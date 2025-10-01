एयरपोर्ट जाने वाले सावधान! अब फ्लाइट में नहीं कर पाएंगे फोन या लैपटॉप चार्ज, इस कंपनी ने लिया फैसला

flight power bank rules: अगर आप फ्लाइट में सफर करते समय अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को पावर बैंक से चार्ज करते हैं, तो अब आपको सावधान हो जाना चाहिए. Emirates Airlines ने एक नया नियम लागू किया है जो यात्रियों को उड़ान के दौरान पावर बैंक इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोकता है. यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा.

ऐसा क्या हुआ जो Emirates ने पावर बैंक पर बैन लगा दिया?

Emirates का कहना है कि हाल के वर्षों में यात्रियों द्वारा पावर बैंकों का उपयोग काफी बढ़ गया है, जिससे लिथियम बैटरी से जुड़े हादसों में भी इजाफा देखा गया है. पावर बैंकों में लगने वाली ये बैटरियां अगर ज़रा सी भी खराब हो जाएं या ज़्यादा गर्म हो जाएं, तो ये आग या ब्लास्ट का कारण बन सकती हैं. इसी खतरे को टालने के लिए यह कड़ा कदम उठाया गया है.

अब आप फ्लाइट में पावर बैंक कैसे ले जा सकते हैं?

* आप एक पावर बैंक साथ ले जा सकते हैं, लेकिन उसकी क्षमता 100 वाट-घंटे (Wh) से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.

* पावर बैंक को सिर्फ कैबिन बैगेज में ले जाया जा सकता है.

* पूरे सफर के दौरान पावर बैंक बंद (Switched Off) रहना चाहिए.

* आप इससे कोई भी डिवाइस चार्ज नहीं कर सकते, न ही इसे सीट के चार्जिंग पॉइंट से रिचार्ज कर सकते हैं.

* पावर बैंक को सीट के नीचे या सीट पॉकेट में रखा जा सकता है, लेकिन ओवरहेड बिन में नहीं.

पावर बैंक क्यों है इतना जरूरी?

आजकल पावर बैंक हर ट्रैवलर की ज़रूरत बन चुका है. इससे मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टवॉच और यहां तक कि कुछ लैपटॉप भी चार्ज किए जा सकते हैं. लेकिन इसमें लगी लिथियम-आयन बैटरी अगर ठीक से इस्तेमाल न की जाए, तो यह आग पकड़ सकती है. इसलिए विमानन कंपनियां इसके इस्तेमाल को लेकर सख्त हो रही हैं.

क्या कहती हैं इंटरनेशनल एविएशन गाइडलाइंस?

* FAA, TSA, IATA जैसी एजेंसियों के मुताबिक पावर बैंक हैंड बैग में ही ले जाए जा सकते हैं.

* आमतौर पर 100 Wh तक की क्षमता वाले पावर बैंक बिना अनुमति के ले जा सकते हैं.

* 100–160 Wh के बीच के पावर बैंक एयरलाइन की मंजूरी से ही मंजूर होते हैं.

* 160 Wh से ऊपर के पावर बैंक पूरी तरह बैन हैं.

यात्रियों के लिए जरूरी टिप्स:

1. अपने पावर बैंक की क्षमता जांच लें (100Wh से कम होनी चाहिए).

2. पावर बैंक को ट्रैवल से पहले पूरा चार्ज कर लें.

3. अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप आदि को एयरपोर्ट पर या फ्लाइट के इन-सीट पोर्ट से चार्ज करें.

4. पावर बैंक को सुरक्षित स्थिति में रखें, कोई डैमेज न हो.