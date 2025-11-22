Advertisement
Hindi News

दुनिया में आया जादुई TV रिमोट, न बैटरी-न चार्जर की पड़ेगी जरूरत, इस टेक्नोलॉजी को जानकर आप भी कहेंगे 'वाह!'

Magic TV Remote: टीवी रिमोट के बार-बार सेल खत्म हो जाने की झंझट हर घर में आम समस्या है. लेकिन अब यह समस्या दूर होने वाली है. Google TV प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐसा कमाल का रिमोट तैयार किया गया है जिसमें न तो बैटरी बदलने की जरूरत पड़ेगी और न ही चार्जिंग की टेंशन. आइए जानते हैं कैसे चार्ज होता है यह नया जादुई रिमोट.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Nov 22, 2025, 10:30 AM IST
Magic TV Remote: सोशल मीडिया और टेक जगत में इन दिनों एक ऐसे स्मार्ट रिमोट की चर्चा जोरों पर है जो न तो बैटरी बदलने की झंझट देगा और न ही बार-बार चार्जर लगाने की. Google TV प्लेटफॉर्म के लिए तैयार किया गया यह नया सोलर-पावर्ड रिमोट अपनी अनोखी तकनीक की वजह से सुर्खियों में है. खास बात यह है कि यह रिमोट कमरे की हल्की-सी रोशनी से भी खुद-ब-खुद चार्ज होता रहता है. यानी बस कहीं भी रख दीजिए—यह खुद ही अपनी एनर्जी रिचार्ज करता रहेगा. आखिर इस रिमोट में ऐसा क्या है जो इसे इतनी चर्चा दिला रहा है? आइए जानते हैं पूरा कमाल…

सोशल मीडिया पर इस समय एक नई टेक्नोलॉजी को लेकर खूब चर्चा हो रही है. वजह है ऐसा स्मार्ट रिमोट जिसे न तो चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी और न ही बैटरी बदलने की टेंशन होगी. यह रिमोट खुद-ब-खुद पड़े-पड़े चार्ज हो जाता है वो भी बिना किसी वायर या चार्जर के! आखिर ये रिमोट कैसे चार्ज होता है और इसे लेकर यूजर्स में इतनी उत्सुकता क्यों है? आइए जानते हैं पूरी कहानी…

Google TV प्लेटफॉर्म ने अपना अनोखा रिमोट लॉन्च कर दिया है. जिसे न बार-बार चार्ज करना पड़ेगा और न ही उसकी बैटरी बदलने की जरूरत होगी. Ohsung Electronics ने इस रिमोट को तैयार किया है, इस रिमोट में Epishine कंपनी की इंडोर सोलर टेक्नोलॉजी लगाई गई है.

रिमोट का चार्जिंग प्रोसेस जान लीजिए
नए G32 रिमोट की सबसे खास बात यह है कि इसके आगे और पीछे दोनों ओर सोलर सेल लगे हुए हैं. घर के अन्दर मौजूद किसी भी रोशनी, फिर चाहे LED बल्ब की हो, CFL की, टीवी स्क्रीन की चमक हो या कमरे में आती हल्की दिन की रोशनी को यह एनर्जी में बदल लेता है. इसलिए रिमोट चाहे सोफे पर उल्टा रखा हो या टेबल पर बस आसपास लाइट होनी चाहिए और यह खुद ही चार्ज हो जाएगा. इसमें मौजूद रिचार्जेबल बैटरी लगातार खुद को रीफिल करती रहती है जिससे यह लंबे समय तक बिना किसी झंझट के चलता रहता है.

सोलर पावर्ड डिवाइसेस लाने की तैयारी
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर साल बड़ी संख्या में डिस्पोजेबल बैटरियां खराब हो जाती हैं और ई-वेस्ट का बड़ा कारण हैं. इसी को देखते हुए इस रिमोट में को तैयार किया गया है, जिसमें AA या AAA बैटरी लगाने की जरूरत नहीं होगी. Epishine के अनुसार आने वाले समय में और भी डिवाइसेस सोलर-पावर्ड होंगी. जैसे स्मार्ट थर्मोस्टैट्स, कीबोर्ड्स और IoT डिवाइस.

कहां और कैसे मिलेगा ये रिमोट?
अभी यह सोलर-पावर्ड रिमोट किसी भी Google TV डिवाइस के साथ मार्केट में नहीं आया है. इसे सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल के रूप में पेश किया गया है, जिससे टीवी बनाने वाली कंपनियां चाहें तो इसे अपने आने वाले Google TV सेट्स में शामिल कर सकी हैं. उम्मीद है कि कुछ महीनों में यह मार्केट में दिखाई देने लगेगा हालांकि अभी न तो इसकी लॉन्च डेट तय की गई है और न ही कीमत का खुलासा हुआ है.

इस इनडोर सोलर टेक्नोलॉजी वाले स्मार्ट रिमोट ने साफ कर दिया है कि टेक्नोलॉजी का फोकस अब सुविधा के साथ-साथ पर्यावरण बचत पर भी है. भविष्य में टीवी रिमोट के बंद होने या बैटरी बदलने की चिंता खत्म हो सकती है क्योंकि यह खुद ही रोशनी से चार्ज होता रहेगा.

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Magic TV RemoteSolar Powered RemoteGoogle TV Remote

