Airtel और Vi ने पेश किए जादुई प्लान, एक रीचार्ज में पूरे महीने की मिलेगी छुट्टी

30 days Validity Recharge: क्या आप भी 1 साल में 12 नहीं 13 रीचार्ज करा रहे हैं? अगर हां, तो जरा रुकिए! 28 दिनों वाले रीचार्ज प्लान के कारण लोगों को एक साल में 12 की जगह पर 13 महीने का रीचार्ज कराना पड़ता है, लेकिन अगर आप जरा सा स्मार्ट तरीके से प्लान चुनें तो आपके 1 महीने की रीचार्ज के पैसे सीधे बच सकते हैं, आइए जानते हैं कैसे...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:48 AM IST
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Recharge Plan
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30 days Validity Recharge: आज के डिजिटल युग में ज्यादातर लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन बीते कुछ समय से लगातार बढ़ रही रीचार्ज कीमतों ने लोगों को परेशान कर दिया है. रीचार्ज की बढ़ी हुई कीमत और कम हुई वैलिडिटी यूजर्स के जेब पर सीधा असर डालती हैं. ऐसे में 28 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान्स के चलते आपको साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करना पड़ता है. टेलीकॉम कंपनियों का यह 28 दिनों की वैलिडिटी वाला गणित यूजर्स की जेब पर एक साल एक एक्स्ट्रा महीने का बोझ डाल देता है. लेकिन अब आपको इस चालाकी का शिकार होने की जरूरत नहीं है.

Jio, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया अब ऐसे कई रीचार्ज प्लान्स ऑफर कर रहे हैं जो पूरे 30 दिन की वैलिडिटी के साथ आते हैं. अगर आप इन प्लान्स का रीचार्ज करते हैं तो आपको साल में सिर्फ 12 बार ही रीचार्ज करना होगा न कि 13 बार. जिससे न सिर्फ आपके पैसे बचेंगे बल्कि बार-बार खत्म होती वैलिडिटी का झंझट भी खत्म हो जाएगा. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं Jio-Airtel और Vi के पूरे महीने चलने वाले रीचार्ज प्लान की डिटेल्स.

 पहले समझ लीजिए ये बात

इस समय टेलीकॉम कंपनियों के पास 30 दिन और 1 महीने वाला प्लान मौजूद है. ऐसे में बहुत से लोग समझते हैं कि दोंनों रीचार्ज प्लान में फर्क नहीं है और दोनों एक ही हैं. लेकिन सच्चाई इससे अलग है. 1 महीने के प्लान की वैलिडिटी पूरे महीने के लिए होती है, यानी अगर महीना 30 दिन का है तो वैलिडिटी 30 दिन रहेगी, वहीं अगर महीना 31 दिन का है तो वैलिडिटी 31 दिन रहेगी. इस रिचार्ज करवाकर आपको अगला रिचार्ज पूरे 1 महीने बाद कराने की जरूरत पड़ती है. वहीं अगर आप 30 दिनों वाला रीचार्ज प्लान लेते हैं तो यह सिर्फ 30 दिन का होता है. उसमें महीने का 31वां दिन शामिल नहीं होता.  

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Jio का 30 दिन वाल प्लान

देश की सबसे बड़ी प्राइवेट Jio के पास 30 दिनों वाला प्लान मौजूद है. इस प्लान के लिए आफको 355 रुपये देने होते हैं. जिसमें आपको पूरे 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है. साथ ही आपको 25 GB डेटा एकमुश्त और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ-साथ दिन के 100 SMS मिल जाते हैं. वहीं ये प्लान 18 महीने के Gemini Pro और 2TB की क्लाउड स्टोरेज जैसे फायदे ऑफर के साथ आता है. साथ में JioHotstar और 50GB का Jio क्लाउड स्टोरेज भी यूजर्स को मिलता है.

Jio का एक महीने वाला प्लान

अगर आप एक महीने वाला प्लान लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 319 रुपये खर्च करने होंगे. इस प्लान में आपको हर दिन 1.5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग और दिन के 100 SMS मिलते हैं. इसके साथ ही यूजर्स को18 महीने के लिए Gemini Pro का फ्री सब्सक्रिप्शन और 2TB क्लाउड स्टोरेज भी मिलता है. Jio के JioTV और JioAI क्लाउड स्टोरेज का सब्सक्रिप्शन भी इस प्लान की लिस्ट में शामिल है.

Airtel के 30 दिन वाले प्लान

एयरटेल के पास 30 दिन की वैलिडिटी के लिए 2 प्लान मौजूद हैं-

Airtel का 589 वाला प्लान
एयरटेल के इस प्लान में यूजर्स को वैलिडिटी 30 दिन की मिलती है, जिसमें 50 GB डेटा मिलता है. वहीं अनलिमिटेड कॉल्स और रोज के 100 SMS भी यूजर्स को मिलते हैं. साथ ही Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है.

Airtel का 355 वाला प्लान
बात करें एयरलेट के 355 वाले प्लान की तो इस प्लान में यूजर्स को 30 दिन की वैलिडिटी मिलती है, इसमें 25 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स के साथ हर दिन के लिए 100 SMS मिलते हैं . साथ ही इसमें 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन भी यूजर्स को मिलता है.

Airtel के 1 महीने वाले प्लान

1 महीने वाले प्लान के लिए एयरटेल के पास 4 प्लान हैं और शुरुआत 319 रुपये से हो जाती है.

319 वाला प्लान
एयरटेल के इस प्लान में पूरे एक महीने की वैलिडिटी मिलती है. जिसमें हर दिन 1.5 GB डेटा अनलिमिटेड कॉल्स और रोज के 100 SMS मिलते हैं. साथ ही इस प्लान में Apple Music और 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन भी यूजर्स को मिलता है.

379 वाला प्लान
इस लिस्ट में एयरटेल का दूसरा प्लान 379 रुपये का है, जिसमें एक महीने की वैलिडिटी मिलती है. कंपनी के इस प्लान में हर दिन 2 GB डेटा और अनलिमिटेड 5G डेटा यूजर्स को मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉल्स और हर दिन के लिए 100 SMS भी दिए जाते हैं. 

429 वाला प्लान
1 महीने की वैलिडिटी वाले प्लान में एयरटेल के पास तीसरा प्लान 429 रुपये के साथ आता है. जिसमें 1 महीने की वैलिडिटी के साथ हर दिन 2.5 GB डेटा और अनलिमिटेड 5G डेटा यूजर्स को मिलता है. प्लान में अनलिमिटेड कॉल्स, रोज के 100 SMS भी शामिल है. वहीं Adobe Express Premium का फायदा भी 12 महीनों के लिए फ्री मिलता है.

609 वाला प्लान
1 महीने की वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर्स को एक साथ 60 GB डेटा मिलता है. वहीं अनलिमिडेट कॉल्स के साथ हर दिन के लिए 100 SMS मिलते हैं. इस प्लान में भी 12 महीने के लिए Adobe Express Premium का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है.

अब जानिए Vi वाले प्लान

ये रही 1 महीने वाले प्लान की लिस्ट

218 वाला प्लान
Vi के एक महीने वाले प्लान की शुरुआथ होती है 218 रुपये वाले रीचार्ज से. जिसमें यूजर्स को पूरे 1 महीने की वैलिडिटी मिलती है साथ ही हर दिन कुल 3 GB डेटा मिलता है. अनलिमिटेड कॉल्स के साथ हर दिन के लिए 100 SMS मिलते हैं. 

232 वाला प्लान
इस लिस्ट में दूसरा प्लान 232 रुपये का है, जो 1 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें कुल 4 GB डेटा मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉल्स और रोज के 100 SMS मिलते हैं.

379 वाला प्लान
Vi का 379 वाला प्लान एक SuperHero प्लान है जिसकी वैलिडिटी 1 महीना है. इस प्लान में हर दिन 2 GB डेटा और रात 12 से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा मिलता है. साथ ही हर दिन के लिए 100 SMS भी मिल जाते हैं.

224 वाला प्लान

224 वाले प्लान में 30 दिन की वैलिडिटी के साथ कुल 4 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स मिलता है.

345 वाला प्लान
इस प्लान में30 दिन की वैलिडिटी के साथ 5 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल्स का फायदा मिलता है, साथ ही हर दिन के लिए 100 SMS भी मिलते हैं.

(ये भी पढे़ंः YouTube का धमाका! फ्री में 2 महीने तक नहीं दिखेगा एक भी Ad, बस करना होगा यह काम)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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