अब Loan के लिए नहीं लगाना होगा बैंकों का चक्कर! Google Pay पर अब मिनटों में मिलेगा
अब Loan के लिए नहीं लगाना होगा बैंकों का चक्कर! Google Pay पर अब मिनटों में मिलेगा

अब पर्सनल लोन के लिए बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही! डिजिटल पेमेंट ऐप Google Pay पर अब यूजर्स मिनटों में लोन ले सकेंगे. इससे आप सीधे ऐप के जरिए जल्दी और आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.

 

Aug 23, 2025, 06:26 AM IST
अब Loan के लिए नहीं लगाना होगा बैंकों का चक्कर! Google Pay पर अब मिनटों में मिलेगा

Google Pay Personal Loan: कभी-कभी अचानक पैसों की ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में अगर बिना किसी ज्यादा परेशानी के लोन मिल जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाती है. लोगों को अचानक होने वाली पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए डिजिटल पेमेंट ऐप Google Pay ने बड़ा कदम उठाया है. Google Pay अब सिर्फ ट्रांजैक्शन तक सीमित नहीं है. कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए तुरंत पर्सनल लोन सुविधा और CIBIL स्कोर चेक करने का ऑप्शन दिया है. इससे यूजर्स सीधे ऐप के जरिए से लोन अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी क्रेडिट हेल्थ पर नजर रख सकते हैं वो भी मिनटों में. यह फीचर उन लोगों के लिए खास है जो फाइनेंशियल हेल्प डिजिटल तरीके लेना चाहते हैं.

Google Pay ने अब इस कंपनी के साथ की पार्टनशिप
सर्च कंपनी Google की पेमेंट ऐप Google Pay ने L&T Finance नाम की नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC के साथ हाथ मिलाया है. अब इस पार्टनरशिप के तहत गूगल पे के यूजर्स सीधे ऐप के माध्यम से पर्सनल लोन ले सकेंगे. इसका मतलब है कि लोग अपने फोन से ही जल्दी और बिना किसी परेशानी से लोन के लिए अप्लाई कर  पाएंगे. इससे पहले L&T Finance, PhonePe, Cred और Amazon Pay जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर लोन उपलब्ध करा रही है.

ये भी पढ़ेंः अचानक क्यों बदल गई आपके फोन के कॉल और डायलर की सेटिंग? क्या है वजह और कैसे होगा सही

Google Pay यूजर्स को मिलेगा फायदा
इस पार्टनरशिप का फायदा Google Pay यूजर्स को सीधे तौर पर मिलेगा. जिससे अब वह बिना किसी परेशानी के इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकेंगे. यूजर्स को लोन अप्लाई करने के बाद बिना ऐप के इकोसिस्टम से बाहर निकले बिना ही लोन मिल जाएगा. यानी लोन के अप्लाई करने से लेकर लोन डिस्बर्समेंट सब कुछ ऐप में ही मिलेगा. L&T फाइनेंस ने गूगल के साथ इस पार्टनरशिप को लेकर कहा है कि इसके जरिए वे गूगल पे के बड़े यूजर बेस तक पहुंच सकेंगे. साथ ही कंपनी को पर्सनल लोन के लिए ज्यादा कस्टमर मिलेंगे.

कंपनी के मुताबिक Google Pay की टेक्नोलॉजी और यूजर बेस की सहायता से एलएंडटी फाइनेंस डिजिटल लोन मार्केट में अपनी पकड़ को पहले से और मजबूत बनाना चाहती है.

इस तरह करें Google Pay ऐप में सिबिल स्कोर 
पर्सनल लोन के साथ ही गूगल पे ऐप पर यूजर्स आसानी से अपना सिबिल स्कोर भी चेक कर सकते हैं. ऐप पर ही उन्हे सिबिल स्कोर चेक करने का ऑप्शन मिलता है. यह ऑप्शन यूजर्स को ऐप के होम पेज पर ही मिलता है. इसके लिए आपको गूगल पे पर स्क्रॉल कर चेक योर सिबिल स्कोर के ऑप्शन पर टैप करना है. जैसे ही आप ये ऑप्शन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपसे मोबाइल नंबर और पैन कार्ड डिटेल मांगा जाएगा. इसके बाद मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद आपको अपना सिबिल स्कोर स्क्रीन पर दिख जाएगा. अगर आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं.

